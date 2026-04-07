    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины
    Иран выдвинул США 10 требований для окончания войны
    Генерал авиации Попов: Ради спасения пилота F-15 США пошли на отчаянные меры
    Politico: Внешнюю политику ЕС поразил системный паралич
    Учитель скончалась после нападения школьника в Пермском крае
    Иран отверг условия США о временном перемирии
    Трамп заявил о божьей помощи в войне с Ираном
    Новые угрозы США ударить по Ирану вызвали рост цен на нефть
    Авиадвигатель ПД-8 успешно завершил испытания
    Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    7 апреля 2026, 10:59 • Новости дня

    РАН: Российские ученые планируют найти следы жизни на Венере

    Tекст: Мария Иванова

    Российская миссия «Венера Д» во второй половине 2030-х годов должна проверить гипотезу о древней воде и возможной жизни на Венере, заявил вице-президент РАН Сергей Чернышев*.

    Во второй половине 2030-х годов российские ученые планируют заняться поиском следов жизни на Венере в рамках проекта «Венера Д», передает ТАСС. О планах сообщил вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев* на заседании президиума РАН, посвященном космическим исследованиям.

    «В части планетных исследований будет сосредоточено основное внимание на исследованиях Венеры. Научные данные позволяют предположить, что примерно 3 млрд лет назад на поверхности Венеры была вода и даже успела появиться жизнь», – сказал он.

    Чернышев отметил, что сейчас на Венере воды и жизни нет, однако могут быть обнаружены их следы, в том числе сложные органические соединения. Для этого в 2036 году планируется реализация проекта «Венера Д», который включит орбитальный и посадочный аппарат, а также зонды, способные парить в атмосфере планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые в рамках миссии «Венера-Д» проверят наличие биомаркеров примитивной жизни в облачных слоях и на поверхности планеты. Решение о создании новой автоматической станции для исследования Венеры на уровне национального космического проекта закрепили в нацпроекте «Космос».

    Ранее президент РАН Геннадий Красников допустил существование необычных форм жизни в атмосфере Венеры.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    5 апреля 2026, 07:12 • Новости дня
    Глава миссии США к Луне сообщил о новой проблеме с туалетом на корабле Orion

    Tекст: Антон Антонов

    На космическом корабле Orion, выполняющем лунную миссию «Артемида-2», возникли новые проблемы с туалетом, сообщил руководитель миссии «Артемида II» Джадд Фрилинг.

    «Мы попытались выпустить воздух из бака для сточных вод, который подключён к туалету. У нас возникли с этим проблемы из-за предполагаемой закупорки, как мы думаем, вероятно, из-за льда», – приводит слова Фрилинга РИА «Новости».

    Для обеспечения санитарных условий астронавтам было рекомендовано использовать складные устройства для мочеиспускания на случай дальнейших непредвиденных ситуаций.

    Кроме того, среди других технических сбоев Фрилинг сообщил о поломке личного компьютера одного из членов экипажа. Оставшиеся три устройства продолжают работать, и астронавты используют их по очереди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, это не первые неполадки с единственным туалетом на космическом корабле Orion.

    6 апреля 2026, 07:28 • Новости дня
    Роскосмос назвал сроки сведения МКС с орбиты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сведение с орбиты Международной космической станции (МКС) по плану завершится в 2030 году, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Баканов сообщил, что сведение с орбиты Международной космической станции завершится в 2030 году, передает ТАСС.

     «В 2028 году, согласно последней достигнутой с NASA договоренности, мы начинаем закруглять работу по МКС и в 2030 году завершим ее сведение с орбиты», – заявил Баканов.

    Он отметил, что одновременно с этим к 2030 году должна появиться Российская орбитальная станция, которая станет самостоятельной национальной платформой для проведения научных экспериментов на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, согласно действующим соглашениям станция продолжит функционировать на орбите до 2028 года.

    Роскосмос оценил продолжительность сведения МКС с орбиты примерно в два с половиной года.

    Кононенко сообщил о планах продлить эксплуатацию МКС до 2030 года и использовать российский сегмент станции для развертывания первых модулей РОС.

    6 апреля 2026, 20:35 • Видео
    Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

    На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    6 апреля 2026, 03:01 • Новости дня
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о масштабном участии работников госкорпорации в специальной военной операции, подчеркнув их вклад и самоотверженность.

