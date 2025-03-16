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    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    13 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    56 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    23 комментария
    16 марта 2025, 18:57 • Новости дня

    Глава Пентагона пообещал «беспощадные» удары по хуситам

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные удары по хуситам в Йемене будут продолжаться до прекращения атак на гражданские и военные суда в Красном море, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    Хегсет в интервью на канале Fox News в программе Sunday Morning Futures заявил, что удары США по хуситам нацелены на «свободу судоходства и восстановление сдерживания», сообщает Bloomberg.

    «В ту минуту, когда хуситы скажут: «Мы прекратим стрелять по вашим кораблям, мы прекратим стрелять по вашим беспилотникам», эта кампания закончится. Но до тех пор она будет беспощадной», – подчеркнул он.

    США в субботу нанесли авиаудары по йеменским хуситам, в результате которых, по словам представителя Минздрава повстанцев Аниса аль-Асбахи, погиб 31 человек и более ста пострадали – в основном женщины и дети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о крупномасштабной военной операции против хуситов в Йемене.

    14 марта 2025, 03:13 • Новости дня
    Вэнс ответил на просьбы о размещении ядерного оружия в Восточной Европе
    Вэнс ответил на просьбы о размещении ядерного оружия в Восточной Европе
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Дональда Трампа отвергает возможность размещения ядерного оружия в Восточной Европе, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Администрация президента США Дональда Трампа не поддерживает идею размещения ядерного оружия в Восточной Европе. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News Вэнс отметил, что был бы удивлен, если бы Трамп одобрил такую меру, подчеркивая важность осторожности в вопросах, касающихся будущего человеческой цивилизации. При этом он уточнил, что не обсуждал с президентом этот вопрос.

    Вэнс также выразил критику в адрес предыдущей администрации Джо Байдена, обвинив ее в небрежности на пути к ядерному конфликту. Он заявил, что Байден действовал так, словно надеялся на случайное урегулирование конфликта между Россией и Украиной, забрасывая Украину оружием. По мнению Вэнса, необходимо, чтобы в вопросах с Россией и Украиной возобладали более рассудительные подходы.

    Вэнс отметил, что Дональд Трамп применяет жесткую дипломатию, стремясь выяснить желания обеих сторон конфликта – украинцев и русских. Вице-президент подчеркнул, что война является бесполезной и ее продолжение не отвечает ничьим интересам. Он заявил, что если бы Трамп оставался президентом, то конфликта удалось бы избежать.

    Вопрос о размещении ядерного оружия в Польше стал актуальным после заявления президента Польши Анджея Дуды. В интервью газете Financial Times он выразил желание видеть ядерное оружие на территории своей страны и обсудил эту возможность с Китом Келлогом, спецпосланником президента США по Украине и России. Дуда считает возможным перемещение ядерного оружия из Западной Европы или США в Польшу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге опровергла заявления президента Италии Серджо Маттареллы о якобы существующей ядерной угрозе от России для Европы.

    Россия и Белоруссия заявили о готовности к совместным мерам противодействия угрозам НАТО, включая военные и военно-технические действия, в связи с дестабилизирующими шагами альянса. Президент Польши Анджей Дуда призывает США переместить ядерное оружие в Польшу для обеспечения большей безопасности региона.

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    15 марта 2025, 10:16 • Новости дня
    Журналистка случайно задела Трампа микрофоном во время интервью
    Журналистка случайно задела Трампа микрофоном во время интервью
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Во время общения с прессой в США журналистка случайно задела микрофоном лицо президента Трампа, что вызвало его комментарий.

    Инцидент с микрофоном произошел во время общения президента США Дональда Трампа с журналистами, передает RT.

    Журналистка, стремясь задать вопрос, слишком близко приблизила микрофон к лицу Трампа и случайно задела его по губам и щеке.

    Трамп отреагировал на произошедшее с юмором и прокомментировал ситуацию, отметив, что «она только что стала предметом большой истории сегодня вечером».

    После инцидента журналистка принесла свои извинения.

    Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News высказал сомнения в перспективах Украины, даже если Вашингтон продолжит оказывать ей помощь.

