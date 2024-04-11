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    Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

    14 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин У любого мира есть цена

    Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России не следует преувеличивать лояльность Словакии

    6 апреля в Словакии прошел второй тур выборов президента. Новым главой государства стал Петер Пеллегрини, который к России относится не так плохо, как его соперник Иван Корчок. Но следует ли из этого, что Словакия станет пророссийской страной?

    3 комментария
    11 апреля 2024, 23:32 • Новости дня

    Путин поручил обеспечить финансирование развития космической ядерной энергетики

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование амбициозного проекта по развитию космической ядерной энергетики. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

    Согласно документу, кабмин при участии Роскосмоса и Росатома должен к 15 июня выделить необходимые средства из федерального бюджета. Финансирование начнётся с 2024 года и будет направлено на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Развитие космической ядерной энергетики России», передает ТАСС.

    Особое внимание в проекте уделяется развитию существующего научно-технического задела в сфере космической ядерной энергетики. Это позволит России занять лидирующие позиции в освоении космоса и обеспечит энергетическую независимость для будущих космических миссий.

    Развитие космической ядерной энергетики открывает перед Россией новые горизонты в освоении дальнего космоса. Ядерные энергетические установки обладают рядом преимуществ, таких как высокая мощность, длительный срок службы и независимость от солнечного излучения. Это позволит проводить исследования на больших расстояниях от Солнца, включая Луну, Марс и другие объекты Солнечной системы.

    11 апреля 2024, 12:02 • Новости дня
    Первая «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный

    Первая ракета-носитель «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный после двух отмен

    Первая «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с третьей попытки совершила первый старт с площадки 1А космодрома Восточный.

    Примерно через 12 с половиной минут разгонный блок «Орион» с испытательной полезной нагрузкой отделится от третьей ступени «Ангары» и продолжит ее выведение на целевую орбиту, передает ТАСС.

    На космодроме Восточный второй раз подряд был отложен пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Как сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов, причиной стала «новая техническая неполадка», связанная со «сбоем в системе контроля запуска двигателя».

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    11 апреля 2024, 15:56 • Новости дня
    МИД: Запуском «Ангары» Россия подтвердила статус ведущей космической державы

    Tекст: Ольга Никитина

    В канун Дня космонавтики Россия успешно запустила ракету-носитель «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что этот пуск подтверждает статус России как ведущей космической державы, а также ее приверженность мирному использованию космоса.

    Захарова в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, подчеркнула, что Россия выступает за поступательное развитие космической науки и технологий, а также равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в исследовании и использовании околоземного пространства в мирных целях со всеми заинтересованными сторонами.

    Ранее профильный специалист Алексей Анпилогов заявил газете ВЗГЛЯД, что «Ангара-А5» способна нести больше груза, чем ракета-носитель «Протон». Напомним, первая ракета-носитель «Ангара-А5» в четверг успешно стартовала с космодрома Восточный после двух отмен.

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    11 апреля 2024, 12:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение запуска «Ангары-А5» с космодрома Восточный

    Эксперт Анпилогов: «Ангара-А5» будет полезна при постройке новой космической станции России

    Эксперт объяснил значение запуска «Ангары-А5» с космодрома Восточный
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    «Ангара-А5» способна нести больше груза, чем ракета-носитель «Протон». А перенос запуска с космодрома Восточный позволил гарантировать миссии успех, сказал газете ВЗГЛЯД профильный специалист Алексей Анпилогов. Ранее первая ракета-носитель «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный после двух отмен.

    «Тот факт, что ракета стартовала только с третьего раза, является нормальным. Отмена запуска была нужна для того, чтобы все системы «Ангары-А5» подтвердили свою готовность. В прошлом старт такого типа ракет-носителей переносили из-за проблем с диагностикой, что создавало угрозу неправильного срабатывания техники. То есть, принимаются наименее рискованные решения, чтобы гарантировать миссии успех», – объясняет Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Как мы видим, стратегия дает определенные плоды – это уже седьмой успешный запуск «Ангары» и первый, осуществленный с космодрома Восточный. «Ангара-А5» – это наш тяжелый ракета-носитель, способный выводить на орбиту 24 тонн груза с Плесецка и 24,5 тонн с космодрома Восточный. Разница обусловлена рядом факторов. Для сравнения, ракета-носитель «Протон» мог поднять около 20 тонн», – подчеркивает он.

    «Также «Ангара-А5» будет полезна при постройке нашей новой космической станции, которая, скорее всего, расположится на полярной орбите. Учитывая, что конструкция станции будет модульной, 24 т. грузоподъемности ракеты будет вполне достаточно для вывода компонентов на орбиту. Таким образом, для завершения проекта потребуется чуть более десяти пусков, что можно считать очень неплохим результатом», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с третьей попытки совершила первый старт с площадки 1А. Запуск был проведен в 12.00 по Москве. Впервые он был осуществлен с космодрома Восточный.

    Позднее разгонный блок «Орион» успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и был выведен на опорную орбиту. Как отметили в Роскосмосе процесс прошел в штатном режиме. В дальнейшем в рамках летных испытаний необходимо будет предстоит вывести на целевую орбиту испытательную полезную нагрузку.

