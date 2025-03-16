Хуситы атаковали авианосец США в Красном море

  • Новость часаУкраина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона
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    Россия уладила одну из неразрешимых проблем Средней Азии
    Эксперт назвал счастливым сумасшествием слова Макрона о «миротворцах» на Украине без согласия России
    Шошоакэ написала Путину письмо «от имени братского румынского народа»
    Нижегородский военкомат начал разыскивать Марка Эйдельштейна
    Офицеры из стран НАТО оказались в окружении в Курской области
    Уолтц: Киев откажется от части территорий в обмен на гарантии безопасности
    Ушаков сообщил о готовности России к встрече Путина и Трампа
    В Запорожской области ликвидирован один из главарей «Правого сектора»
    Опрос: Среди американцев растет разочарование ситуацией в экономике
    Мнения
    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    20 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    56 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    25 комментариев
    16 марта 2025, 20:41 • Новости дня

    Хуситы атаковали авианосец США в Красном море

    Tекст: Ольга Иванова

    Хуситы, правящее движение на севере Йемена, заявили об атаке на американский авианосец Harry Truman в Красном море.

    В своем заявлении в Telegram-канале хуситы сообщают, что атака была ответом на удары по Йемену, передает РИА «Новости».

    По словам представителей хуситов, атака включала 18 баллистических и крылатых ракет, а также беспилотники, которые были направлены на авианосец и сопровождающие его военные корабли. Инцидент произошел на севере Красного моря, подчеркнули они.

    Хуситы также предупредили о намерении продолжать атаки на все американские военные корабли в Красном и Аравийском морях в ответ на действия США в регионе.

    США в субботу нанесли авиаудары по йеменским хуситам, в результате которых, по словам представителя Минздрава повстанцев Аниса аль-Асбахи, погиб 31 человек и более ста пострадали – в основном женщины и дети.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные удары по хуситам в Йемене будут продолжаться до прекращения атак на гражданские и военные суда в Красном море.

    16 марта 2025, 13:52 • Новости дня
    Офицеры из стран НАТО оказались в окружении в Курской области

    Подполье сообщило о 30 офицерах из стран НАТО, попавших в окружение в Курской области

    Офицеры из стран НАТО оказались в окружении в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около 30 офицеров стран НАТО оказались в окружении в Курской области, где они, по имеющимся данным, занимались командованием войсками и корректировкой ударов, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

    По его словам, около 30 офицеров из стран НАТО оказались в окружении в Курской области, передает РИА «Новости». Лебедев добавил, что эти офицеры занимались координацией войск и обработкой разведданных.

    Он отметил, что офицеры корректировали удары вглубь территории России, используя данные, поступающие от спутников НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России полностью освободили Суджу в ходе проведения специальной военной операции. Вооруженные силы Украины ранее использовали запрещенные кассетные боеприпасы против мирных граждан, что нарушает международные договоренности. В Курской области за сутки сдались в плен 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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    15 марта 2025, 21:10 • Новости дня
    Крупное подразделение ВСУ попало в окружение западнее Суджи

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское подразделение численностью более 100 человек оказались в окружении в районе западнее Суджи в Курской области, где по ним ведет огонь артиллерия, сообщил офицер 22-го мотострелкового полка с позывным «Витязь».

    По словам «Витязя», украинское подразделение попало в так называемый «котел» под Суджей, их позиции плотно окружены. Он отметил, что по подразделению ведется интенсивный артиллерийский огонь. Офицер добавил, что в такой ситуации у украинских военных практически нет шансов на выход из окружения, передает РИА «Новости».

    Минобороны сообщило, что российская армия за неделю освободила 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, село Новенькое в Сумской области, а также населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь, Новомарково и Горькое в ДНР.

    Подразделения ВСУ оказались заблокированы в Курской области после освобождения Рубанщины российскими силовиками, что перекрыло для них пути отхода к Сумской области.

    В Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли в Курской области более 67,6 тыс. военнослужащих и 393 танка.

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    16 марта 2025, 11:42 • Видео
    Китай проиграл США важную битву

    В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

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    16 марта 2025, 12:46 • Новости дня
    Нижегородский военкомат начал разыскивать Марка Эйдельштейна
    Нижегородский военкомат начал разыскивать Марка Эйдельштейна
    @ Burt Harris/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный комиссариат Нижнего Новгорода объявил в розыск актера Марка Эйдельштейна после окончания отсрочки от службы в армии, сообщили СМИ.

