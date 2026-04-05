Глава миссии США к Луне сообщил о новой проблеме с туалетом на корабле Orion

Глава миссии «Артемида II» Фрилинг заявил о проблеме с туалетом на корабле Orion

Tекст: Антон Антонов

«Мы попытались выпустить воздух из бака для сточных вод, который подключён к туалету. У нас возникли с этим проблемы из-за предполагаемой закупорки, как мы думаем, вероятно, из-за льда», – приводит слова Фрилинга РИА «Новости».

Для обеспечения санитарных условий астронавтам было рекомендовано использовать складные устройства для мочеиспускания на случай дальнейших непредвиденных ситуаций.

Кроме того, среди других технических сбоев Фрилинг сообщил о поломке личного компьютера одного из членов экипажа. Оставшиеся три устройства продолжают работать, и астронавты используют их по очереди.

Как писала газета ВЗГЛЯД, это не первые неполадки с единственным туалетом на космическом корабле Orion.