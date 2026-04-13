Женщину и ребенка спасли из-под снежной лавины в Дагестане
Попавших под лавину в дагестанском селе женщину и ребенка спасли
Местных жителей, оказавшихся под лавиной в высокогорном Цунтинском районе, успешно извлекли из-под снежных завалов и экстренно госпитализировали.
Спасательные бригады успешно завершили операцию по поиску людей в Цунтинском районе республики, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел в понедельник в высокогорном селе Шайтли, где сход снежной массы накрыл местных жителей.
Сотрудники регионального управления МЧС оперативно прибыли на место происшествия для проведения спасательных работ. В результате слаженных действий специалистов пострадавших удалось обнаружить под толщей снега.
«Женщину и ребенка вытащили из-под завала, их доставили в больницу», – рассказали представители оперативных служб. Сейчас состоянием спасенных пациентов занимаются квалифицированные врачи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в дагестанском селе Шайтли снежная лавина накрыла женщину и ребенка.
Ранее в селе Кирки Кайтагского района Дагестана в результате оползня погибла женщина.