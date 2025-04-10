Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между такими державами, как Германия, Франция и Россия. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».0 комментариев
Роскосмос и Курчатовский институт начали сотрудничество по ядерному проекту
Роскосмос и Курчатовский институт подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве для развития ядерной космической программы, возглавляемой Курчатовским институтом.
Роскосмос и Курчатовский институт подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщает Telegram-канал Роскосмоса. Документ был подписан главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым и президентом Научного исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком.
Курчатовский институт возьмет на себя научное руководство ядерной космической программой, которая реализуется в рамках нового федерального проекта «Космический атом». Основная цель программы заключается в формировании научно-технических заделов на основе фундаментальных исследований и прикладных разработок.
Предполагается, что данное сотрудничество поможет развитию ядерных космических технологий, а также ускорит промышленное освоение и вывод на рынок таких технологий. В дополнение к этому, стороны договорились о создании Объединенного совета по стратегическому развитию, который будет координировать их совместные усилия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Курчатовского института получили патент на автономную систему обеспечения оборудования и персонала лунной базы энергией в экстремальных условиях. Российские разработчики занялись проектом плазменного ракетного двигателя. В российских скафандрах решили применять самозаживляющийся материал.