    «Да, это очень важная тема. Я признателен каждому нашему сотруднику, который пошел на специальную военную операцию. Наших бойцов там сейчас 1 357 человек», – сказал он ТАСС.

    Баканов добавил, что Роскосмос сохраняет за сотрудниками, ушедшими на СВО, вакансии и помогает их родственникам с трудоустройством.

    «Мы максимально внимательно относимся к их судьбе, к их родственникам, к их тем вакансиям, которые освободились из-за того, что они ушли на СВО, мы их  сохраняем, мы в обязательном порядке храним до того, как они вернутся, помогаем родственникам с трудоустройством, детям с образовательными учреждениями», –  рассказал глава Роскосмоса.

    Представители госкорпорации ранее отмечали, что более 500 работников отрасли активно участвуют в организации волонтерской помощи, а некоторые из них выезжают в воинские части на прифронтовую территорию.

    Всего свыше 100 тыс. работников ракетно-космической отрасли задействованы в волонтерской деятельности.

    По информации, озвученной Бакановым 12 апреля 2025 года, 342 сотрудника Роскосмоса были ранены во время участия в специальной военной операции, 105 человек погибли или числятся пропавшими без вести.

    Два добровольца из числа сотрудников госкорпорации удостоены звания Героя России, более 400 военнослужащих из числа работников отрасли получили государственные и ведомственные награды.

    Напомним, 6 апреля в России стартовала первая Неделя космоса, с наступлением которой космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос предложил оснастить свои объекты РЭБ и пассивной защитой. Кроме того, стало известно, что замглавы Минцифры Заренин заявил о намерении уйти добровольцем на СВО. Депутат челябинского парламента из списка Forbes ушел на СВО в 70 лет.

    5 апреля 2026, 10:06 • Новости дня
    Ученые сообщили о гибели на Солнце самой яркой кометы года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самая яркая комета года C/2026 A1 прекратила свое существование, её поглотило Солнце, к которому она приблизилась, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Самая яркая комета этого года, C/2026 A1, прекратила свое существование после сближения с Солнцем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Институт космических исследований РАН. По данным лаборатории солнечной астрономии, комету не удалось вновь зафиксировать в поле зрения наблюдательных средств после того, как она исчезла у Солнца около 14:30 по московскому времени. Ученые уточнили: «Это означает, что небесное тело больше не существует – оно поглощено Солнцем, став его частью».

    Специалисты отмечают, что летучие вещества кометы рассеялись в солнечной короне, а пылевой хвост был вытеснен давлением света во внешние слои атмосферы звезды, где полностью исчезнет в ближайшее время. Считается, что крупные каменные фрагменты могли достичь поверхности Солнца.

    Комета C/2026 A1 относится к семейству комет Крейца – обломкам некогда огромной кометы, разрушившейся сотни или тысячи лет назад. В лаборатории пояснили, что другие крупные обломки этого тела ранее уже подходили к Солнцу, среди них Великая комета 1106 года, породившая в дальнейшем Великие кометы 1843 и, возможно, 1882 годов.

    Хотя изначально ученые ожидали от кометы яркости, сравнимой с Луной даже днем, ее размеры оказались меньше, а на подлёте к Солнцу она не распалась мгновенно, что не позволило появиться впечатляющему хвосту. Теперь самой яркой кометой на небе стала C/2025 R3 (PANSTARRS), ранее занимавшая второе место по яркости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые открыли первую в 2026 году комету C/2026 A1 и прогнозировали ее сгорание на Солнце 4 апреля. Инженер Уральского федерального университета Владилен Санакоев рассказывал о быстром сближении этой «царапающей» Солнце кометы с его поверхностью и возможном полном испарении после пролета. Астрономы ранее зафиксировали моментальное уничтожение в атмосфере Солнца двух древних комет с помощью космических коронографов.

    7 апреля 2026, 04:04 • Новости дня
    Баканов рассказал о создании малогабаритного реактора для Луны

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские специалисты приступили к совместной разработке малогабаритного атомного реактора для работы на поверхности Луны, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    По его словам, проект реализуется в тесном сотрудничестве с Курчатовским институтом, а также с ведущими специалистами Росатома и Роскосмоса.

    «Именно с Курчатовским институтом, с Михаилом Валентиновичем Ковальчуком, с Росатомом, со структурами Росатома этот проект реализуем», – рассказал он ТАСС.

    По словам Баканова, пока не все вопросы решены, но есть календарный график реализации.

