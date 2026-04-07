Диетолог Бурляева рассказала о 250 блюдах для космонавтов на орбите
Рацион для космонавтов рассчитывается исходя из потребностей в энергии и пищевых веществах, при этом учитывается масса тела и возраст конкретного человека. Ассортимент для питания на орбите составляет порядка 250 блюд, рассказала заведующая Консультативно диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологий, кандидат медицинских наук, диетолог, терапевт Екатерина Бурляева.
Бурляева сообщила, что рацион космонавтов рассчитывается с учетом международных стандартов и физиологических норм, сообщает ТАСС. Она пояснила, что основой расчета служат масса тела и возраст, по этим данным определяется потребность в калориях и питательных веществах.
Общий ассортимент составляет около 250 различных блюд, благодаря чему питание остается разнообразным. В рационе выделяют две части: первую, на 2 000 килокалорий, которая включает основные блюда, напитки и кондитерские изделия и не подвержена изменениям. В этой части ни одно блюдо не повторяется.
Вторая часть рациона – еще 1000 килокалорий – формируется индивидуально. Космонавты до отлета выбирают продукты, проводя дегустацию, и могут самостоятельно определять частоту их включения в меню.
Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавт Андрей Федяев рассказал о наличии на МКС двух рационов питания – российского и американского, основанных в основном на консервированных и сублимированных продуктах с редкими поставками свежих овощей и фруктов.
На борту грузового корабля «Прогресс МС-33» экипажу МКС доставят разнообразные продукты, включая тушеные баклажаны с картофелем, суп из зеленой чечевицы с мясом и заливного осетра.
Грузовой корабль «Прогресс МС-32» доставит на орбиту свежие фрукты и овощи, сублимированные продукты, консервы, напитки и соусы для питания экипажа.