Борисов передал в «Артек» личное дело Гагарина

Рассекреченное личное дело Гагарина передано в музей «Артека»

Tекст: Елизавета Шишкова

Борисов отметил, что во время своего визита в «Артек» был впечатлен музеем, который связан с именем первого космонавта, передает ТАСС.

Он сообщил, что Юрий Гагарин неоднократно посещал «Артек» – семь раз после своего исторического полета. Глава Роскосмоса рассказал, что договорился с руководством центра о помощи с новыми экспонатами для музея. Недавно он уже передал личное дело Гагарина, которое было рассекречено, подчеркнув важность сохранения реликвий, связанных с космонавтом.

Также Борисов напомнил, что Роскосмос поддерживает тесное сотрудничество с «Артеком» и активно участвует в воспитании молодежи. В 2023 году четыре космонавта-героя посетили детский центр, показывая значимость этого партнерства и усилий по развитию будущих поколений.

Ранее Борисов подарил Путину портрет Юрия Гагарина в честь 90-летия со дня рождения легендарного космонавта.