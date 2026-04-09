Мединский предупредил об угрозе ИИ для российских писателей

Мединский заявил о необходимости законодательного регулирования ИИ в литературе

Tекст: Мария Иванова

Влияние современных технологий на творческую среду пока сложно оценить в полной мере, передает РИА «Новости.Мединский поднял эту тему на заседании организационного комитета по поддержке литературы.

«Должен сказать, что все вопросы, которые поднимались в выступлениях, они действительно очень актуальны, и вопрос искусственного интеллекта, опасность которого для авторов мы пока даже себе не представляем, это нуждается, безусловно, в законодательном регулировании», - отметил он в ходе своего выступления.

Также политик обратил внимание на правоприменительную практику антинаркотического законодательства. Он добавил, что проблема заключается не в неправильном понимании книг Михаила Булгакова, а в полном отсутствии интереса к чтению у некоторых граждан.

Главной задачей на сегодня? по его мнению, остается масштабная популяризация литературы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил тревогу за будущее человечества из-за развития искусственного интеллекта.

Министр культуры Ольга Любимова исключила возможность замены настоящих писателей и художников компьютерными алгоритмами.