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    16 марта 2025, 11:42 • Видео
    Китай проиграл США важную битву

    В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

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    16 марта 2025, 13:18 • Новости дня
    Эксперт назвал цели операции Трампа против хуситов

    Политолог Ткаченко: Маленькая победоносная война с хуситами нужна Трампу для демонстрации успешности

    Эксперт назвал цели операции Трампа против хуситов
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Операция США против хуситов ориентирована прежде всего на внутреннюю американскую повестку. Глава Белого дома Дональд Трамп хочет купировать недовольство американцев из-за реформ победоносной войной против йеменских повстанцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Думаю, Трамп начал эту операцию с ориентиром на внутреннюю повестку – показать гражданам США успехи на международной арене. Хуситы в понимании главы Белого дома – заведомо слабый соперник, которого можно ударно победить и распространить кадры триумфа американского оружия по всем СМИ», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Таким образом Трамп надеется купировать недовольство американцев от ряда реформ, от деятельности Илона Маска. Глава Белого дома хочет показать, что на внешнем контуре у США все в порядке: американцы уходят из тех регионов, конфликтов и объединений, которые им не нужны, например, Украина, Европа и НАТО, и отстаивают свои интересы там, где это необходимо, например, Ближний Восток», – отметил собеседник.

    «Но эта маленькая победоносная война, скорее всего, не имеет практического смысла. США могут победить хуситов куда менее шумными способами. К тому же повстанцы децентрализовали свою систему управления, разместили ракетные установки по всему Йемену. Поэтому уничтожение только части военных объектов все равно ничего не изменит», – детализировал эксперт.

    «Вероятно, реальное решение проблемы с хуситами будет лежать в области тайной дипломатии между США, Йеменом, возможно, несколькими заинтересованными сторонами и посредниками. Собственно, похожую позицию занимает и Москва, призывающая остановить кровопролитие и перейти к переговорам», – резюмировал аналитик.

    США в субботу нанесли авиаудары по йеменским хуситам, в результате которых, по словам представителя Минздрава повстанцев Аниса аль-Асбахи, погиб 31 человек и более ста пострадали – в основном женщины и дети, сообщает Reuters.

    Президент США Дональд Трамп объяснил атаки защитой судоходства в Красном море и потребовал также от Ирана, главного сторонника хуситов, прекратить поддержку группировки. «Америка привлечет вас к ответственности, и мы не будем добры!» – заявил он.

    Это крупнейшая военная операция США на Ближнем Востоке с момента вступления Трампа в должность. Удары, вероятно, будут продолжаться несколько недель, сообщают американские чиновники.

    Хуситское движение «Ансар Аллах» пообещало «не оставить агрессию без ответа». Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио призвал прекратить операцию, подчеркнув важность политического диалога, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в Telegram-канале.

    По данным Пентагона, с ноября 2023 года хуситы 174 раза атаковали в Красном море военные корабли США, а коммерческие суда – 145 раз. В самой группировке говорят, что нападения совершаются в знак солидарности с палестинцами.

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    13 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Трамп сообщил о переговорах с Киевом по территориальным уступкам Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты обсуждают с Украиной, какие территории будут сохранены, а какие потеряны в результате урегулирования конфликта, а также другие аспекты окончательной договоренности, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США заявил, что обсуждения касаются вопросов территориальных потерь и сохранений Украины в рамках урегулирования конфликта. Эти комментарии он сделал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что США не работают «во тьме» и активно взаимодействуют с Украиной по поводу деталей окончательного соглашения. Такие консультации, по словам американского президента, включают и другие элементы финальной договоренности.

    Госсекретарь США Марко Рубио счел неизбежными территориальные уступки со стороны Украины для урегулирования конфликта.

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет уступать территории даже по требованию США.

    В Кремле заявили, что Крым, Севастополь, Херсонская, Запорожская области, а также ДНР и ЛНР являются российскими регионами согласно Конституции России.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Украина могла бы сохранить границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы.

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    16 марта 2025, 11:59 • Новости дня
    Ушаков сообщил о готовности России к встрече Путина и Трампа

    Ушаков заявил о готовности России к встрече Путина и Трампа при необходимости

    Ушаков сообщил о готовности России к встрече Путина и Трампа
    @ Anatoly Maltsev/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о готовности к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив, что она состоится, как только возникнет необходимость.

    Как передает ТАСС, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о готовности России к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Ушаков отметил, что подготовка к встрече идет, и она состоится, как только возникнет необходимость. Он подчеркнул, что обсуждение встречи с американской стороной уже ведется.