    В Telegram-канале Mash говорится, что военкомат Нижнего Новгорода разыскивает 23-летнего Эйдельштейна. Молодой человек, прописанный в этом городе, должен был явиться для прохождения службы в армии. Однако он предпочел участвовать в мероприятиях в США и Франции.

    Вместо визита в военкомат, Эйдельштейн посещал церемонию «Оскара» и Неделю моды в Париже. Он стал амбассадором таких брендов, как Balenciaga, loewe и MiuMiu, и завел дружбу с известными личностями, такими как Асап Роки и Эмма Корин. Оба мероприятия он посетил вместе с 18-летним братом Матвеем.

    Ранее сообщалось, что фильм «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера, в котором сыграли российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, завоевал «Оскар» в номинации «Лучший фильм» на 97-й церемонии в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

    В январе Борисов и Эйдельштейн были номинированы на престижную британскую кинопремию БАФТА за роли в фильме «Анора», который получил девять номинаций, включая «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура».

    Напомним, Эйдельштейн принимал участие в «Разговорах о важном», задав вопросы капитану ледокола.

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    16 марта 2025, 06:57 • Новости дня
    Ульянов оценил планы организовать коалицию для отправки «миротворцев» на Украину

    Ульянов подверг критике планы Франции и Британии организовать коалицию для отправки «миротворцев» на Украину

    Ульянов оценил планы организовать коалицию для отправки «миротворцев» на Украину
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил недоумение в связи с тем, что Франция и Великобритания почему-то решили, будто европейские военные подходят в качестве «миротворцев» для урегулирования конфликта на Украине.

    Ульянов отметил в Telegram, что Франция и Великобритания хотят организовать «коалицию желающих служить на Украине в качестве «миротворцев». «Почему они считают, что они лучше подходят для данной ситуации, чем миротворцы из стран Глобального Юга?» – заявил он. При этом он выразил сомнения в том, что на Украине вообще требуется присутствие миротворцев.

    Напомним, Ульянов прокомментировал британские заявления о том, что Москва не сможет заблокировать отправку «миротворцев» на Украину. Он пояснил, что другие страны могут прислать войска на Украину, но считать их «миротворцами» Россия не будет. По его словам, такие «воинские контингенты будут иметь другой, гораздо более рискованный статус (не миротворческий)».


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    15 марта 2025, 21:32 • Новости дня
    Макрон допустил отправку иностранных военных на Украину без согласия Москвы

    Макрон заявил о возможности отправки западных военных на Украину без согласия России

    Макрон допустил отправку иностранных военных на Украину без согласия Москвы
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России, если Украина запросит такое присутствие, заявил в интервью газете Le Parisien президент Франции Эмманюэль Макрон.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что западные страны имеют возможность направить свои военные контингенты на Украину без согласия России, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие меры могут быть приняты европейскими странами для выполнения наблюдательной миссии.

    Макрон подчеркнул, что Украина является суверенной страной, и в случае, если она запросит поддержку иностранных войск, решение об их размещении не зависит от России. По его словам, это право Украины и ее союзников, а не вопрос согласия Москвы.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда предложил направить на Украину полицейских и саперов вместо миротворцев.

    Страны Европы выразили нежелание участвовать в коалиции по Украине без участия США, которая предусматривает отправку военных сил.

    В МИД России заявили, что Владимир Зеленский и поддерживающие его натовские страны Европы препятствуют мирному урегулированию, их основной задачей является «эскалация и бойня».

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    16 марта 2025, 15:31 • Новости дня
    В Запорожской области ликвидирован один из главарей «Правого сектора»

    Рогов заявил об уничтожении в Запорожской области одного из главарей «Правого сектора»

    В Запорожской области ликвидирован один из главарей «Правого сектора»
    @ соцсети

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Запорожской области уничтожен Михаил Алексеев, лидер украинской организации «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена в РФ) во Львовской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Рогов заявил, что на Степногорском направлении в районе поселка Каменское был ликвидирован Михаил Алексеев, один из лидеров украинской националистической организации «Правый сектор» во Львовской области. По его словам, Алексеев, носивший позывной «Рембрандт», прибыл в регион, чтобы сеять террор и горе. В ходе атаки дронов Алексеев был уничтожен. Операция была проведена силами российских дронов, передает РИА «Новости».

    Ранее ветеран СВО Денис Орлов рассказал газете ВЗГЛЯД о взятии серьезного опорного пункта на Украине, обороняемого этническими немцами и боевиками «Правого сектора», что заставило его окончательно осознать, «против кого мы воюем».

