Судебные власти Ирана заявили о борьбе со шпионами по законам военного времени
В Иране дела о шпионаже рассматриваются по особым правилам военного времени, сообщил глава судебной системы страны.
Власти Ирана активно борются с подозреваемыми в шпионаже, используя нормы военного времени, передает РИА «Новости».
Глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи заявил: «В борьбе со шпионами и предателями, а также солдатами-противниками, мы действуем исключительно в соответствии с требованиями военного времени».
По словам чиновника, дела о сотрудничестве с противником рассматриваются по правилам военного времени, однако подробностей он не сообщил.
Ранее Мохсени-Эжеи рассказал, что в Иране начали изымать собственность у лиц, связанных с США и Израилем, а также предусмотрено наказание вплоть до смертной казни.
С конца февраля США и Израиль нанесли ряд ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.
В ответ Иран предпринимал удары по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп объявил о временном соглашении о прекращении огня, однако после переговоров в Исламабаде 12 апреля стороны не смогли договориться о дальнейших шагах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана задержали 178 человек за передачу данных Красного Полумесяца Израилю.
Иранские спецслужбы провели операцию в Тегеране и изъяли оружие у подозреваемых в работе на иностранные разведки.
Спецслужбы Ирана задержали 39 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля и США.