    Напомним, ранее было принято решение перенести пуск тяжелой ракеты-носителя с космодрома Восточный, намеченный на среду, 10 апреля. Диктор во время стартовой подготовки сообщил о команде «Отмена пуска». Руководителям работ поступила команда о подготовке к 24-часовой стоянке.

    Как сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов, причиной стала «новая техническая неполадка», связанная со «сбоем в системе контроля запуска двигателя». По его словам, «скорее всего, это программная ошибка». Он подчеркнул, что переносы пусков ракет-носителей по техническим причинам – это «рядовое явление» для разработчиков, особенно на этапе летно-конструкторских испытаний.

    Летные испытания ракеты-носителя «Ангара» легкого и тяжелого класса планируется завершить в 2025 году, сказал замначальника направления по расчетным работам и полетным заданиям КБ «Салют» Денис Берг. По его словам, во время запуска с Восточного отрабатывалась сама техника и наземная инфраструктура.

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    11 апреля 2024, 21:44 • Новости дня
    Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии
    Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии, на которую не позвали Россию.

    «Теперь, как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии, нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. И в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то», – цитирует его ТАСС.

    По словам Путина, «говорят, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашали. И говорят, что мы отказываемся».

    Также Путин заявил, что на удары Украины по энергообъектам России Москва была вынуждена отвечать, но воздерживалась от этого в зимний период. Он подчеркнул, что удары по украинским энергетическим объектам являются частью демилитаризации, так как они влияют на ОПК Украины.

    Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что участие России в конференции о мирном урегулировании на Украине необходимо, чтобы установить прочный мир.

    Напомним, первая конференция пройдет в Бюргенштоке в кантоне Нидвальден. Посольство России в Швейцарии уже заявило, что российская сторона не примет приглашение, поскольку продавливаемая «формула мира» является украинским ультиматумом Москве и не учитывает интересы России.

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    11 апреля 2024, 13:45 • Новости дня
    Глава Роскосмоса: Пуск ракеты «Ангара» ждала вся страна
    Глава Роскосмоса: Пуск ракеты «Ангара» ждала вся страна
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С космодрома Восточный состоялся первый пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5». Пуск, который ждала вся страна, был отложен дважды из-за технических неполадок, но в третий раз ракета успешно стартовала и вывела на орбиту Земли разгонный блок «Орион», заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    Он назвал сегодняшний пуск важнейшим событием. Он подчеркнул, что «Ангара-А5» – это новый космодром, новый старт и новая автоматика, передает ТАСС.

    Гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко поблагодарил расчет за проделанную работу и отметил, что все задачи были выполнены великолепно.

    «Ангаре-А5» в 2028 году предстоит запускать пилотируемый корабль. По словам Борисова, ракета-носитель должна пройти еще много испытаний, но уже сейчас понятно, что она станет одним из основных изделий, которое будет запускать спутники и корабли с космодрома Восточный.

    Напомним, первая «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный. Кремль поздравил ракетчиков с успешным запуском «Ангары-А5».

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    11 апреля 2024, 22:17 • Новости дня
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    Путин объяснил удары по энергообъектам Украины
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары по энергообъектам на Украине связаны с процессом демилитаризации, так как они влияют на оборонно-промышленный комплекс Украины, заявил президент России Владимир Путин.

    «В энергетике, к сожалению, в последнее время мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть: мы, даже исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов. Имею в виду, что они хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить», – заявил Путин, его слова приводит официальный сайт президента.

    «Повторяю еще раз: если все закольцуется в решение тех вопросов, о которых мы говорили изначально, а в энергетике они связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, – это демилитаризация… Прежде всего мы исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК – на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую», – пояснил глава государства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ударами ракет и беспилотников Россия отключает Украине энергосистемы больших городов.

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    11 апреля 2024, 12:32 • Новости дня
    Разгонный блок «Орион» успешно отделился от «Ангары-А5»
    Разгонный блок «Орион» успешно отделился от «Ангары-А5»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Разгонный блок «Орион» успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» и выведен на опорную орбиту.

    Как отметили в Роскосмосе, отделение разгонного блока «Орион» от третьей ступени ракеты-носителя «Ангара-А5» прошло в штатном режиме, передает ТАСС.

    В дальнейшем в рамках летных испытаний «Ориону» предстоит вывести на целевую орбиту испытательную полезную нагрузку.

    Первая ракета-носитель «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный после двух отмен.

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    11 апреля 2024, 19:35 • Новости дня
    «Ангара-А5» успешно вывела полезную нагрузку на орбиту

    «Ангара-А5» с блоком «Орион» успешно вывела полезную нагрузку на орбиту

    «Ангара-А5» успешно вывела полезную нагрузку на орбиту
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Разгонный блок «Орион», запущенный с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя «Ангара-А5», вывел на геостационарную орбиту испытательную полезную нагрузку.

    Отмечается, что теперь основная задача первого пуска в рамках летно-конструкторских испытаний полностью выполнена, передает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

    Это стало первым успешным пуском «Ангары-А5» с Восточного и завершило летно-конструкторские испытания ракетного комплекса «Амур».

