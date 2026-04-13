Судебные власти Ирана заявили о борьбе со шпионами по законам военного времени

Tекст: Денис Тельманов

Власти Ирана активно борются с подозреваемыми в шпионаже, используя нормы военного времени, передает РИА «Новости».

Глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи заявил: «В борьбе со шпионами и предателями, а также солдатами-противниками, мы действуем исключительно в соответствии с требованиями военного времени».

По словам чиновника, дела о сотрудничестве с противником рассматриваются по правилам военного времени, однако подробностей он не сообщил.

Ранее Мохсени-Эжеи рассказал, что в Иране начали изымать собственность у лиц, связанных с США и Израилем, а также предусмотрено наказание вплоть до смертной казни.

С конца февраля США и Израиль нанесли ряд ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

В ответ Иран предпринимал удары по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп объявил о временном соглашении о прекращении огня, однако после переговоров в Исламабаде 12 апреля стороны не смогли договориться о дальнейших шагах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана задержали 178 человек за передачу данных Красного Полумесяца Израилю.

Иранские спецслужбы провели операцию в Тегеране и изъяли оружие у подозреваемых в работе на иностранные разведки.

Спецслужбы Ирана задержали 39 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля и США.

