Глава миссии США к Луне сообщил о новой проблеме с туалетом на корабле Orion

Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Глава миссии «Артемида II» Фрилинг заявил о проблеме с туалетом на корабле Orion
На космическом корабле Orion, выполняющем лунную миссию «Артемида-2», возникли новые проблемы с туалетом, сообщил руководитель миссии «Артемида II» Джадд Фрилинг.
«Мы попытались выпустить воздух из бака для сточных вод, который подключён к туалету. У нас возникли с этим проблемы из-за предполагаемой закупорки, как мы думаем, вероятно, из-за льда», – приводит слова Фрилинга РИА «Новости».
Для обеспечения санитарных условий астронавтам было рекомендовано использовать складные устройства для мочеиспускания на случай дальнейших непредвиденных ситуаций.
Кроме того, среди других технических сбоев Фрилинг сообщил о поломке личного компьютера одного из членов экипажа. Оставшиеся три устройства продолжают работать, и астронавты используют их по очереди.
Как писала газета ВЗГЛЯД, это не первые неполадки с единственным туалетом на космическом корабле Orion.