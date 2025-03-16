Хуситы атаковали авианосец США в Красном море

Tекст: Ольга Иванова

В своем заявлении в Telegram-канале хуситы сообщают, что атака была ответом на удары по Йемену, передает РИА «Новости».

По словам представителей хуситов, атака включала 18 баллистических и крылатых ракет, а также беспилотники, которые были направлены на авианосец и сопровождающие его военные корабли. Инцидент произошел на севере Красного моря, подчеркнули они.

Хуситы также предупредили о намерении продолжать атаки на все американские военные корабли в Красном и Аравийском морях в ответ на действия США в регионе.

США в субботу нанесли авиаудары по йеменским хуситам, в результате которых, по словам представителя Минздрава повстанцев Аниса аль-Асбахи, погиб 31 человек и более ста пострадали – в основном женщины и дети.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные удары по хуситам в Йемене будут продолжаться до прекращения атак на гражданские и военные суда в Красном море.