     Он добавил, что контакты между сторонами продолжаются на других уровнях, а встречу или телефонный разговор можно организовать достаточно быстро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал «больными дегенератами» СМИ за распространение фейков о встрече Уиткоффа с Путиным. Трамп также заявил об успешном взаимодействии с Россией по вопросу Украины. Путин со своей стороны сообщил, что может созвониться с Трампом для обсуждения ситуации на Украине.

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    14 марта 2025, 15:14 • Новости дня
    Трамп пообещал вытащить США из устроенного Байденом «бардака» в отношениях с Россией
    Трамп пообещал вытащить США из устроенного Байденом «бардака» в отношениях с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию бывшего американского лидера Джо Байдена в ухудшении отношений США и России.

    В своем посте в социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул, что Байден втянул страну в «настоящий бардак» с Россией, передает ТАСС.

    «Плутоватый Джо Байден втянул нас в настоящий бардак с Россией <…>, но я собираюсь нас вытащить», – написал он.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москве и Вашингтону необходимо преодолеть последствия политики администрации экс-президента США Джо Байдена для восстановления сотрудничества.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что для улучшения отношений между Россией и США потребуется реанимация, после чего их ожидает реставрация, чтобы восстановить прежний уровень сотрудничества.

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    15 марта 2025, 15:38 • Новости дня
    Ушаков: Европейские лидеры ведут себя с Трампом как ласковые собачки
    Ушаков: Европейские лидеры ведут себя с Трампом как ласковые собачки
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистов Павлом Зарубиным назвал лидеров ЕС ласковыми собачками у ног президента США Дональда Трампа, комментируя их стремление к миру на Украине и резкое изменение политики.

    В своем Telegram-канале журналист опубликовал кадры видеоинтервью, в котором Ушаков сравнил поведение лидеров ЕС с поведением ласковых собачек у ног хозяина.

    «Как ласковые собачки у ног хозяина – это и происходит», – заявил помощник президента, подчеркивая, что такая позиция европейских лидеров лишь подтверждает высказывания президента России Владимира Путина.

    Ушаков отметил, что массовое желание европейских лидеров говорить о мире на Украине выглядит как резкий разворот политики, при этом они демонстрируют свою подчиненность Соединенным Штатам.

    Ранее экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что президент США Дональд Трамп загнал Европу в ловушку, заставив ее поддержать прекращение огня по итогам переговоров в Саудовской Аравии, переведя акцент с войны на мир.

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    14 марта 2025, 23:28 • Новости дня
    Трамп попытался предсказать ответ Путина по прекращению огня на Украине

    Трамп выразил мнение, что Путин даст положительный ответ на предложение о прекращении огня на Украине

    Трамп попытался предсказать ответ Путина по прекращению огня на Украине
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп полагает, что президент России Владимир Путин ответит согласием на предложение о прекращении огня на Украине.

    В опубликованном отрывке из интервью Трампа телеканалу FOX26 его спросили, «каков план, если Путин не согласится на прекращение огня». «Плохие новости для этого мира, потому что так много людей умирает (на Украине). Но я думаю, что он согласится. Я действительно так думаю. Я думаю, что знаю его довольно хорошо, и я думаю, что он согласится», – приводит ТАСС ответ президента США.

    «Мы работаем с ним, и я думаю, что все идет достаточно хорошо, ситуация очень сложная», – сказал глава американского государства. Он также заявил, что в следующий понедельник станет больше известно о перспективе прекращения огня: «В понедельник мы узнаем немного больше, и это будет на самом деле хорошо», – передает РИА «Новости».

    Кроме того, он прокомментировал свое обещание урегулировать конфликт на Украине за 24 часа: «Я был несколько саркастичен, когда говорил, что сделаю это». Он заявил, что «сможет добиться урегулирования».

    Американский президент заявил, что в пятницу США провели «очень хорошие» звонки с Россией и Украиной. По его словам, в Киеве «согласились на прекращение огня», если удастся «достичь этого с Россией». «И это не легко, это тяжело», – заявил он. При этом президент США заявил, что совсем недавно получил «довольно хорошие новости» по вопросу урегулирования конфликта.

    Комментируя начало конфликта, он сказал: «Байден не должен был позволить этому произойти. Прежде всего, не нужно задираться с тем, кто гораздо крупнее тебя». Он подчеркнул, что Киеву не помогли ни деньги, которые США предоставляли в «большом» объеме, ни значительные поставки военного снаряжения.

