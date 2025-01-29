Специалисты предложили облететь астероиды перед полетом на Венеру

НПО Лавочкина предложило использовать «Венеру-Д» для облета квазиспутников Венеры

Tекст: Дмитрий Зубарев

Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина предложило использовать автоматическую станцию «Венера-Д» для облета астероидов по пути к Венере, сообщает ТАСС. Это предложение было озвучено Александром Симоновым на XLIX Академических чтениях по космонавтике памяти С. П. Королева.

Симонов представил различные траектории полета к Венере, которые могут быть использованы в период с 2031 по 2040 годы. В своем докладе он отметил два пусковых периода, в которые возможен облет одного из астероидов – квазиспутников Венеры. В частности, при запуске в 2034 году станция может облететь один из трех астероидов: 2013 ND15, 2015 WZ12 или Zoozve, снижение скорости отлета от Земли приведет к увеличению времени полета и скорости входа в атмосферу Венеры.

При запуске в 2037 году возможен облет астероида 2001 СК32 практически без изменения характеристик полета. Симонов также отметил, что уже существующая научная аппаратура на борту «Венеры-Д» может быть использована для изучения астероидов. Однако более подробные планы исследований должны быть разработаны Институтом космических исследований РАН.

Как писала газета ВЗГЛЯД, НПО им. Лавочкина одобрило техпредложение на создание аппарата «Венера-Д». В 2021 году сообщалось, что Роскосмос выделил 318 млн рублей на реализацию первого этапа создания российской автоматической станции для исследования Венеры.