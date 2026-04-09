Мединский предупредил об угрозе ИИ для российских писателей

9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.5 комментариев
Мединский заявил о необходимости законодательного регулирования ИИ в литературе
Скрытые риски использования нейросетей при создании текстов пока до конца не изучены, поэтому книжной индустрии необходимо срочное законодательное регулирование, заявил помощник президента России и глава Союза писателей России Владимир Мединский.
Влияние современных технологий на творческую среду пока сложно оценить в полной мере, передает РИА «Новости.Мединский поднял эту тему на заседании организационного комитета по поддержке литературы.
«Должен сказать, что все вопросы, которые поднимались в выступлениях, они действительно очень актуальны, и вопрос искусственного интеллекта, опасность которого для авторов мы пока даже себе не представляем, это нуждается, безусловно, в законодательном регулировании», - отметил он в ходе своего выступления.
Также политик обратил внимание на правоприменительную практику антинаркотического законодательства. Он добавил, что проблема заключается не в неправильном понимании книг Михаила Булгакова, а в полном отсутствии интереса к чтению у некоторых граждан.
Главной задачей на сегодня? по его мнению, остается масштабная популяризация литературы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил тревогу за будущее человечества из-за развития искусственного интеллекта.
Министр культуры Ольга Любимова исключила возможность замены настоящих писателей и художников компьютерными алгоритмами.