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    16 марта 2025, 17:28 • Новости дня
    Уолтц: Киев откажется от части территорий в обмен на гарантии безопасности
    Уолтц: Киев откажется от части территорий в обмен на гарантии безопасности
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине может включать уступку территорий в обмен на гарантии безопасности.

    Уолтц заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине будет предусматривать отказ Киева от части территорий в обмен на будущие гарантии безопасности. Это заявление прозвучало в интервью телеканалу ABC News, где Уолтц ответил на вопрос о возможном сценарии разрешения конфликта, передает ТАСС.

    Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве сообщил о сокращении разногласий между сторонами по украинскому урегулированию.

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    16 марта 2025, 01:48 • Новости дня
    Вучич: В ходе протестов в Белграде уничтожено более 100 тракторов

    Вучич заявил об «уничтожении более 100 тракторов» в ходе протестов в Белграде

    Вучич: В ходе протестов в Белграде уничтожено более 100 тракторов
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Белграде в ходе протестов студентов и оппозиции «уничтожено более 100 тракторов», заявил президент Сербии Александр Вучич.

    Вучич отметил, что полиция не применила силу против протестующих, несмотря на сложившуюся ситуацию: «Мы полицейские дубинки даже не подняли». По его словам, силовики «терпели все и вытерпели».

    «В Пионерский парк брошено свыше 60 крупных петард, уничтожено более 100 тракторов», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Танюг».

    Некоторые тракторы у парка принадлежат аграриям, поддерживающим действующую власть. Однако аграрии, выступающие против нынешнего руководства Сербии, также привели колонну тракторов в город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе протестов в Белграде пострадали 56 человек, задержаны 22 участника. В акции протеста участвовали 107 тыс. человек. Значимых инцидентов в ходе самой акции не было, однако после ее завершения обстановка перед городским собранием начала накаляться.

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    16 марта 2025, 19:32 • Новости дня
    Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона

    Украина озвучила красные линии в переговорах с Россией

    Украина назвала «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона
    @ РИА Новости

    Tекст: Игорь Иножарский

    Украинские официальные лица сообщили британской The Independent, что они смирились с тем, что нынешние линии фронта будут заморожены на время перемирия и что Россия удерживает часть территории, пока действует режим прекращения огня, но уступка любой дополнительной территории станет красной чертой для Киева.

    Как пишет The Independent, Украина определила ряд принципиальных позиций в переговорах по мирному соглашению с Россией. В частности, Киев не намерен уступать дополнительные территории, несмотря на требование Владимира Путина признать четыре новых региона России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области), частично освобожденные за время спецоперации.

    Украина также требует возвращения тысяч детей, якобы похищенных Россией, и гражданских лиц, якобы незаконно удерживаемых и не рассматриваемых как военнопленные. Важным условием для Украины остаются международные гарантии безопасности на случай, если Россия нарушит условия перемирия.

    Украинские источники выразили недоверие к намерениям Москвы, утверждая, что предложения России – это лишь тактика затягивания времени. В частности, Путин ставит условия, чтобы Украина не могла перевооружаться и получать военную помощь от Запада во время перемирия.

    Соединенные Штаты, по словам госсекретаря Марко Рубио, обсуждали возможность территориальных уступок, но украинские власти заявляют, что это для них неприемлемо. «Нереально требовать полного отказа от Запорожья или Херсона – это неприемлемо для нас», – указали украинские представители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине, указав на необходимость продолжить консультации по сути. Политологи прокомментировали, что Москва не в том положении, чтобы просто принимать американские предложения без условий, и что Владимир Путин согласен на перемирие, но с нюансами. Западные СМИ охарактеризовали заявление Путина как стремление к собственной версии Версальского договора 1919 года, подчеркивая, что Москва может влиять на повестку мирных переговоров благодаря успехам на фронте.

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    16 марта 2025, 10:51 • Новости дня
    Лавров призвал США прекратить операцию против хуситов в Красном море

    Лавров в связи с операцией США против хуситов призвал прекратить применение силы в Красном море

    Лавров призвал США прекратить операцию против хуситов в Красном море
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио призвал прекратить военную операцию США против хуситов в Красном море, подчеркнув важность политического диалога.

    Лавров провел телефонный разговор с Рубио по инициативе американской стороны. В ходе беседы американский дипломат сообщил о начале военной операции США против хуситов в регионе Красного моря, передает ТАСС.

    Российский дипломат в ответ выразил обеспокоенность и подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы. Лавров отметил важность для всех сторон вступления в политический диалог, чтобы избежать дальнейшего кровопролития.

