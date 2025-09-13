Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.12 комментариев
Минобороны успешно вывело военные спутники на орбиту
Ракета «Союз-21б» доставила космические аппараты на целевую орбиту
Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на околоземную орбиту два аппарата, один из которых предназначен для отработки алгоритмов астронавигации.
Космические аппараты, запущенные с космодрома Плесецк, успешно выведены на целевую орбиту, передает ТАСС.
В сообщении Минобороны говорится, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» состоялся в расчетное время, аппараты предназначены для выполнения задач в интересах военного ведомства и отработки алгоритмов астронавигации.
Ракета-носитель была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В Минобороны подчеркнули: «Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме». После выведения аппараты были переданы на управление наземными средствами космических войск ВКС.
С обоими спутниками – военным и учебно-исследовательским «Можаец-6» – установлена устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют штатно. Аппараты получили обозначения «Космос-2595» и «Космос-2596».
Офицеры Главного центра разведки космической обстановки внесли сведения о новых аппаратах в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства. Специалисты уже приступили к анализу и обработке информации о новых космических объектах.
В субботу ракета-носитель «Союз – 2.1б» стартовала с космодрома Плесецк.
Ранее в августе ракета «Ангара-1.2» вывела военные спутники на орбиты.