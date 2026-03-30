Депутат Толстой: Поставкой нефти на Кубу Россия показала миру образец надежной дружбы

  • Новость часаМинфин приостановил валютные операции по бюджетному правилу
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинские дроны стали угрозой для Финляндии
    На часах Путина заметили надпись Made in Russia
    Совершившему два тарана в одном бою летчику Терехину присвоено звание Героя России посмертно
    Дерипаска призвал россиян работать шесть дней в неделю по 12 часов
    Минэнерго подготовило документ о запрете экспорта бензина с 1 апреля
    Путин наградил Буре орденом «За заслуги перед Отечеством»
    Эксперт назвал прибытие танкера на Кубу успехом дипломатов России
    Водитель электровелосипеда сбил ребенка в Москве
    Суд в Калифорнии освободил одну из задержанных у военной базы россиянок
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Война полов

    Несмотря на декларацию традиционных ценностей, Россия в тройке мировых лидеров по количеству разводов. Безответственность и инфантильность современных мужчин и женщин? Экзистенциальная запутанность в смыслах брака? Да, но есть и еще один фактор. Мужчины и женщины находятся в состоянии военных действий.

    9 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Куба не сдастся

    Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим. Но Куба не сдастся.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    10 комментариев
    30 марта 2026, 21:38 • Новости дня

    Депутат Толстой: Поставкой нефти на Кубу Россия показала миру образец надежной дружбы

    @ IMAGO/CFOTO/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Поставка российской нефти на Кубу стала наглядным примером надежной дружбы и партнерства между странами, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Петр Толсто. Несмотря на блокаду и риск для отечественных судов, Москва продолжает поддерживать свободолюбивый кубинский народ, отмечает сенатор Александр Карелин. Ранее российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил на остров 100 тыс. тонн нефти.

    «Доставка нефти на танкере «Анатолий Колодкин» важна не только для Кубы, но и для самой России. Москва в очередной раз продемонстрировала приверженность принципам международного права. Кроме того, этот шаг показал: мы – надежный партнер, на которого можно положиться», – сказал зампред Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

    «Особенно радует контраст с 90-ми. Тогда, напомню, наша страна фактически отвернулась от Кубы. Сегодня же сотрудничество с Гаваной продолжается даже несмотря на американскую энергетическую блокаду острова. Подобные действия США, кстати, и ранее оборачивались для Вашингтона негативными последствиями. Думаю, текущая ситуация также не станет исключением», – продолжил Толстой.

    Никакая сиюминутная политическая конъюнктура не способна разорвать давние и теплые отношения Москвы и Гаваны, акцентирует сенатор Александр Карелин («Единая Россия»). «Даже на фоне блокады и рисков для отечественных судов мы продолжаем поддерживать свободолюбивый кубинский народ, – отмечает он. – И доказываем это не словом, а делом».

    «Важно понимать: в данном случае речь идет не просто о партнерах «на бумаге», а о настоящих друзьях Москвы. За дипломатией нашей страны всегда стоит четкая готовность принять на себя реальные обязательства, которые будут выполнены при любых обстоятельствах», – акцентирует собеседник.

    «В США хорошо понимают эту особенность России. В Вашингтоне понимают, что самые жесткие требования к Гаване будут малоэффективны, пока Куба опирается на поддержку со стороны Москвы. Ведь когда речь идет о наших союзниках, на кону стоит не только их безопасность, но и репутация России в глазах всего мира – и Штатов в частности», – заключил Карелин.

    Ранее российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу. Об этом сообщило министерство транспорта России. «В настоящее время судно ожидает разгрузку в порту Матансас», – говорится в заявлении ведомства. «Анатолий Колодкин» стал первым судном, доставившим нефть на Остров свободы за последние три месяца.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в условиях жесточайшей блокады Гавана нуждается в нефти и нефтепродуктах для генерации электричества, оказания медицинских и других услуг населению. «Конечно, Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям», – добавил он.

    В Кремле отметили, что тема поставок на Кубу заблаговременно обсуждалась с США. Накануне Дональд Трамп заявил, что не против, если какая-то страна, включая Россию, хочет отправить нефть на Кубу. «Я бы предпочел пропустить его (танкер), потому что людям нужно тепло, охлаждение и все те вещи, которые необходимы для жизни», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проживающие на Кубе россияне сообщили о регулярных перебоях с электроснабжением. Правительство республики ввело чрезвычайные меры для экономии топлива.

    30 марта 2026, 04:30 • Новости дня
    Трамп захотел забрать всю нефть Ирана
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США заявил в интервью Financial Times, что рассматривает возможность захвата стратегического острова Харк, несмотря на продолжающиеся переговоры.

    «Дональд Трамп заявил, что хочет «захватить иранскую нефть», а также он может взять под контроль экспортный центр на острове Харк, поскольку США отправляют на Ближний Восток тысячи военнослужащих», пишет Financial Times (FT).

