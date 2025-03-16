После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».42 комментария
Хуситы пообещали ответить на авиаудары США по Йемену
Хуситы пообещали США ответить «эскалацией на эскалацию»
Йеменское движение «Ансар Алла» ответит эскалацией на авиаудары США, заявило политбюро хуситов.
«Агрессия не останется без ответа. Наши йеменские вооруженные силы готовы противостоять эскалации эскалацией», – приводит текст заявления РИА «Новости» со ссылкой на Al Masirah.
Хуситы обвинили США в нанесении авиаударов по гражданской инфраструктуре, а не по заявленным военным целям. Министерство иностранных дел правительства хуситов заявило, что удары пришлись на густонаселенный район в столице Йемена Сане.
Кроме того, власти северного Йемена отвергли заявления США о предполагаемой опасности международному судоходству. Хуситы указывают, что судоходство безопасно для всех, кроме израильских судов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали военные действия против хуситов в Йемене. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что проводится крупномасштабная операция.