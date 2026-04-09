Космонавт Кононенко попросил создать чашку для ощущения запахов на орбите
Обитателям Международной космической станции требуется больше земного комфорта, включая адаптированную бытовую технику и специальную посуду, позволяющую наслаждаться ароматом кофе в условиях невесомости, заявил Герой России командир космонавтов Роскосмоса, начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.
Выступая на Российском космическом форуме, он отметил важность не только вкусовых, но и обонятельных ощущений при приеме пищи в космосе.
Выступая на Российском космическом форуме, он отметил важность не только вкусовых, но и обонятельных ощущений при приеме пищи в космосе.
«На орбите мы действительно не ощущаем аромата кофе. Наш кофе находится в пакетах. Когда мы его разбавляем, то вставляем пакет в рот и ощущаем только вкус, запаха и аромата напитка мы не чувствуем. Было бы неплохо разработать сосуд, чашку, чтобы мы могли пить кофе, ощущая не только вкус, но и аромат», – заявил космонавт.
Кроме того, Кононенко рассказал о недостатке привычных бытовых приборов на Международной космической станции. По его словам, экипажу крайне необходимы измельчитель мусора, пылесос и микроволновка, так как избавление от отходов в условиях невесомости представляет собой серьезную проблему.
Начальник Центра подготовки космонавтов также обратил внимание на ограниченный выбор продуктов и средств гигиены. Он подчеркнул, что космонавты были бы рады появлению на орбите адаптированной продукции масс-маркета, а также расширению ассортимента витаминов и пищевых добавок для поддержания здоровья в суровых условиях космоса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командир отряда космонавтов Олег Кононенко предложил доработать зубную пасту в форме таблеток для использования в качестве питательного продукта.
