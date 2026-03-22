Госкомиссия допустила к пуску «Союз-2.1а»
Госкомиссия на Байконуре допустила к заправке и пуску ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33», сообщила российская госкорпорация «Роскосмос».
Госкомиссия на Байконуре допустила к заправке и пуску ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33», передает РИА «Новости». Старт ракеты запланирован на 22 марта в 15:00 по московскому времени, а стыковка с Международной космической станцией должна состояться 24 марта в 16:35 по Москве.
Госкомиссия на Байконуре допустила к заправке и пуску ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33», сообщили в Роскосмосе. Грузовой корабль доставит на станцию более 1,2 тонны различных грузов для экипажа и систем станции, более 800 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов кислорода для пополнения атмосферы станции.
По информации заведующего отделом питания ИМБП РАН Александра Агуреева, экипажу МКС будут доставлены разнообразные продукты, включая тушеные баклажаны с картофелем, суп из зеленой чечевицы с мясом, заливного осетра, а также сливочный и шоколадный сыры.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, которым предстоит провести работы вне станции, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. Все они прибыли на МКС 27 ноября прошлого года на корабле «Союз МС-28».
«Прогресс МС-33» станет уже 186-м кораблем этой серии, а ранее к МКС пристыковались 96 таких грузовиков. На станции сейчас находится предыдущий корабль «Прогресс МС-32». Корабль «МС-31» освободил место для нового аппарата на модуле «Поиск» 16 марта и был в тот же день сведен с орбиты и затоплен в несудоходном районе южной части Тихого океана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» установили на стартовый стол космодрома Байконур. Ракета с космическим грузовиком «Прогресс МС-32» стартовала к МКС в сентябре прошлого года. Грузовой корабль «Прогресс МС-31» успешно отправился на орбиту в начале июля.