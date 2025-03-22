Умерла звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина

Рар объяснил провал плана Каллас о военной помощи Украине

Политолог Рар: В ЕС усугубляется раскол по вопросу Украины

Tекст: Анастасия Куликова

«Позиции Каи Каллас внутри Евросоюза пошатываются. Многим главам стран объединения не нравятся ее заявления о том, что европейские страны должны немедленно готовиться к войне с Россией, а также противостоять Америке», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, эстонка – исполнительница воли коллективной Европы, никто не наделял ее правом делать столь категорические заявления от имени «вышестоящих». «Лидеры ЕС пока терпят своевольные высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, но при этом они требуют от нижестоящей чиновницы более дипломатического тона», – добавил собеседник.

Политолог также указал на усугубляющийся раскол в Евросоюзе по вопросу Украины. «Южная и Восточная Европа – за исключением Польши и стран Прибалтики – отказываются дальше финансировать Киев. Их позиция следующая: денег в казне нет, без американцев поддерживать боевые действия бессмысленно, а отношения с Дональдом Трампом рвать нельзя», – пояснил Рар. Впрочем, многое будет зависеть от действий Парижа, Берлина и Лондона.

«Франция размахивает кулаками, в которых сжимает ядерное оружие. Вместе с тем французские власти прячутся за спиной немцев – пусть те, мол, идут вперед. То же самое делают британцы, которые пытаются заставить президента США сменить дипломатию на продолжение конфронтации. Наконец, Германия видит себя главарем Европы и считает, что их главная цель – победить Россию на Украине», – детализировал эксперт.

«Думаю, что сейчас Запад в целом меняется. Появляется новый «север», некая новая Европа, состоящая из Британии и стран Балтийского моря. В этой связи главный конфликт этого блока с Россией – помимо Украины – видится на Балтике», – допустил Рар.

Ранее газета Politico сообщила, что план главы евродипломатии Каи Каллас по предоставлению Украине помощи в 40 млрд евро полностью провалился, его судьба была предопределена до брюссельского саммита ЕС в четверг.

Основная проблема, по словам европейских дипломатов, заключалась в том, что Каллас не смогла заручиться поддержкой ключевых участников, таких как Франция и высокопоставленные чиновники ЕС. Издание подчеркивает, что изначально план предполагал поставку Украине 1,5 млн артиллерийских снарядов в 2025 году, однако этот замысел был заблокирован венгерским вето.

Каллас предложила уменьшить объем помощи до пяти млрд евро на покупку боеприпасов. Однако даже в таком виде план пока не снискал достаточной поддержки. Отказ Франции, Италии и Словакии от обязательного участия в программе и предложение перейти на добровольный формат еще больше ослабили позиции Каллас.

«План не выдержал столкновения с реальностью Евросоюза, где готовность нести жертвы ради Киева резко разнится от страны к стране», – говорится в публикации. Напомним, Венгрия заблокировала принятие итогового документа, касающегося поддержки Украины. Коммюнике было распространено в виде заявления 26 стран ЕС.