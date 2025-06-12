Глава Роскосмоса: Россия создаст первую ядерную электростанцию на Луне

Глава Роскосмоса Баканов: Россия создаст первую ядерную электростанцию на Луне

Tекст: Валерия Городецкая

О планах по созданию первой российской ядерной электростанции на Луне и продолжении изучения Венеры рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в поздравлении с Днем России, его слова приводит Telegram-канал госкорпорации. В числе приоритетных задач также названо создание новой орбитальной станции, которая должна заменить действующую МКС.

Баканов подчеркнул, что Россия остается единственной страной, которая смогла посадить аппарат на поверхности Венеры. Он отметил, что в числе ближайших задач – масштабирование орбитальной группировки для увеличения скорости интернета по всей стране, повышение точности системы ГЛОНАСС, а также модернизация отечественных ракет и космических кораблей.

Глава Роскосмоса заявил: «Впереди – грандиозные цели. Нам предстоит реализовать такие проекты, которые требуют смелости, масштаба мысли и инженерного гения».

По словам Баканова, День России напоминает о единстве и огромном потенциале страны, а космические достижения становятся воплощением национального характера и основой для будущего роста экономики и повышения качества жизни.

Ранее Роскосмос сообщил, что к инициативе по созданию Международной научной лунной станции присоединились 13 государств, включая страны БРИКС, такие как Египет, Эфиопия и ЮАР.