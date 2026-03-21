Лавров предупредил о долгих последствиях действий США и Израиля

Лавров: Действия США и Израиля будут аукаться очень долго

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что последствия действий США и Израиля на Ближнем Востоке будут ощущаться очень долго, передает РИА «Новости».

«При всех внешних проявлениях фарса (а они присутствуют, думаю, что многие это понимают) последствия того, что делают наши американские коллеги, в данном случае совместно с израильтянами, – тяжелейшие. Они будут «аукаться» ещё очень долго», – заявил Лавров в эфире программы «Вспомнить все».

Лавров подчеркнул, что Вашингтон пытается вытеснить Россию со всех мировых энергетических рынков. По его словам, американцы заинтересованы в сотрудничестве только на своих условиях, а сейчас Москва не видит стремления США уважать российские интересы.

Министр указал, что Соединенные Штаты приветствуют маргинализацию России на европейских энергетических рынках, что, по его мнению, свидетельствует об открытых претензиях на глобальное энергетическое доминирование.

Лавров также назвал происходящее возвращением к эпохе, когда международные отношения строились без каких-либо рамок и договоренностей, а интересы США ставились выше всего.

МИД призвал немедленно прекратить боевые действия в регионе.