    Кроме этого, в ходе разговора обсуждались детали реализации договоренностей, достигнутых на встрече высокопоставленных официальных лиц России и США в Эр-Рияде 18 февраля. Лавров и Рубио договорились поддерживать контакт для дальнейших обсуждений.

    Напомним, в воскресенье глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, договорившись продолжить работу по восстановлению связей между двумя странами.

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    16 марта 2025, 16:51 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа дал оценку разговору с Путиным

    Уиткофф: Различия в позициях России и Украины по урегулированию сокращаются

    Спецпосланник Трампа дал оценку разговору с Путиным
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Специальный посланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве сообщил о сокращении разногласий между сторонами по украинскому урегулированию.

    Он отметил, что его контакты с российским лидером Владимиром Путиным в Москве прошли позитивно. Уиткофф также сообщил, что обсуждает с президентом США Дональдом Трампом результаты своего визита в Москву, сообщает РИА «Новости».

    Уиткофф подчеркнул, что перед текущим визитом было много разногласий между сторонами, однако благодаря недавним переговорам, включая те, что прошли в Саудовской Аравии, удалось значительно сократить разрыв. Он охарактеризовал свои переговоры с Путиным как «одинаково позитивные» и добавил, что стороны теперь находятся гораздо ближе друг к другу. Спецпосланник подчеркнул, что проводит много времени с Трампом, обсуждая дальнейшие шаги по уменьшению оставшихся различий.

    Кроме того, по словам посланника, Трамп рассчитывает, что сделка по урегулированию кризиса на Украине будет достигнута в течение нескольких недель. Уиткофф отметил, что обе стороны – как в Москве, так и в Киеве – готовы к обсуждению деталей будущих договоренностей. Президент США, по словам Уиткоффа, использует слово «недели» для описания временных рамок решения ситуации, что указывает на оптимистичные прогнозы.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин провел позднюю встречу со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, передав через него важную информацию для президента США.

    Песков также заявил, что заявления Владимира Путина о поддержке прекращения огня на Украине дают основания для осторожного оптимизма США.

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    15 марта 2025, 21:38 • Новости дня
    Пьяный водитель BMW сбил пять пешеходов в центре Москвы

    Пьяный водитель BMW сбил пять пешеходов на тротуаре в центре Москвы

    Tекст: Вера Басилая

    На Кожевнической улице в центре Москвы водитель BMW выехал на тротуар, сбил пять пешеходов, он имел признаки опьянения, сообщила прокуратура Москвы.

    Водитель автомобиля BMW на Кожевнической улице в центре Москвы выехал на тротуар, где находились пешеходы. По информации прокуратуры, мужчина 1987 года рождения, управлявший автомобилем, был в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии несколько человек получили травмы и им оказывается медицинская помощь, передает ТАСС.

    Прокуратура Центрального административного округа Москвы взяла на контроль расследование обстоятельств происшествия. Координацией работы правоохранительных органов на месте занимается прокурор округа Олег Кудрявцев. Ведомство продолжает следить за ходом и результатами процессуальной проверки по данному инциденту.

    Ранее сообщалось, что авария произошла с участием двух автомобилей – BMW и «Мерседес». После столкновения одна из машин сбила людей, а вторая перевернулась на проезжей части. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.

    Ранее Приволжский районный суд Казани арестовал на два месяца водителя такси, сбившего на остановке 11 человек.

    Авария произошла 11 марта, когда водитель наехал на толпу людей на остановке в Казани, пострадали 11 человек, включая ребенка.

    До этого водителя отправили под административный арест за употребление наркотиков.

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    16 марта 2025, 06:35 • Новости дня
    Шошоакэ призвала США не признавать результаты выборов в Румынии

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель партии S.O.S.Romania Диана Шошоакэ призвала власти США не признавать результаты выборов в Румынии. Центральное избирательное бюро Румынии отклонило ее заявку на участие в президентских выборах.

    Это второй отказ политику после аналогичного решения в 2024 году. Шошоакэ считает, что ее отстранение от участия в выборах свидетельствует о разрушении демократической системы в стране и фальсификации выборов.

    «Эти выборы не могут быть признаны Соединенными Штатами, поскольку были нарушены элементарные демократические правила организации избирательного процесса», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Она заявила, что запрет на ее участие в выборах не имеет законных оснований и является вопиющим нарушением конституции страны.