    Президент США заявил, что «предпочел бы забрать нефть», сравнив потенциальный сценарий с Венесуэлой, где США намерены контролировать нефтяную промышленность «бессрочно» после свержения лидера Николаса Мадуро в январе.

    Комментарии президента прозвучали на фоне того, что американо-израильская война против Ирана привела к кризису на Ближнем Востоке и за месяц цены на нефть выросли более чем на 50%. В понедельник утром 30 марта в Азии нефть марки Brent подорожала до 116 долларов за баррель, что стало почти самым высоким показателем с начала конфликта.

    «Честно говоря, больше всего мне нравится забирать нефть у Ирана, но некоторые глупые люди в США спрашивают: «Зачем ты это делаешь?» Но они просто дураки», – сказал он.

    Такой шаг предполагает захват острова Харк, через который экспортируется большая часть иранской нефти. США наращивают военное присутствие в регионе. Пентагон отдал приказ о переброске 10 тыс. военнослужащих, обученных захватывать и удерживать территории. В пятницу в регион прибыли около 3500 военнослужащих, в том числе примерно 2200 морских пехотинцев. Еще 2200 морпехов в пути. Кроме того, в регион направлены тысячи военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии.

    «Может быть, мы захватим остров Харк, а может, и нет. У нас много вариантов. Это также означало бы, что нам придется какое-то время там оставаться. Не думаю, что у них там есть какие-то укрепления. Мы могли бы легко их захватить», – заявил глава Белого дома.

    Как писала газета  ВЗГЛЯД, WSJ сообщила о переброске на Ближний Восток трёх кораблей и 2,5 тыс. морпехов США. CNN сообщил о наращивании Ираном обороны острова Харк. Сенатор Крис Мерфи предрек гибель тысяч американцев в случае начала наземной операции в Иране. WP написала, что Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране.

    Комментарии (21)
    30 марта 2026, 14:08 • Новости дня
    Эксперт назвал прибытие танкера на Кубу успехом дипломатов России

    @ Krijn Hamelink/Marinetraffic

    Tекст: Анастасия Куликова

    Гавана – давний партнер Москвы, и российская сторона не могла не поддержать латиноамериканского союзника. Россия сделала то, что должна была сделать, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу.

    «Куба оказалась в сложном положении из-за блокады. Такие ситуации становятся проверкой отношений между странами. Россия прошла ее достойно, подтвердив, что готова на деле оказывать помощь Острову свободы», – отметил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    Он напомнил, что Гавана – давний партнер Москвы, и российская сторона не могла не поддержать латиноамериканского союзника. «Россия сделала то, что должна была сделать», – подчеркнул собеседник.

    По его мнению, тот факт, что Штаты пропустили танкер «Анатолий Колодкин», стало результатом «тихой» дипломатии. «Я думаю, что Москва и Вашингтона провели переговоры, и наши дипломаты нашли нужные аргументы», – предположил Козюлин, добавив, что у США тоже есть интересы – в частности экономические проекты.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Алексей Нечаев. Прорыв энергетической блокады Острова свободы он назвал «крутой работой и наших дипломатов, и наших моряков, и наших военных». Эксперт также счел символичным, что супертанкер, названный в честь Анатолия Колодкина (1928–2011), дошел до Кубы.

    Нечаев напомнил, что Колодкин – фигура любопытная. «Юрист и дипломат. Один из крупнейших специалистов по морскому праву. Среди прочего – судья Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, член Постоянного арбитражного суда в Гааге», – детализировал политолог.

    Колодкин также – автор проектов международных конвенций о режиме морских судов в иностранных портах и о правовом статусе систем сбора океанских данных. «Человек, который не просто изучал правила игры в океане – он их формировал и согласовывал», – написал Нечаев в своем Telegram-канале.

    Военкор Александр Коц в свою очередь объяснил смену риторики Дональда Трампа ситуацией на Ближнем Востоке. Он напоминает, что президент США еще в январе подписал указ о тарифах против любых стран, которые осмелятся поставлять нефть Гаване. «Тогда Белый дом цинично рассчитывал довести Кубу до топливного голода: сократить поставки, выбить Мексику из числа доноров, обрезать остатки венесуэльских потоков и дождаться, пока на острове начнется энергетический коллапс», – уточнил Коц.

    «Но план не выдержал столкновения с реальностью, – указал военкор. – Война в Иране и удары по региональной инфраструктуре подорвали и без того шаткое равновесие на нефтяном рынке. Вашингтону пришлось одновременно выдавливать на рынок миллионы баррелей дополнительной нефти, лезть в стратегические резервы, снимать санкции и с России, и даже с Ирана».

    «Сейчас Трамп, по сути, публично признал право других игроков спасать остров от блэкаута – потому что сам не готов брать на себя ответственность за гуманитарную катастрофу под объективами мировых СМИ на фоне уже идущей войны на Ближнем Востоке», – считает Коц.