    «Эти технологии уже есть, не в полной мере, может быть, отработаны для того, чтобы говорить о том, чтобы их запускать сегодня на Луну, но тем не менее в этом направлении мы с ними очень тесно работаем», – сказал глава Роскосмоса.

    Баканов добавил, что реактор разрабатывается с учетом специфики эксплуатации на поверхности Луны, где потребуется автономный и надежный источник энергии для будущих миссий и станций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баканов сообщал, что работа над созданием Российской орбитальной станции идет параллельно с сохранением участия России в программе МКС как минимум до 2028 года. Первый модуль РОС запустят в 2028 году. Роскосмос планирует развернуть первую ядерную электростанцию на Луне в ближайшие годы как основу для будущих лунных баз.

    6 апреля 2026, 23:15 • Новости дня
    Экипаж миссии «Артемида II» достиг рекордно удаленной от Земли точки

    Экипаж «Артемиды II» во время полета удалится от Земли на расстояние 252 760 миль (406 777 км), астронавты проведут шесть часов, исследуя Луну, а пока они на пути к спутнику Земли и уже устанавливают рекорды.

    «Четверо астронавтов миссии НАСА «Артемида II» в понедельник достигли самой удаленной точки, в которой когда-либо бывал человек с Земли, совершив полет по траектории в гравитационной сфере влияния Луны, которая вскоре приведет их на затененную обратную сторону спутника Земли», – передает Reuters.

    В понедельник астронавты должны были достичь максимального расстояния от Земли, примерно 252 760 миль, что примерно на 4 105 миль (6 606 км) превышает рекорд, установленный Джимом Ловеллом и его экипажем «Аполлона-13» за последние 56 лет.

    Затем они облетят вокруг обратной стороны Луны, наблюдая за ней с высоты примерно 4 тыс. миль (6 437 км) над ее затемненной поверхностью.

    Серия миссий стоимостью в несколько миллиардов долларов направлена на то, чтобы вернуть астронавтов на поверхность Луны к 2028 году раньше Китая. А также  обеспечить долгосрочное присутствие США там в течение следующего десятилетия, построив лунную базу, которая послужила бы испытательным полигоном для потенциальных будущих миссий на Марс.

    Полет к Луне погрузит экипаж в темноту и приведет к кратковременным отключениям связи, поскольку Луна блокирует от глобальной сети массивных антенн радиосвязи, которую НАСА использует для общения с экипажем. Полет продлится около шести часов, в течение которых астронавты с помощью профессиональных камер сделают подробные снимки Луны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космическая миссия «Артемида II» стартовала с космодрома во Флориде с экипажем из четырех астронавтов на борту. Вскоре астронавты сообщили о запахе гари из туалета на корабле миссии США к Луне. А после починки глава миссии США к Луне сообщил о новой проблеме с туалетом на корабле Orion.

    5 апреля 2026, 03:57 • Новости дня
    Астронавты сообщили о запахе гари из туалета на корабле миссии США к Луне

    Tекст: Антон Антонов

    Экипаж лунной миссии «Артемида II» сообщил о запахе гари, исходящем от недавно отремонтированного туалета стоимостью 23 млн долларов, пишет New York Post.

    Астронавт Кристина Кох, которая ранее и занималась ремонтом туалета, сообщила в эфире: «Я просто хотела удостовериться, что вы в курсе замечаний EGS по поводу своего рода запаха горелого нагревателя, который появлялся из туалета несколько раз», пишет New York Post.

    Кох отметила, что точный источник запаха не был установлен. Первоначально специалисты НАСА предположили, что запах может исходить от оранжевой изоляции на двери санитарного отсека туалета. Несмотря на инцидент, экипаж получил разрешение продолжать пользоваться туалетом, а в Центре управления полетами заявили об отсутствии серьезных опасений по поводу обнаруженного запаха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космическая миссия «Артемида II» стартовала с космодрома во Флориде с экипажем из четырех астронавтов на борту.

    6 апреля 2026, 01:50 • Новости дня
    Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с началом первой Недели космоса

    Tекст: Катерина Туманова

    Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Андрей Федяев и Сергей Микаев поздравили россиян с орбиты с началом Недели космоса и рассказали о некоторых ее событиях на Земле.

    «Поздравляем вас с началом Недели космоса. Это огромное событие не только для ракетно-космической отрасли, но и для всей нашей страны», – заявил Кудь-Сверчков, отметив внимание государства к космической сфере и объявление президентом страны Владимиром Путиным Недели космоса.

