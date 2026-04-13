Объявление о продаже Рижского вокзала Москвы появилось на «Авито»
На платформе «Авито» размещено объявление о продаже здания Рижского вокзала и прилегающих построек с земельным участком.
Объявление о продаже Рижского вокзала появилось на площадке «Авито», сообщает РИА «Новости».
Указанная стоимость объекта – от 4,009 млрд рублей. В лот включены здание вокзала площадью 3,9 тыс. кв. м, построенное в 1901 году, а также двухэтажное нежилое здание 1929 года постройки площадью 3,8 тыс. кв. метров. Новый собственник также получит земельный участок площадью 13,7 тыс. кв. м в субаренду.
Рижский вокзал уже некоторое время не используется для обслуживания пассажиров. Сам комплекс был возведен в неорусском стиле по проекту архитектора Станислава Бржозовского из Петербурга. Внутреннее убранство здания отличается лаконичными хрустальными люстрами и лепниной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Москвы выставили на торги комплекс Рижского вокзала с историческим статусом.