Лавров предупредил о долгих последствиях действий США и Израиля
Нынешняя политика Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке приведет к тяжелейшим последствиям, которые будут ощущаться в мире продолжительное время, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«При всех внешних проявлениях фарса (а они присутствуют, думаю, что многие это понимают) последствия того, что делают наши американские коллеги, в данном случае совместно с израильтянами, – тяжелейшие. Они будут «аукаться» ещё очень долго», – заявил Лавров в эфире программы «Вспомнить все».
Лавров подчеркнул, что Вашингтон пытается вытеснить Россию со всех мировых энергетических рынков. По его словам, американцы заинтересованы в сотрудничестве только на своих условиях, а сейчас Москва не видит стремления США уважать российские интересы.
Министр указал, что Соединенные Штаты приветствуют маргинализацию России на европейских энергетических рынках, что, по его мнению, свидетельствует об открытых претензиях на глобальное энергетическое доминирование.
Лавров также назвал происходящее возвращением к эпохе, когда международные отношения строились без каких-либо рамок и договоренностей, а интересы США ставились выше всего.
