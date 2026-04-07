РАН: Российские ученые планируют найти следы жизни на Венере

Tекст: Мария Иванова

Во второй половине 2030-х годов российские ученые планируют заняться поиском следов жизни на Венере в рамках проекта «Венера Д», передает ТАСС. О планах сообщил вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев* на заседании президиума РАН, посвященном космическим исследованиям.

«В части планетных исследований будет сосредоточено основное внимание на исследованиях Венеры. Научные данные позволяют предположить, что примерно 3 млрд лет назад на поверхности Венеры была вода и даже успела появиться жизнь», – сказал он.

Чернышев отметил, что сейчас на Венере воды и жизни нет, однако могут быть обнаружены их следы, в том числе сложные органические соединения. Для этого в 2036 году планируется реализация проекта «Венера Д», который включит орбитальный и посадочный аппарат, а также зонды, способные парить в атмосфере планеты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые в рамках миссии «Венера-Д» проверят наличие биомаркеров примитивной жизни в облачных слоях и на поверхности планеты. Решение о создании новой автоматической станции для исследования Венеры на уровне национального космического проекта закрепили в нацпроекте «Космос».

Ранее президент РАН Геннадий Красников допустил существование необычных форм жизни в атмосфере Венеры.