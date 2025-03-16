Глава Пентагона пообещал «беспощадные» удары по хуситам

Tекст: Ольга Иванова

Хегсет в интервью на канале Fox News в программе Sunday Morning Futures заявил, что удары США по хуситам нацелены на «свободу судоходства и восстановление сдерживания», сообщает Bloomberg.

«В ту минуту, когда хуситы скажут: «Мы прекратим стрелять по вашим кораблям, мы прекратим стрелять по вашим беспилотникам», эта кампания закончится. Но до тех пор она будет беспощадной», – подчеркнул он.

США в субботу нанесли авиаудары по йеменским хуситам, в результате которых, по словам представителя Минздрава повстанцев Аниса аль-Асбахи, погиб 31 человек и более ста пострадали – в основном женщины и дети.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о крупномасштабной военной операции против хуситов в Йемене.