    Шошоакэ обвинила председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в причастности к «избирательному мошенничеству» в Румынии. По ее словам, Брюссель стремится сохранить контроль над страной. Также она считает, что руководство Еврокомиссии пытается помешать усилиям администрации США по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное избирательное бюро Румынии отклонило кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах. Конституционный суд Румынии отклонил жалобу на отказ в регистрации Джорджеску и позднее подтвердил запрет.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс критиковал выборы в Румынии. По данным СМИ, США требовали от Румынии допустить до выборов Джорджеску.

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    16 марта 2025, 13:18 • Новости дня
    Эксперт назвал цели операции Трампа против хуситов

    Политолог Ткаченко: Маленькая победоносная война с хуситами нужна Трампу для демонстрации успешности

    Эксперт назвал цели операции Трампа против хуситов
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Операция США против хуситов ориентирована прежде всего на внутреннюю американскую повестку. Глава Белого дома Дональд Трамп хочет купировать недовольство американцев из-за реформ победоносной войной против йеменских повстанцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Думаю, Трамп начал эту операцию с ориентиром на внутреннюю повестку – показать гражданам США успехи на международной арене. Хуситы в понимании главы Белого дома – заведомо слабый соперник, которого можно ударно победить и распространить кадры триумфа американского оружия по всем СМИ», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Таким образом Трамп надеется купировать недовольство американцев от ряда реформ, от деятельности Илона Маска. Глава Белого дома хочет показать, что на внешнем контуре у США все в порядке: американцы уходят из тех регионов, конфликтов и объединений, которые им не нужны, например, Украина, Европа и НАТО, и отстаивают свои интересы там, где это необходимо, например, Ближний Восток», – отметил собеседник.

    «Но эта маленькая победоносная война, скорее всего, не имеет практического смысла. США могут победить хуситов куда менее шумными способами. К тому же повстанцы децентрализовали свою систему управления, разместили ракетные установки по всему Йемену. Поэтому уничтожение только части военных объектов все равно ничего не изменит», – детализировал эксперт.

    «Вероятно, реальное решение проблемы с хуситами будет лежать в области тайной дипломатии между США, Йеменом, возможно, несколькими заинтересованными сторонами и посредниками. Собственно, похожую позицию занимает и Москва, призывающая остановить кровопролитие и перейти к переговорам», – резюмировал аналитик.

    США в субботу нанесли авиаудары по йеменским хуситам, в результате которых, по словам представителя Минздрава повстанцев Аниса аль-Асбахи, погиб 31 человек и более ста пострадали – в основном женщины и дети, сообщает Reuters.

    Президент США Дональд Трамп объяснил атаки защитой судоходства в Красном море и потребовал также от Ирана, главного сторонника хуситов, прекратить поддержку группировки. «Америка привлечет вас к ответственности, и мы не будем добры!» – заявил он.

    Это крупнейшая военная операция США на Ближнем Востоке с момента вступления Трампа в должность. Удары, вероятно, будут продолжаться несколько недель, сообщают американские чиновники.

    Хуситское движение «Ансар Аллах» пообещало «не оставить агрессию без ответа». Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио призвал прекратить операцию, подчеркнув важность политического диалога, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в Telegram-канале.

    По данным Пентагона, с ноября 2023 года хуситы 174 раза атаковали в Красном море военные корабли США, а коммерческие суда – 145 раз. В самой группировке говорят, что нападения совершаются в знак солидарности с палестинцами.

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    16 марта 2025, 00:58 • Новости дня
    CENTCOM объявило о крупномасштабной военной операции США против хуситов

    Центральное командование ВС США объявило о крупномасштабной военной операции против хуситов в Йемене

    CENTCOM объявило о крупномасштабной военной операции США против хуситов
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные начали крупномасштабную операцию против движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Силы Центрального командования начинают крупномасштабную операцию против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Целью операции объявлены защита американских интересов, «сдерживание врагов и восстановление свободы судоходства». Сообщается, что за субботу США нанесли удары по ряду объектов хуситов на всей территории Йемена.

    Al Hadath сообщает, что одной из целей американских ударов по Сане стала расположенная в районе Эль-Джарф штаб-квартира Высшего политического совета движения «Ансар Алла». Al Masirah сообщил, что удары были нанесены по объектам в провинции Дамар на западе Йемена. Также США наносят авиаудары по объектам хуситов в провинции Эль-Бейда, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США начали воздушные атаки против хуситов в Йемене. Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника заявил, что удары США по Йемену стали началом серии непрерывных атак, которые могут продлиться несколько недель.

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