    Ключевой признак выдаст желание США воевать дальше
    Американист: Лидеры Европы решили, что «пересидели» Трампа
    Стало известно, на что США потратят колоссальный оборонный бюджет в 1,5 трлн долларов
    Карлсон возмутился огромным влиянием Израиля на США
    Эксперт: Удары Израиля по Ливану разрушат перемирие США и Ирана
    Стало известно об установке Ираном мин в Ормузском проливе
    Источник: Украина и Норвегия готовят теракты против судов России
    «Адмирал Григорович» провел российские танкеры через Ла-Манш
    AP: Финляндия готовится открыть подземное хранилище ядерных отходов
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Весь мир делает ставки на выборы в Венгрии

    Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется у власти Виктор Орбан или ему на смену придет проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    9 апреля 2026, 13:37 • Новости дня

    Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр» и вручил награды

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск «Центр», ознакомился с ходом выполнения поставленных задач и вручил награды, сообщает Министерство обороны.

    Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал соединения и воинские части группировки войск «Центр», сообщает Минобороны в Max.

    Во время визита глава ведомства ознакомился с ходом выполнения боевых задач и заслушал доклады офицеров штаба о текущей ситуации на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности группировки.

    Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук рассказал министру о ходе наступательных операций и действиях противника. Особое внимание было уделено применению беспилотных летательных аппаратов: начальник управления сообщил, что подразделения беспилотных систем демонстрируют высокую эффективность, оказывая значительную помощь в разведке и нанесении ударов по противнику.

    В завершение визита Андрей Белоусов вручил отличившимся военнослужащим группировки государственные награды за проявленные мужество и героизм при выполнении задач в зоне спецоперации.

    Министр обороны Андрей Белоусов вручил «Золотую Звезду» бойцу группировки «Центр» Сергею Ярашеву.

    Белоусов провел совещание с командованием  «Южной» группировки войск в феврале.

    В ноябре Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне СВО.

    9 апреля 2026, 07:00 • Новости дня
    Йеменцы объяснили выбор автомата Калашникова вместо М16
    @ Michel Gounot/GODONG/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Йеменцы на протяжении многих десятилетий предпочитают американскому стрелковому оружию автомат Калашникова и снайперскую винтовку Драгунова из-за их высокой надежности и из-за того, что они символизируют в обществе мужество и героизм, рассказали местные эксперты.

    Причины популярности российского оружия среди йеменцев раскрыли местные эксперты, передает РИА «Новости». Директор центра подготовки компании BBS Сами аль-Хаматы рассказал, что автоматы Калашникова давно стали символом мужества и героизма в йеменском обществе. По его словам, российское оружие не подводит в сложных условиях, будь то пустыня или горы.

    Аль-Хаматы пояснил, что несмотря на доступность американских моделей М4 и М16 на рынке, они требуют постоянного ухода и плохо переносят пыль, что делает их неудобными для использования в Йемене. В отличие от американского оружия, автоматы Калашникова ценятся за простоту и неприхотливость.

    Как отметил продавец оружия Ашраф Муниф, йеменцы чаще всего покупают АКС-74У, а также винтовку СВД и пулемет ПКМ. Он подчеркнул, что российское оружие редко заклинивает, легко ремонтируется и всегда есть патроны в продаже. По его словам, доступная цена также играет важную роль при выборе.

    В Йемене оружие занимает важное место в культуре: мужчины отмечают праздники выстрелами в небо, а оружие упоминается в местном фольклоре и поэзии. Согласно данным Small Arms Survey за 2017 год, на сто жителей Йемена приходилось 53 единицы стрелкового оружия, что делало страну одной из самых вооруженных в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил об успешном применении автоматов АК-15 в странах с жарким климатом. Российские военнослужащие подчеркнули превосходство отечественного оружия над натовскими образцами по уровню надежности.

    9 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    TWZ расписало колоссальный оборонный бюджет Трампа в 1,5 трлн долларов
    @ US Air Force/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Администрация президента США намерена увеличить оборонный бюджет на 2027 финансовый год до рекордных 1,5 трлн долларов, проект бюджета изучили американские СМИ.

    Белый дом и Пентагон начали публикацию деталей проекта оборонного бюджета на 2027 финансовый год, передает The War Zone.

    Общая сумма запроса составляет 1,5 трлн долларов, из которых 1,1 трлн приходятся на базовый бюджет, а 350 млрд планируется получить через дополнительные обязательные ресурсы.

    «Бюджет опирается на исторический общий оборонный лимит в 1 трлн долларов на 2026 год», – говорится в информационном бюллетене административно-бюджетного управления США. Обязательное финансирование должно обеспечить гибкость в развитии технологий и расширить возможности для новых участников рынка.

