После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».42 комментария
Хуситы заявили о 13 жертвах авиаударов США по столице Йемена
В результате авиаударов, нанесенных США по столице Йемена, погибли 13 человек, заявил Анис аль-Асбахи, представитель министерства здравоохранения в созданном движением «Ансар Алла» (хуситами) правительстве.
«Число жертв американской агрессии, направленной против гражданских жилых районов в районе Шауб на севере столицы Саны, выросло до 13», – говорится в сообщении. Указывается, что еще девять мирных жителей пострадали, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене. Хуситы пообещали США ответить «эскалацией на эскалацию». Хуситы обвинили США в нанесении авиаударов по гражданской инфраструктуре.