Мантуров рассказал о первом запуске «Ангары-А5» с Плесецка
Ракета «Ангара-А5» впервые вывела на геостационарную орбиту спутник для Минобороны России с космодрома Плесецк, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Мантуров отметил, что ранее подобные задачи выполнялись только с Байконура, передает ТАСС.
«Отдельно выделен запуск «Ангары-А5» с космодрома Плесецк. Она вывела на геостационарную орбиту спутник для Министерства обороны. Могу сказать, что ранее мы такие задачи могли выполнять только с космодрома Байконур», – заявил Мантуров.
Мантуров сообщил, что следующим этапом станет запуск «Ангары» с космодрома Восточный, в том числе для задач по созданию Российской орбитальной станции. В дальнейшем планируется использовать эту ракету для пилотируемой космонавтики и реализации лунных программ.
По его словам, в 2025 году Роскосмос осуществил 17 запусков ракет-носителей, что соответствует показателю предыдущего года. Также заметно выросла экономическая эффективность отрасли: за 2025 год совокупная выручка предприятий ракетно-космической сферы увеличилась на 10%.
Мантуров отметил, что рост доходов позитивно влияет на деятельность Роскосмоса – в госкорпорации повышается средняя заработная плата и производительность труда.
Ранее Минобороны сообщило о создании спутника «Можаец-6».
В сентябре ракета «Союз-2.1б» доставила военные спутники на орбиту.