    Значительная часть средств будет направлена на развитие авиации. Пентагон запрашивает 5 млрд долларов на истребитель шестого поколения F-47, а также планирует масштабные закупки беспилотников Collaborative Combat Aircraft. Кроме того, бюджет предусматривает приобретение 85 истребителей F-35 и 24 самолетов F-15EX Eagle II.

    Существенное финансирование получит программа противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome), на которую выделяется 17,5 млрд долларов. Бюджет Космических сил США планируется увеличить почти на 80%, до 71,2 млрд долларов. Также ВМС США запрашивают около 65,8 млрд долларов на строительство 34 новых кораблей, включая подводные лодки и эсминцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом представил проект рекордного военного бюджета США на 2027 год в размере 1,5 трлн долларов.

    Ранее Трамп призвал резко увеличить оборонные траты для создания «армии мечты». В мае 2025 года для усиления стратегии сдерживания глава американского государства запросил у конгресса средства на создание истребителя следующего поколения F-47.

    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    9 апреля 2026, 12:29 • Новости дня
    Российский боевой лазер сбил дрон на расстоянии 1,5 километра

    Разработчик LazerBuzz: Лазер сбил дрон на расстоянии 1,5 километра

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дальность работы лазерной системы противодействия беспилотникам LazerBuzz (проект «Посох») увеличена, и теперь комплекс способен поражать FPV-дроны на расстоянии 1,5 км, сообщили в компании-разработчике.

    В организации отметили: «Продолжается работа по совершенствованию лазерной системы LazerBuzz. Был проведен успешный эксперимент со сбитием беспилотника самолетного типа на дистанции 1 500 м», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что лазерная система противодействия беспилотникам LazerBuzz (проект «Посох») интегрирована с радиолокационной системой (РЛС) для эффективного поражения маневрирующих FPV-дронов.

    9 апреля 2026, 02:12 • Новости дня
    Экспорт российской нефти через порты Балтики снизился до годового минимума

    Tекст: Антон Антонов

    В первой неделе апреля объем морских поставок нефти из России через порты Балтики уменьшился до годового минимума, сообщили в Центре ценовых индексов.

    Объем снизился на 33,2%. Основная причина сокращения связана с аварийными остановками портовой инфраструктуры. В частности, порт Усть-Луга был поврежден в результате атаки беспилотников, а в Приморске произошел пожар на нефтяных емкостях. Кроме того, 5 апреля был поврежден один из участков нефтепровода в районе Приморска, пишет «Коммерсантъ».

    Кроме того, в Новороссийске повреждение сразу двух причалов привело к снижению поставок на 17,5%. Общий объем морских отгрузок из России сократился на 4,1%. Исключением стал только порт Козьмино на Дальнем Востоке, где отгрузки увеличились на 60% и достигли 114 тыс. тонн в сутки. По сравнению с мартовским уровнем отгрузки упали на 17%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с конца марта Украина провела серию атак БПЛА на объекты в Ленинградской области, включая Усть-Лугу, Кронштадт и Приморск. Киев запускал часть своих БПЛА, направленных на российские нефтяные терминалы на Балтике, через территорию Польши, затем Литвы, Латвии и Эстонии. Политолог Александр Носович считает, что Киев осознанно подставил союзников из Прибалтики, заранее не уведомив их о налете.

    8 апреля 2026, 17:08 • Новости дня
    Зеленский предложил России прекратить огонь по примеру Ближнего Востока

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский выразил готовность к прекращению огня на Украине при условии зеркальных шагов со стороны России.

    Владимир Зеленский выступил с обращением к России по поводу прекращения огня на Украине, сообщает РИА «Новости». Его заявление прозвучало на фоне перемирия между США и Ираном.

    «Прекращение огня – это правильное решение, ведущее к окончанию войны. Мы поддерживаем тишину на Ближнем Востоке и в Заливе, которая открывает путь для дипломатической работы. Украина готова отвечать зеркально, если россияне прекратят удары», – заявил Зеленский в своем Telegram-канале.

    По его мнению, прекращение огня может стать основой для дальнейших договоренностей между сторонами. Зеленский подчеркнул, что перемирие позволит сторонам начать диалог и поиск дипломатического решения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никаких дедлайнов по выводу украинских войск из Донбасса для Владимира Зеленского не устанавливалось.

    Владимир Зеленский заявил, что получил требование вывести вооруженные силы Украины из Донбасса в течение двух месяцев.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

    9 апреля 2026, 01:58 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА на Кубань погиб мирный житель
    @ Официальный Telegram-канал министерства здравоохранения Краснодарского края

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников погиб мужчина в поселке Крымского района Саук-Дере, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Кондратьев сообщил в Max, что мужчину убило обломками уничтоженного БПЛА, мужчина «находился в этот момент на балконе многоквартирного дома».

    Губернатор выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал, что администрация района окажет семье всю необходимую помощь.

