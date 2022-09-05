НПО им. Лавочкина одобрило техпредложение на создание аппарата «Венера-Д»

Госдеп объяснил отъезд американского посла из России

Отъезд посла США Джона Салливана из России был запланирован и является частью обычной дипломатической ротации, администрация намерена объявить кандидатуру на должность посла в РФ в ближайшее время и считает крайне важным сохранять двусторонние дипломатические контакты, сообщил представитель Госдепа.

«Мы намерены в ближайшее время объявить [кандидатуру] нашего следующего посла [в РФ], но на данный момент нам не о чем сообщить», – приводит ТАСС ответ дипломата на вопрос о том, кого президент США Джо Байден планирует выдвинуть на должность руководителя американского диппредставительства в Москве.

Предложенную Байденом кандидатуру должен будет утвердить Сенат США. В Госдепартаменте добавили, что «в такие моменты крайне важно, чтобы дипломатические контакты между Вашингтоном и Москвой продолжали урегулировать напряженные ситуации».

По словам представителя внешнеполитического ведомства США, «отъезд [из РФ] посла Салливана был запланирован и является частью обычной дипломатической ротации».

Он напомнил, что Салливан занимал должность посла США в РФ почти три года. «Это стандартная продолжительность работы послов США в России. Посол Салливан был выдвинут на эту должность при предыдущей администрации, и президент Байден в январе 2021 года попросил его остаться в России, чтобы представлять Соединенные Штаты», – добавил дипломат. Он указал, что Салливан «проработал полный срок на посту посла США в России, занимаясь одними из самых важных двусторонних отношений в мире в беспрецедентные времена».

Представитель Госдепартамента добавил, что США «продолжат безоговорочно осуждать» российскую военную спецоперацию и «оставаться непоколебимыми в своей приверженности поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее в воскресенье посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд. Источник в Госдепе назвал причину отъезда Салливана.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с Вашингтоном.

Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017-2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.

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