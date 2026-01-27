Баканов сообщил о сокращении массы двигателей ракеты «Ангара»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Баканов заявил на форуме AMTEXPO, что масса двигателей экологичной ракеты «Ангара» была снижена на 15% благодаря внедрению аддитивных технологий, передает ТАСС.

По его словам, почти 45% деталей теперь производится с помощью 3D-печати, что позволило оптимизировать ценообразование и повысить эффективность при выводе полезной нагрузки на орбиту.

Баканов также отметил, что Курчатовский институт разработал специальный молибденовый сплав, упрочненный керамикой из карбида титана, который выдерживает температуры свыше 1 тыс. градусов Цельсия и способен работать до 10 лет. Он подчеркнул: «У нас с этого года в рамках национального проекта стартует федеральный проект «Космический атом» – это создание буксира-движка для дальнего космоса».

Глава Роскосмоса уточнил, что основная часть нового двигателя для дальнего космоса будет изготавливаться с применением 3D-печати.

Как писала газета ВЗГЛЯД, запуск ракеты «Ангара-1.2М» планируют после 2035 года.

Денис Мантуров заявил, что первый запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк состоится в ближайшее время.

Стартовый стол для ракет семейства «Ангара» ввели в эксплуатацию на космодроме Восточный.