    Кроме того, фрагменты сбитых дронов были обнаружены в поле в пригороде Крымска, а также на территории одного из предприятий и по нескольким адресам в селе Молдаванское. В этих случаях жертв и разрушений удалось избежать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки беспилотного летательного аппарата упали в селе Молдаванское Крымского района. В аэропортах Краснодара, Волгограда и Геленджика установлены ограничения на рейсы.

    9 апреля 2026, 06:45 • Новости дня
    Командование 71-й бригады ВСУ уничтожило своих солдат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Сумской области уничтожает собственных военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Сумской области уничтожает своих солдат, передает ТАСС со ссылкой на российских силовиков. В ведомстве отметили, что в регионе формируются смешанные штурмовые группы, в которые входят военнослужащие 71-й аэромобильной и 160-й механизированной бригад ВСУ.

    Согласно имеющимся данным, личный состав механизированной бригады был подчинен командованию 71-й, после чего последовали случаи уничтожения собственных военнослужащих. «Сестра пропавшего без вести насильно мобилизованного солдата 160-й бригады И. Охоты сообщает, что личный состав механизированной бригады переподчинили командиру 71-й бригады, командование которой «уничтожило собственных военнослужащих», – заявил источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска поразили ударами остатки батальона 71-й бригады ВСУ. Командиры этого подразделения на сумском направлении попытались уничтожить группу отказников. Руководство данной бригады приравняло пропавших без вести солдат к дезертирам.

    9 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    В США нашли новые могилы уничтоженных на Украине наемников

    Tекст: Вера Басилая

    В различных штатах США были похоронены по меньшей мере трое американских наемников, участвовавших в боях на Украине, среди них бывший морпех и ветеран Нацгвардии Кори Навроцки.

    В США обнаружены новые могилы американских наемников, воевавших на стороне Вооружённых сил Украины, передает РИА «Новости».

    Среди погибших – ветеран морской пехоты Кори Навроцки, который, по данным источников, был ликвидирован при попытке прорыва украинской ДРГ в Брянскую область в конце октября 2024 года. Он похоронен на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне.

    Еще один наемник, Эрик Гигглмен, был уничтожен в ноябре 2025 года в Запорожской области. Место его захоронения находится в Техасе.

    Третьим погибшим оказался Круз Майкл Брайан, прослуживший 14 лет в Национальной гвардии Орегона. Он отправился на Украину и погиб спустя несколько недель после вступления в ряды боевиков. Могила наемника находится в его родном штате.

    Командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил, что Украина активно вербует наемников из Колумбии.

    Газета The New York Times подсчитала не менее 92 убитых граждан США.

    Украинские военнослужащие уничтожали тела погибших иностранцев для сокрытия реальных потерь.

    9 апреля 2026, 11:12 • Новости дня
    «Калашников» испытал многопульные патроны для борьбы с дронами

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественные оружейники завершили тестирование экспериментальных многопульных боеприпасов калибра 5,45 миллиметра, позволяющих эффективно поражать маневрирующие беспилотники из штатного автомата АК-12.

    Концерн «Калашников» провел тестирование уникальных автоматных патронов, созданных для поражения маневрирующих воздушных целей, передает Telegram-канал предприятия.

    Стрельба велась из автомата АК-12 как одиночными выстрелами, так и очередями. Сначала огонь открыли по зависшему беспилотнику, а затем по FPV-дрону, который имитировал атаку на стрелка.

    В ходе испытаний элементы снаряда поражали двигатели, аккумуляторы, электронику и силовые конструкции аппаратов. Это приводило к немедленному падению беспилотников. Представители заказчика высоко оценили тактико-технические характеристики новых боеприпасов, а также точность и кучность стрельбы.

    Экспериментальные патроны разработаны в инициативном порядке и предназначены для индивидуального оружия. Многоэлементный снаряд разделяется при выходе из ствола, что увеличивает вероятность поражения цели. Боеприпас идентичен стандартному патрону 5,45 на 39 миллиметров, поэтому его можно использовать в штатных магазинах АК-12, чередуя с обычными патронами. Сейчас холдинг дорабатывает конструкцию и готовит технологию серийного производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты полевой лаборатории разработали для автоматов Калашникова особые боеприпасы с дробью для уничтожения беспилотников.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» создал многопульные патроны «Многоточие» для борьбы с дронами.

    Бригада «Невский» добровольческого корпуса сделала автоматный патрон с дробью для ручного пулемета Калашникова.

    9 апреля 2026, 01:14 • Новости дня
    Обломки беспилотника упали в селе в Краснодарском крае

    Tекст: Антон Антонов

    Обломки беспилотного летательного аппарата упали в селе Молдаванское Крымского района, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    Оперштаб указал в Max, что инцидент привел к возгоранию, которое оперативно потушили. Никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия находятся оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропортах Краснодара, Волгограда и Геленджика установлены ограничения на рейсы.