    Сергей Микаев добавил, что проведение Недели космоса в год 65-летней годовщины полета человека в космос – символично.

    «Юрий Гагарин навсегда вписал свое имя в историю человечества, проложив людям дорогу к звездам. Слоган Недели космоса – «Будущее за теми, кто смотрит вверх». Именно оттуда, из бескрайних просторов Вселенной человечество черпает вдохновение для новых открытий и свершений», – добавил космонавт.

    Андрей Федяев, в свою очередь, сообщил, что всю неделю, от Калининграда до Камчатки и Курильских островов пройдут десятки образовательных, культурных и памятных мероприятий.

    «В российских театрах и кинотеатрах пройдут показы спектаклей и фильмов о космосе. Космонавтике и роли нашей страны в освоении внеземного пространства будет посвящен урок из цикла «Разговоры о важном», – сказал Федяев.

    Напомним, в конце декабря 2025 года стало известно, что президент России Владимир Путин ввел в России ежегодную Неделю космоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос сообщил о запуске лунной электростанции к 2036 году. Эксперт Айрапетян сравнил жизнь на марсианской базе с освоением целины.

    6 апреля 2026, 09:14 • Новости дня
    Баканов заявил о дискриминации союзников России при доступе к МКС

    Россия из-за нынешних правил МКС не может пускать на станцию космонавтов из всех дружественных стран, признал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    О сложностях сотрудничества по программе МКС глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал ТАСС. Он подчеркнул, что нынешняя правовая конструкция станции фактически ограничивает круг стран, чьи космонавты могут попасть на орбиту.

    «Тут еще в чем нюансы. Правовая конструкция вокруг Международной космической станции заключается в том, что из игроков, помимо Российской Федерации, есть еще Штаты, Япония, Евросоюз и Канада. И у нас есть ряд серьезных стран-партнеров, дружественных нам стран, которые хотели бы запустить своих космонавтов на МКС. И мы готовы подготовить этих космонавтов, реализовываем данные программы. Но потом нам партнеры говорят: «Космонавта или астронавта из этой страны мы не пустим». Происходит определенная дискриминация», – сказал Баканов.

    Он добавил, что после развертывания Российской орбитальной станции Россия, по его словам, не станет ни у кого запрашивать разрешения на участие партнеров.

    Баканов заверил, что все государства, с которыми Роскосмос сотрудничает и которые захотят подготовить своего космонавта, смогут сделать это и затем отправить его на российскую станцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сведение с орбиты Международной космической станции завершится в 2030 году. Первый модуль Российской орбитальной станции будет развернут в 2028 году. Россия планирует участвовать в эксплуатации МКС как минимум до 2028 года.

    6 апреля 2026, 09:33 • Новости дня
    Баканов заявил о множестве космических «суперсил» у России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия присутствует во всех сегментах развития космонавтики, а также продвигает перспективные технологии, необходимые для освоения дальнего космоса, у нее много космических «суперсил», сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Баканов заявил, что Россия активно участвует в развитии всех направлений космонавтики и обладает множеством космических «суперсил», передает РИА «Новости».

    По его словам, страна представлена во всех ключевых сегментах – от ракетостроения до спутниковых технологий, а также располагает собственными космодромами, включая Восточный.

    В числе приоритетных направлений Баканов выделил создание постоянных источников энергии на базе атомных технологий. Он подчеркнул, что подобные электростанции могут дать России уникальное преимущество в исследовании дальнего космоса, обеспечив бесперебойную работу двигателей и энергию на других планетах.

    Глава Роскосмоса отметил, что освоение космоса – это исполнение мечты о будущем, а для реализации этих целей на Земле создаются необходимые технологии. В ближайшее время россияне продолжат получать привычные сервисы благодаря спутниковым системам: телевидение, связь, навигацию и точную метеорологию, сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о планах развернуть первый модуль Российской орбитальной станции в 2028 году.

    Роскосмос планирует развернуть первую ядерную электростанцию на Луне в ближайшие годы как основу для будущих лунных баз.

    Баканов анонсировал запуск российской низкоорбитальной группировки связи с конца 2025 года для расширения покрытия по всей территории страны.

    6 апреля 2026, 09:03 • Новости дня
    Канадское агентство: У астронавтов будет лишь несколько часов на изучение Луны

    Tекст: Мария Иванова

    Астронавты, совершающие облет Луны в рамках миссии «Артемида-2», смогут наблюдать и фотографировать ее поверхность только в течение нескольких часов, сообщило Канадское космическое агентство (ККА).

