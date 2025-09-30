Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Медведев выразил опасения по поводу контроля над искусственным интеллектом
На открытой дискуссии в Сколково зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что пока люди способны контролировать искусственный интеллект, однако выразил тревогу за будущее.
Медведев выразил надежду, что искусственный интеллект не признает человечество «тупиковой ветвью», передает РИА «Новости».
Он отметил, что люди пока сохраняют контроль над развитием технологий ИИ, однако этот контроль не гарантирован в будущем.
Медведев подчеркнул: «Я надеюсь, что никто из нас не доживет до ситуации, когда искусственный интеллект признает человечество «тупиковой ветвью» и будет заниматься совсем другими вещами. Пока мы его способны контролировать, но только пока». Такое заявление он сделал, завершая своё выступление на открытой панельной дискуссии «Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия» в Сколково.
Политик также выразил мнение, что человечество стоит на пороге новой эпохи, когда практически каждый человек будет ежедневно пользоваться результатами работы искусственного интеллекта. По его словам, ИИ становится неотъемлемой частью жизни и будет оказывать всё большее влияние на общество.
