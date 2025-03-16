Хуситы объявили о планах атаковать суда США в Красном море

Лидер хуситов пригрозил атаками на американские корабли в Красном море из-за ударов США по Йемену

Tекст: Денис Тельманов

Лидер йеменских хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил о намерении атаковать американские военные и коммерческие суда в Красном море, если США не прекратят наносить удары по Йемену. Об этом сообщает ТАСС.

Аль-Хуси подчеркнул, что запрет на судоходство будет действовать до тех пор, пока США продолжают свои агрессивные действия. В своем обращении к сторонникам он отметил, что хуситы готовы к эскалации конфликта в ответ на действия США.

Американские Вооруженные силы начали нанесение массированных ударов по позициям хуситов в Йемене по указу президента Дональда Трампа. Центральное командование ВС США заявило, что операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. По информации министерства здравоохранения правительства хуситов, удары привели к гибели 31 человека и ранениям более 100 человек.

Ранее, в ноябре 2023 года, хуситы предупреждали о намерении обстреливать территорию Израиля и блокировать проход судов через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив в ответ на обострение конфликта в секторе Газа. Эти атаки прекратились в январе после достижения перемирия между Израилем и ХАМАС. Однако, после решения Израиля приостановить гуманитарную помощь палестинскому анклаву, аль-Хуси вновь угрожал возобновлением атак, если помощь не будет разблокирована.

Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США нанесла 47 ударов по Йемену, как сообщило правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) в их Telegram-канале. Хуситы заявили об атаке на американский авианосец Harry Truman в Красном море. Американские военные удары по хуситам в Йемене будут продолжаться до прекращения атак на гражданские и военные суда в Красном море, как отметил глава Пентагона Пит Хегсет.