    Космический корабль Orion при облете Луны сможет посвятить изучению ее поверхности лишь несколько часов, сообщает ТАСС со ссылкой на Канадское космическое агентство.

    В сообщении уточняется, что пролет мимо Луны начнется 6 апреля в 14.45 по времени Восточного побережья США, что соответствует 21.45 по московскому времени.

    «Астронавты проведут несколько часов, наблюдая и фотографируя геологические особенности поверхности [Луны], такие как кратеры, [застывшие] древние лавовые потоки и другие формы рельефа, сформированные тектоническими и вулканическими процессами», – сказано в сообщении ККА. Перед полетом экипаж прошел геологические полевые тренировки в Исландии и канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, где пейзажи максимально напоминают лунные. Собранные во время миссии данные, как ожидается, помогут ученым лучше понять древние процессы формирования Луны и всей Солнечной системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космическая миссия «Артемида II» со стартовой площадки во Флориде стартовала на ракете Space Launch System с кораблем «Орион» и экипажем из четырех астронавтов.

    Корабль «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» успешно вышел на траекторию к Луне после маневра TLI.

    Историк космонавтики Александр Железняков заявил об отсутствии угрозы для экипажа после задымления на корабле Orion.

    Экипаж составили астронавты НАСА Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен. Они совершат облет Луны на расстоянии около 8 тыс. км от поверхности и вернутся на Землю, общая продолжительность миссии рассчитана на десять дней. Отметим, что последняя пилотируемая экспедиция к Луне состоялась еще в декабре 1972 года в рамках программы «Аполлон-17».

    7 апреля 2026, 07:06 • Новости дня
    Баканов рассказал, как Крикалев едва не пострадал на орбите

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Герой России и Советского Союза, космонавт и заместитель генерального директора Роскосмоса Сергей Крикалев, в свой второй полет находившийся на МКС с мая 1991 г. по март 1992 г., почти стал «жертвой неразберихи», заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

    Баканов рассказал о непростой ситуации, в которой оказался космонавт Сергей Крикалев во время своего второго полета на МКС в период с мая 1991 года по март 1992 года, передает ТАСС. По словам Баканова, в этот период шёл распад Советского Союза, создавались новые государственные органы и институты, и в условиях неразберихи на Крикалева буквально могли забыть.

    Баканов отметил: «Страшная трагедия при развале Родины происходила. И, понятное дело, что новые государственные органы, новые государственные институты создавались. Вот эта неразбериха и вопрос принятия ответственности за те или иные решения. И когда эти органы сформированы не были, как раз человек в это время и находился на орбите».

    Несмотря на сложные обстоятельства, Крикалев сумел сохранить свой статус легендарной личности в российской космонавтике. Баканов подчеркнул, что Крикалев продолжает работать на благо отечественного космоса и активно помогает молодым специалистам в отрасли.

    По словам главы Роскосмоса, авторитет Крикалева очень высок среди новых поколений космонавтов. Баканов выразил надежду, что его опыт и знания будут максимально переданы молодым сотрудникам, которые только начинают свой путь в космосе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герой Советского Союза и Герой России космонавт Сергей Крикалев был назначен специальным представителем президента России по международному сотрудничеству в сфере космоса.

    Замглавы Роскосмоса и спецпредставитель президента Сергей Крикалев на пресс-конференции заявил о продолжающейся утечке воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» на МКС.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о дискриминации союзных стран при доступе их космонавтов на МКС и о планах принимать их на будущей Российской орбитальной станции.

    6 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    Стартовала акция «Время Гагарина» к 65-летию первого полета человека в космос

    Tекст: Ольга Иванова

    В России проходит Неделя космоса, приуроченная к 65-летию первого полета человека в космос, в рамках которой проходит флешмоб «Время Гагарина», сообщает «Роскосмос».

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Недели космоса, приуроченной к 65-летию первого полёта человека в космос, сообщает Telegram-канал «Роскосмоса».

    Акция «Время Гагарина» началась в рамках этого события и призывает всех желающих присоединиться к общероссийскому флешмобу.

    Участникам предлагается включить фонарик или вспышку на смартфоне, поднять устройство вверх, устремить взгляд к небу и сделать фотографию. Фото рекомендуется публиковать с хэштегами #ВремяГагарина и #ЗаЗвездами, чтобы объединить мечты и стремления людей по всей стране.

