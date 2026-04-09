9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.
Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр» и вручил награды
Министр обороны Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск «Центр», ознакомился с ходом выполнения поставленных задач и вручил награды, сообщает Министерство обороны.
Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал соединения и воинские части группировки войск «Центр», сообщает Минобороны.
Во время визита глава ведомства ознакомился с ходом выполнения боевых задач и заслушал доклады офицеров штаба о текущей ситуации на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности группировки.
Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук рассказал министру о ходе наступательных операций и действиях противника. Особое внимание было уделено применению беспилотных летательных аппаратов: начальник управления сообщил, что подразделения беспилотных систем демонстрируют высокую эффективность, оказывая значительную помощь в разведке и нанесении ударов по противнику.
В завершение визита Андрей Белоусов вручил отличившимся военнослужащим группировки государственные награды за проявленные мужество и героизм при выполнении задач в зоне спецоперации.
Министр обороны Андрей Белоусов вручил «Золотую Звезду» бойцу группировки «Центр» Сергею Ярашеву.