    Целиком интервью будет показано в воскресенье, 16 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 марта Путин прокомментировал украинско-американское предложение о немедленном, всеобъемлющем 30-дневном перемирии на Украине. В целом он положительно оценил предложение, но указал, что есть практические вопросы, без ответов на которые никакое предложение о перемирии принято быть не может.

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    14 марта 2025, 02:04 • Новости дня
    Гренландия заявила о недопустимости аннексии США

    Глава Гренландии отказал США в аннексии после заявления Трампа

    Гренландия заявила о недопустимости аннексии США
    @ Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава правительства Гренландии Мюте Эгеде выступил против аннексии острова США, заявив, что жители Гренландии не должны терпеть неуважительное отношение, и призвал лидеров партий сформулировать жесткий отказ американскому президенту.

    Как передает ТАСС, уходящий премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде решительно высказался против аннексии острова Соединенными Штатами, подчеркнув необходимость уважения к гренландцам. Эгеде намерен собрать лидеров местных партий, чтобы ответить на недавнее заявление Дональда Трампа.

    Трамп, обсуждая с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте потенциальную аннексию Гренландии, заявил, что США могут взять остров под свой контроль для обеспечения международной безопасности. При этом он подчеркнул возможную роль НАТО в этом процессе.

    Идея аннексии Гренландии не нова: Трамп неоднократно выражал желание включить остров в состав США, угрожая Дании торговыми пошлинами. Однако предложение покупки Гренландии было отвергнуто как датскими, так и гренландскими властями.

    Остров сохраняет статус автономной территории в составе Дании. Согласно Договору о защите Гренландии, подписанному в 1951 году, США обязались защищать остров от агрессии. На его территории расположена американская космическая база Питуффик, контролирующая арктическую зону и предупреждающая о ракетных нападениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в аннексии Гренландии США в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. При этом лидер неожиданно победившей на парламентских выборах в Гренландии партии Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен категорически отверг претензии Трампа на покупку острова.

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    13 марта 2025, 20:20 • Новости дня
    Эксперт: Путин аккуратно ответил на вопрос о перемирии

    Лукьянов: Механизмов поддержания перемирия на Украине пока нет и в помине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин назвал нюансы, которые Россия хотела бы учесть при обсуждении предложенного ей 30-дневного перемирия с Украиной. А они заключаются в том, что механизмов контроля за прекращением огня нет и их только предстоит разработать, заявил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    «Владимир Путин аккуратно ответил на вопрос, поддерживает ли Россия идею перемирия на тридцать суток», – написал в своем Telegram-канале Лукьянов. По его словам, Путин выразил поддержку мирным средствам завершения конфликта, а также одобрил идею перемирия, но с некоторыми нюансами. «А нюансы в том, что никаких механизмов поддержания и содержания этого перемирия пока нет и в помине. Их надо обсудить, разработать, возможно, и в личном контакте с президентом Трампом», – указал политолог.

    «Согласуем – и прекрасно, пусть вступает в силу. Но не ранее, ибо пока ничего не ясно», – высказал мнение Лукьянов о сроках перемирия. 

    Он добавил, что Путин поблагодарил Трампа за все усилия и «не забыл его личный вклад, что для визави едва ли не главное».  При этом Лукьянов подчеркнул, что впереди у России и США «содержательные разговоры, начиная с сегодняшнего вечера».

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. Он объяснил, какие вопросы есть у российской стороны к предложению о перемирии.

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    13 марта 2025, 23:06 • Новости дня
    Трамп захотел обогнать Россию по числу ледоколов

    Трамп объявил, что США заказывают 48 ледоколов

    Трамп захотел обогнать Россию по числу ледоколов
    @ Petty Officer 1st Class Cynthia/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В США планируется заказать 48 ледоколов, чтобы обогнать Россию, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Соединенные Штаты заказывают 48 ледоколов, заявил Трамп, передает ТАСС.

    По его словам, Канаду заинтересовала возможность использовать эти ледоколы, она сможет это сделать за отдельную плату.

    «Если вы отдельная страна, у вас должен быть собственный ледокол. У России, как вы знаете, их около 40. И у нас есть один большой ледокол. Но вся эта область становится очень важной. <…> И мы должны иметь защиту», – заключил американский лидер.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, почему Трамп не оставляет идею присоединения Гренландии и Канады, и для чего ему могут понадобиться ледоколы.

