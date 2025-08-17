Миссия «Венера-Д» вошла в нацпроект по освоению космоса

Политолог оценил заявление ЕС после саммита на Аляске

Политолог Журавлев: Европейцы не могут принять того, что Трамп в чем-то согласен с Россией

Tекст: Андрей Резчиков

«Негативная реакция европейцев на итоги саммита на Аляске совершенно естественна. Все эти страны и институты – глобалисты. Если бы сейчас президентом США был глобалист, то занял бы ту же самую позицию. Но Трамп – националист, у него другое представление о приоритетах. И его позиция в какой-то части совпала с российской», – отметил Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем (ИРП), доцент Финуниверситета при правительстве РФ.

«Позиция большей части американской элиты не совпадает с позицией Трампа, поэтому европейцы такие храбрые, – продолжил собеседник. – Они видят, что в Вашингтоне тоже есть те, кто готов их поддержать. Но это не Дональд Трамп и не вице-президент США Джей Ди Вэнс».

Перспективы мирного урегулирования украинского кризиса зависят от того, «пойдет ли Трамп до конца»: «Если Трамп перестанет поставлять оружие Европе, то Евросоюзу, у которого осталось не так много своего ВПК, будет нечего поставлять Украине. Но хватит ли президенту США воли? Он с такой помпой подписывал договор о поставках американского оружия в Европу и с расчетом на огромный капитал с этой сделки. Поэтому что-то мне подсказывает, что Трамп не выступит против. Таким образом, дружный коллектив глобалистов будет бороться против России при относительной по отношению к нам лояльности Трампа. Надеяться на его абсолютную поддержку не стоит».

По мнению эксперта, угрозы европейцев и дальше оказывать давление на Россию, ужесточая санкции, не повлияют на позицию Москвы. «В России и так не надеялись, что Европа начнет покупать нашу нефть, пусть дальше добывают уголь. Другой вопрос – это почти полная монополия Британии на страхование морских перевозок. Если они надавят в этой области, то будет труднее, но тоже не смертельно», – полагает Журавлев.

В совместном заявлении глав Еврокомиссии и Евросовета, а также лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Британии говорится, что страны Европейского союза готовы продолжать давление на Россию и ужесточать санкции. В этом же заявлении говорится об отказе от ограничений на поставки оружия Киеву и о том, что они выступают против остановки интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Решение же по поводу украинских территорий должна принимать сама Украина, границы не должны меняться силой, отмечается в заявлении. Вместе с тем в нем приветствуются слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов гарантировать безопасность Украины.

При этом страны Евросоюза не сумели вовремя сделать общее заявление по саммиту России и США на Аляске, потому его сделали лишь руководство ЕС, лидеры нескольких стран. В документе отсутствует поддержка главного предложения Трампа о заключении долговременного урегулирования конфликта без предварительного перемирия.