    Также организаторы советуют сделать свой аккаунт одной из «цифровых звёзд», используя специальный логотип Недели космоса под названием «65 Поехали!». Логотип размещён в официальной карусели фотографий проекта и свободно доступен для использования.


    6 апреля 2026, 06:52 • Новости дня
    Баканов сообщил о запуске первого модуля РОС в 2028 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) будет развернут в 2028 году, рассказал Андрею Кондрашову глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) планируется развернуть в 2028 году, передает ТАСС. По словам Баканова, сроки запуска определены утвержденным паспортом национального проекта, который направлен на развитие отечественной космонавтики.

    «Согласно утвержденному паспорту национального проекта, первый модуль будет развернут в 2028 году», – заявил Баканов .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, научно-технический совет Роскосмоса утвердил сценарий создания Российской орбитальной станции на базе российского сегмента МКС с последующим отделением для автономного полета.

    Первым экипажем РОС станут космонавты, находящиеся на Международной космической станции в момент отстыковки российских модулей.

    Работа над созданием Российской орбитальной станции идет параллельно с сохранением участия России в программе МКС как минимум до 2028 года.

    7 апреля 2026, 06:27 • Новости дня
    Диетолог Бурляева рассказала о 250 блюдах для космонавтов на орбите

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рацион для космонавтов рассчитывается исходя из потребностей в энергии и пищевых веществах, при этом учитывается масса тела и возраст конкретного человека. Ассортимент для питания на орбите составляет порядка 250 блюд, рассказала заведующая Консультативно диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологий, кандидат медицинских наук, диетолог, терапевт Екатерина Бурляева.

    Бурляева сообщила, что рацион космонавтов рассчитывается с учетом международных стандартов и физиологических норм, сообщает ТАСС. Она пояснила, что основой расчета служат масса тела и возраст, по этим данным определяется потребность в калориях и питательных веществах.

    Общий ассортимент составляет около 250 различных блюд, благодаря чему питание остается разнообразным. В рационе выделяют две части: первую, на 2 000 килокалорий, которая включает основные блюда, напитки и кондитерские изделия и не подвержена изменениям. В этой части ни одно блюдо не повторяется.

    Вторая часть рациона – еще 1000 килокалорий – формируется индивидуально. Космонавты до отлета выбирают продукты, проводя дегустацию, и могут самостоятельно определять частоту их включения в меню.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавт Андрей Федяев рассказал о наличии на МКС двух рационов питания – российского и американского, основанных в основном на консервированных и сублимированных продуктах с редкими поставками свежих овощей и фруктов.

    На борту грузового корабля «Прогресс МС-33» экипажу МКС доставят разнообразные продукты, включая тушеные баклажаны с картофелем, суп из зеленой чечевицы с мясом и заливного осетра.

    Грузовой корабль «Прогресс МС-32» доставит на орбиту свежие фрукты и овощи, сублимированные продукты, консервы, напитки и соусы для питания экипажа.

    Главное
    Раскрыт мотив напавшего на учителя в Пермском крае школьника
    Спецназ США для спасения пилота за нескольких часов создал базу в иранском тылу
    Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба энергобезопасности Европы
    Стало известно о росте поставок военных грузов на Украину из Молдавии
    Центробанк напомнил о начавшейся «Монетной неделе»
    Дрон ВСУ во Владимирской области убил отметившего день рождения мальчика
    Экипаж миссии «Артемида II» достиг рекордно удаленной от Земли точки

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Китайский бизнес начал торговать военными секретами США в Иране

    Против Америки в Иране начали действовать ее же методами – частные китайские компании начали продавать данные о местоположении военных объектов Штатов в регионе. Информация собирается при помощи космических спутников, после чего анализируется и дорабатывается искусственным интеллектом. Если раньше такие технологии были доступны только США и еще нескольким государствам, то сейчас разведка космического уровня стала доступна частникам. К чему приведет эта утрата монополии государств на разведданные? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Какой церковный праздник сегодня, 7 апреля 2026: Благовещение, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 7 апреля 2026 года, православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников. Этот день посвящен благой вести о рождении Спасителя и считается символом надежды, обновления и духовной радости. Верующие соблюдают традиции, посещают богослужения и стараются провести день в мире и молитве. Разбираемся, что означает этот праздник, что можно и нельзя делать сегодня и какие обычаи сохранились до наших дней.

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

