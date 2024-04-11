Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.14 комментариев
Путин поручил обеспечить финансирование развития космической ядерной энергетики
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование амбициозного проекта по развитию космической ядерной энергетики. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Согласно документу, кабмин при участии Роскосмоса и Росатома должен к 15 июня выделить необходимые средства из федерального бюджета. Финансирование начнётся с 2024 года и будет направлено на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Развитие космической ядерной энергетики России», передает ТАСС.
Особое внимание в проекте уделяется развитию существующего научно-технического задела в сфере космической ядерной энергетики. Это позволит России занять лидирующие позиции в освоении космоса и обеспечит энергетическую независимость для будущих космических миссий.
Развитие космической ядерной энергетики открывает перед Россией новые горизонты в освоении дальнего космоса. Ядерные энергетические установки обладают рядом преимуществ, таких как высокая мощность, длительный срок службы и независимость от солнечного излучения. Это позволит проводить исследования на больших расстояниях от Солнца, включая Луну, Марс и другие объекты Солнечной системы.