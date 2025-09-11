В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.4 комментария
Ракета с космическим грузовиком «Прогресс МС-32» стартовала с Байконура
С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз 2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-32».
Запуск прошел с площадки № 31 стартового комплекса «Восток». Через девять минут аппарат должен выйти на орбиту, передает ТАСС.
Стыковка «Прогресса» с модулем «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) запланирована на вечер 13 сентября. Корабль доставит на орбиту 2 516 кг различных грузов, среди которых топливо, научное оборудование, кислород, вода и продовольствие. Также на борту находится новый скафандр «Орлан-МКС» № 7, предназначенный для выхода в открытый космос.
Особое внимание уделено доставке пищи для экипажа. По словам начальника отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрея Ведерникова, среди грузов 17 кг свежих фруктов и овощей, включая 5 кг грейпфрутов и полкило чеснока. Кроме того, на МКС отправлены сублимированные продукты, консервы, напитки, соусы и приправы, среди которых два вида кетчупа: шашлычный и лечо.
Ранее Роскосмос сообщил, что во вторник, 9 сентября, грузовой корабль «Прогресс МС-30» был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на космодроме Байконур завершена установка на старт ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-32», который доставит на МКС новый скафандр «Орлан-МКС».