    Отделение испытательной нагрузки от «Ориона» не планировалось. Теперь блок вместе с ней уйдет на орбиту хранения, чтобы не создавать помех другим аппаратам на геостационарной орбите.

    Напомним, первая «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома 11 апреля.

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    11 апреля 2024, 14:47 • Новости дня
    Разгонный блок «Орион» вывел на орбиту кубсат «Гагаринец»

    Tекст: Александра Юдина

    Разгонный блок «Орион», впервые запущенный в космос, успешно вывел на целевую орбиту малый космический аппарат (кубсат) «Гагаринец», созданный российской частной компанией Avant Space, сообщает Роскосмос.

    «Гагаринец» – это кубсат формата 3U, предназначенный для отработки элементов служебной платформы. Как сообщили в Роскосмосе, «Орион» продолжает выведение испытательной нагрузки на заданную орбиту, передает ТАСС.

    Как отметили в Роскосмосе, успешный запуск «Ангара-А5» и «Ориона» с кубсатом «Гагаринец» стал важным шагом в развитии российской космической программы.

    Напомним, первая «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный. Кремль поздравил ракетчиков с успешным запуском «Ангары-А5».

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    11 апреля 2024, 13:19 • Новости дня
    Роскосмос назвал запуск «Ангары-А5» новой главой в биографии Восточного

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с Восточного «открыл новую главу» в биографии этого космодрома, сообщили в государственной корпорации Роскосмос.

    «Ангара-А5» открыла новую главу в биографии Восточного», – говорится в Telegram-канале Роскосмоса.

    Также к этому посту прикреплены фотографии в момент пуска ракеты.

    Напомним, в четверг первая ракета-носитель «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный после двух отмен. Разгонный блок «Орион» успешно отделился от третьей ступени носителя и вышел на опорную орбиту.

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    11 апреля 2024, 13:34 • Новости дня
    Кремль поздравил ракетчиков с успешным запуском «Ангары-А5» с космодрома Восточный
    Кремль поздравил ракетчиков с успешным запуском «Ангары-А5» с космодрома Восточный
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кремль поздравляет российских ракетчиков по случаю запуска ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы все присоединяемся к поздравлениям [в адрес] наших ракетчиков, которые запустили «Ангару». Радуемся вместе с ними», – цитирует представителя Кремля ТАСС.

    В четверг после двух отмен первая ракета-носитель «Ангара-А5» произвела успешный старт с Восточного. Разгонный блок «Орион» отделился от третьей ступени носителя и вышел на опорную орбиту.

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    11 апреля 2024, 21:57 • Новости дня
    Путин: Киев «выбросил в помойку» стамбульские договоренности

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина под давлением Запада отказалась от долго готовившихся договоренностей и «выбросила их в помойку», напомнил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

    «Мы это начали в двух городах, потом перебралась переговорная команда в Турцию, в Стамбул, там завершили практически эту работу большую, <…> парафировали с обеих сторон <…> этот документ. Потом под давлением Запада украинская сторона отказалась от этих договоренностей», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он напомнил, что «тогда нам говорили, что нельзя подписывать документ – Украина не может подписывать «с пистолетом у виска», нужно отвести войска от Киева, мы это сделали. Сразу после того, как мы это сделали, наши договоренности были выброшены в помойку».

    Ранее Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии, на которую не позвали Россию.

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    11 апреля 2024, 21:54 • Новости дня
    Путин: Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров с Москвой
    Путин: Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров с Москвой
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва готова конструктивно работать над урегулированием ситуации на Украине, но без навязывания ей позиций, не основанных на реалиях, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

    Он отметил, что Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров с Москвой в надежде победить на поле боя, передает ТАСС. Сейчас там понимают, что это невозможно, добавил Путин.

    «Сейчас понимают, что это невозможно. От переговоров отказались. И теперь попали в достаточно сложное положение», – указал российский лидер.

    Ранее Путин назвал «паноптикумом» конференцию по Украине в Швейцарии.

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    11 апреля 2024, 18:48 • Новости дня
    Путин утвердил новый состав научного совета при Совбезе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин утвердил новый состав научного совета при Совете безопасности РФ, указ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Председателем научного совета вновь стал секретарь СБ Николай Патрушев, замещает его на этом посту первый замсекретаря СБ РФ Рашид Нургалиев, передает ТАСС.

    Структура образована для научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности СБ. В научный совет входят представители государственных академий наук, научных организаций, а также ученые и специалисты.

    Напомним, в четверг Путин провел первое за полтора года очное заседание с постоянными членами СБ, обсуждалось развитие ЕАЭС.

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    11 апреля 2024, 18:17 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом развитие ЕАЭС

    Развитие ЕАЭС стало темой совещания Путина с Совбезом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг провел первое за полтора года очное заседание с постоянными членами Совета безопасности России.

    Темой совещания стало развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает ТАСС.

    «Обсудим сегодня развитие ЕАЭС, – сказал глава государства, открывая заседание. – Вопросов много, [они] находятся в постоянном нашем внимании, поле зрения».

    Ранее Путин анонсировал юбилейное заседание ЕАЭС.

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      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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