    Комментарии (0)

    8 апреля 2026, 23:58 • Новости дня
    ПВО сбила 16 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Азовским морем, сообщило Минобороны России.

    В период с 15.00 до 23.00 мск дроны были обнаружены и ликвидированы над территориями Белгородской и Ростовской областей, а также над Крымом и акваторией Азовского моря, говорится сообщении министерства в Мах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь со вторника на среду дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 73 украинских БПЛА самолетного типа.

    Комментарии (0)

    9 апреля 2026, 02:47 • Новости дня
    БПЛА упал на частный дом в Краснодарском крае

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотный летательный аппарат упал на частный дом в хуторе Меккерстук Крымского района, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в Max, что в результате происшествия никто не пострадал. Жильцы дома временно переехали к родственникам. Здание получило значительные повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников погиб мужчина в поселке Крымского района Саук-Дере. Фрагменты сбитых дронов были обнаружены в поле в пригороде Крымска, а также на территории одного из предприятий и по нескольким адресам в селе Молдаванское.

    9 апреля 2026, 03:31 • Новости дня
    Обломки БПЛА повредили крышу частного дома в Славянске-на-Кубани

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков беспилотника повреждена крыша частного дома в Славянске-на-Кубани, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    Оперштаб сообщил в Max, что никто не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных и специальных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвой атаки беспилотников стал мужчина в поселке Крымского района Саук-Дере. Фрагменты дронов упали в поле в пригороде Крымска, на территории предприятия и по нескольким адресам в селе Молдаванское. Дрон упал на частный дом в хуторе Меккерстук.


    9 апреля 2026, 00:40 • Новости дня
    Мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинского беспилотника в Грайвороне пострадал мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «В городе Грайворон от детонации вражеского дрона пострадал мирный житель», – сообщил Гладков в Max.

    Пострадавший получил баротравму, а также осколочные ранения кисти и лица. Мужчина сам обратился в Грайворонскую центральную районную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. От госпитализации он отказался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Нежеголь Шебекинского округа Белгородской области беспилотник атаковал легковой автомобиль. В результате атаки погиб один человек.

    9 апреля 2026, 08:55 • Новости дня
    ВСУ пытались убить жителя Красноармейска за помощь военным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины пытались убить мирного жителя Красноармейска за спасение троих тяжелораненых российских военнослужащих. Как рассказал сам мужчина, на его дом с гексокоптера ВСУ сбросили шесть мин, из которых взорвались только две.

    Вооруженные силы Украины предприняли попытку устранить жителя Красноармейска за помощь российским военнослужащим, передает ТАСС.

    Мужчина рассказал, что на его дом сбросили шесть мин с гексокоптера, однако сработали только две. Он подчеркнул: «Дом взорвался. Прилетела туда «Баба-яга», накидала мин. Первые мины не взрывались. Что-то у них не сложилось... Бог миловал, шесть раз она сбросы сделала. Из шести раз четыре раза они не взорвались».

    К моменту атаки раненые российские военные уже были эвакуированы из дома. Сам мужчина укрылся в подвале, что спасло ему жизнь. Позже он отметил, что дрон ВСУ, предположительно, активировал неразорвавшиеся мины, после чего дом был полностью разрушен одним мощным взрывом.

    В феврале стало известно, что этот житель спас троих тяжелораненых российских бойцов. Одного из них пришлось в течение трёх суток откапывать скрытно от позиций украинских сил. Мужчина сообщил, что воспользовался найденной рацией, чтобы вызвать эвакуационную группу для российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эвакуированный житель Красноармейска спас троих тяжелораненых солдат ВС РФ после боя с ВСУ.

    Украинские военные наносили удары FPV-дронами по пытавшимся покинуть город мирным жителям.

    Минобороны России сообщило о целенаправленном направлении украинских ударных беспилотников в убежища горожан.

    Удары «Гераней» уничтожили сухогрузы с западным оружием под Одессой
    Опрос: Европейцы сочли США большей угрозой, чем Китай
    Российский боевой лазер «Посох» сбил дрон на расстоянии 1,5 км
    Центр Хруничева пообещали перевезти из Москвы в Омск
    В Госдуме заявили о планах ВСУ сорвать парад Победы
    Ученые сообщили о рекордном замедлении ключевого течения Атлантики
    Агроном рассказал о шансе вырастить жарким летом на даче южные плоды

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Ключевой признак выдаст желание США воевать дальше

    Несмотря на объявленное перемирие, с точки зрения военных потенциалов обстановка на Ближнем Востоке не изменилась. Политическое решение «больше не воевать» может быть пересмотрено Соединенными Штатами в любой момент. И есть один несомненный признак, который покажет, действительно ли США хотят мира с Ираном - или же они просто взяли паузу перед новым ударом. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