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    13 марта 2025, 20:32 • Новости дня
    Трамп заявил об успешном взаимодействии с Россией по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение текущими контактами с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине и выразил желание встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения дальнейших шагов.

    Трамп заявил, что взаимодействие с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине идет нормально, передает ТАСС. В ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома американский лидер подчеркнул: «Мы слышим, что в России все идет нормально».

    Кроме того, он выразил искреннее желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить текущую ситуацию. Глава Белого дома подчеркнул важность скорейшего урегулирования конфликта на Украине, заявив: «Я бы с удовольствием встретился с ним [Путиным] и поговорил с ним, но нам нужно поскорее покончить с этим [кризисом на Украине]».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что может связаться с американским коллегой Дональдом Трампом по теме украинского урегулирования.

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    13 марта 2025, 21:11 • Новости дня
    Трамп пригрозил ЕС пошлинами в 200% на вино и шампанское

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейскому союзу грозят пошлины в 200% на вино, шампанское и другой алкоголь в США, если ЕС не отменит пошлины на виски, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «(ЕС) только что ввел отвратительный 50%-ный тариф на виски. Если эта пошлина не будет немедленно отменена, США вскоре введут тариф в 200% на все вина, шампанское и алкогольные продукты, поставляемые из Франции и других стран – членов ЕС», – цитирует Трампа РИА «Новости».

    Он добавил, что это поможет винному и шампанскому бизнесу в Соединенных Штатах.

    До этого в Еврокомиссии заявили о контрмерах в отношении американского импорта в ЕС на сумму до 26 млрд евро в ответ на новые тарифы США на сталь и алюминий из ЕС.

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    14 марта 2025, 02:30 • Новости дня
    Пентагон решил реорганизовать «внутренний мозговой центр»

    Пентагон решил реорганизовать основанное Никсоном Управление общих оценок

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США приказал расформировать и реорганизовать Управление общих оценок Пентагона в целях усиления национальной обороны и концентрации на ключевых проблемах безопасности.

    Как передает ТАСС, министр обороны США Пит Хегсет распорядился расформировать Управление общих оценок, учрежденное в 1973 году президентом Никсоном.

    Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл в своем заявлении отметил, что реорганизация управления поможет сосредоточить ресурсы министерства на актуальных вопросах национальной безопасности и сохранить при этом эффективность и подотчетность.

    В результате реформы все сотрудники управления будут переведены на важные должности в министерстве обороны, что позволит выполнить все нормативные требования без нарушений. Управление, изначально созданное как «внутренний мозговой центр» Пентагона, занималось анализом политических и экономических аспектов применения военной силы Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон подписал контракт с компанией Scale AI для создания ИИ-системы Thunderforge, предназначенной для улучшения военного планирования в изменяющихся оперативных условиях.

    Специалисты из западных стран, занимавшиеся спутниковыми данными в Киеве, покинули Украину после прекращения доступа к американским спутниковым снимкам.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он практически снял ограничения на обмен разведданными с Украиной, чтобы подтолкнуть Киев и Москву к переговорам, надеясь заключить мирное соглашение.

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    14 марта 2025, 12:55 • Новости дня
    Песков: Сроки переговоров Путина и Трампа будут назначены позже

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата разговора Владимира Путина и Дональда Трампа будет определена после доклада спецпосланника Стивена Уиткоффа американскому лидеру.

    Песков на брифинге заявил о том, что дата и время телефонного разговора между президентами России и США пока не определены, передает ТАСС. По его словам, это произойдет после того, как спецпосланник Стивен Уиткофф, посетивший Москву, передаст полученную информацию президенту США.

    Песков отметил: «Точное время разговора двух президентов пока не согласовано. Но, вместе с тем, после того как господин Уиткофф всю информацию, полученную в Москве, доведет до своего главы государства, будем определяться со сроками проведения разговора». Пресс-секретарь подчеркнул, что существующее понимание важности такого разговора есть с обеих сторон.

    Накануне самолет Gulfstream G650, на борту которого находился Уиткофф, прибыл в московский аэропорт Внуково, вылетев ранее из Дохи. В пятницу сообщалось, что спецпосланник президента США Уиткофф покинул Москву.

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