После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».49 комментариев
США нанесли авиаудары по хуситам в Йемене
США нанесли авиаудары по военным объектам хуситов в Таизе в Йемене
Американские вооруженные силы нанесли авиаудары по военным объектам хуситов в городе Таиз на юго-западе Йемена, что привело к гибели 31 человека и ранениям более 100 человек.
США нанесли авиаудары по военным объектам движения «Ансар Алла» в городе Таиз на юго-западе Йемена, сообщает ТАСС. Согласно информации от телеканала Al Arabiya, бомбардировке подверглись восточные кварталы города. О последствиях атак, включая возможные жертвы и пострадавших, пока не сообщается.
Представитель Министерства здравоохранения повстанцев Анис аль-Асбахи заявил, что удары США по контролируемым хуситами регионам, включая столицу Сана, привели к гибели по меньшей мере 31 гражданского лица. Ранения получили еще более 100 человек. По его словам, «американская агрессия» была направлена против гражданских и жилых районов в Сане, провинциях Саада, Эль-Бейда и городе Радаа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о крупномасштабной военной операции против хуситов в Йемене. Хуситы заявили о 13 жертвах авиаударов США по столице страны. Хуситы также пообещали ответить на эти авиаудары.