Баканов сообщил о сокращении массы двигателей ракеты «Ангара»
Масса двигателей ракеты «Ангара» стала меньше на 15%, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в рамках форума новых материалов и технологий AMTEXPO.
Баканов заявил на форуме AMTEXPO, что масса двигателей экологичной ракеты «Ангара» была снижена на 15% благодаря внедрению аддитивных технологий, передает ТАСС.
По его словам, почти 45% деталей теперь производится с помощью 3D-печати, что позволило оптимизировать ценообразование и повысить эффективность при выводе полезной нагрузки на орбиту.
Баканов также отметил, что Курчатовский институт разработал специальный молибденовый сплав, упрочненный керамикой из карбида титана, который выдерживает температуры свыше 1 тыс. градусов Цельсия и способен работать до 10 лет. Он подчеркнул: «У нас с этого года в рамках национального проекта стартует федеральный проект «Космический атом» – это создание буксира-движка для дальнего космоса».
Глава Роскосмоса уточнил, что основная часть нового двигателя для дальнего космоса будет изготавливаться с применением 3D-печати.
Как писала газета ВЗГЛЯД, запуск ракеты «Ангара-1.2М» планируют после 2035 года.
Денис Мантуров заявил, что первый запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк состоится в ближайшее время.
Стартовый стол для ракет семейства «Ангара» ввели в эксплуатацию на космодроме Восточный.