    «Куба оказалась в сложном положении из-за блокады. Такие ситуации становятся проверкой отношений между странами. Россия прошла ее достойно, подтвердив, что готова на деле оказывать помощь Острову свободы», – отметил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в условиях жесточайшей блокады Гавана нуждается в нефти и нефтепродуктах для генерации электричества, оказания медицинских и других услуг населению. «Конечно, Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям», – добавил он.

    В Кремле отметили, что тема поставок на Кубу заблаговременно обсуждалась с США. Накануне Дональд Трамп заявил, что не против, если какая-то страна, включая Россию, хочет отправить нефть на Кубу. «Я бы предпочел пропустить его (танкер), потому что людям нужно тепло, охлаждение и все те вещи, которые необходимы для жизни», – сказал он.

    При этом глава Белого дома отметил, что поставки сырья не окажут влияния, потому как «Кубе конец». «С Кубой покончено. У них плохой режим. У них очень плохое и коррумпированное руководство, и получат они танкер нефти или нет – это не имеет значения», – добавил американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проживающие на Кубе россияне сообщили о регулярных перебоях с электроснабжением. Правительство республики ввело чрезвычайные меры для экономии топлива.

    Комментарии (39)
    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    Комментарии (3)
    30 марта 2026, 02:18 • Новости дня
    В МИД предупредили об аферах спецслужб США с турпоездками для россиян

    В МИД предупредили о схемах спецслужб США по выманиванию россиян за границу

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецслужбы США применяют мошенническую схему с тем, чтобы выманить россиян за границу выгодными коммерческими или туристическими предложениями, рассказали дипломаты ведомства.

    «Следует также учитывать, что спецслужбами США нередко практикуется мошенническая схема выманивания за границу российских граждан выгодными коммерческими или туристическими предложениями с последующим задержанием в третьей стране и передачей в американскую юрисдикцию», – рассказали в МИД РИА «Новости».

    Днем ранее МИД предупредил об активизации «охоты» спецслужб США за россиянами

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд США приговорил россиянина к почти семи годам тюрьмы за киберпреступления. В Болгарии по запросу США арестовали россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина по обвинениям в нарушении санкционного режима и отмывании денег, после чего Болгария выдала США россиян.


    Комментарии (10)
    30 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    Российский танкер с нефтью прибыл на Кубу
    @ Marjan Stropnik/Marinetraffic

    Tекст: Ольга Иванова

    Судно «Анатолий Колодкин» доставило гуманитарный груз сырой нефти в порт Мансас, где ожидает начало разгрузочных работ, сообщает Минтранс.

    Российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в объеме 100 тыс. тонн сырой нефти прибыл на Кубу, передает РИА «Новости».

    Судно доставило нефть в порт Мансас, где сейчас ожидает начала разгрузки.

    В сообщении Минтранса подчеркивается: «Российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом сырой нефти прибыл на Кубу. В настоящее время судно ожидает разгрузку в порту Мансас».

    Согласно данным портала отслеживания судов Marine Traffic, нефтяной танкер «Анатолий Колодкин» построен в 2013 году, его длина составляет почти 250 метров, а ширина – 46,04 метра. Порт Матансас, куда доставлена нефть, расположен неподалеку от Гаваны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США разрешили российскому нефтяному танкеру зайти на Кубу.

    Правительство республики ввело чрезвычайные меры для экономии топлива. Куба пообещала защищать суверенитет любой ценой.


    Комментарии (10)
    29 марта 2026, 00:58 • Новости дня
    МИД предупредил об активизации «охоты» спецслужб США за россиянами
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецслужбы США усилили в последнее время внимание к россиянам по всему миру едва ли не до уровня охоты за ними, предупредили дипломаты в МИД России.

    «МИД России обращает внимание на рост угрозы задержаний и арестов российских граждан в третьих странах по запросам американских спецслужб, которые в последнее время активизировали «охоту» за нашими соотечественниками по всему миру», – сообщили в министерстве РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд США приговорил россиянина к почти семи годам тюрьмы за киберпреступления. В Болгарии по запросу США арестовали россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина по обвинениям в нарушении санкционного режима и отмывании денег, после чего Болгария выдала США россиян.

    Комментарии (7)
    30 марта 2026, 03:33 • Новости дня
    США разрешили российскому нефтяному танкеру зайти на Кубу
    @ Ernesto Mastrascusa/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Танкер с сырой нефтью из России может прибыть в пункт назначения ко вторнику, обеспечив острову жизненно необходимую помощь в условиях давления со стороны США.

    «По словам американского чиновника, осведомленного о ситуации, береговая охрана США разрешает российскому танкеру с сырой нефтью достичь Кубы, обеспечив островному государству жизненно важные поставки энергоносителей после нескольких месяцев нефтяной блокады, введенной администрацией американского президента Дональда Трампа», – пишет New York Times (NYT).

    По данным компании MarineTraffic, занимающейся сбором судовых данных, танкер, перевозящий около 730 тыс. баррелей нефти и принадлежащий российскому правительству, в воскресенье вечером находился в нескольких милях от кубинских территориальных вод. При скорости 12 узлов танкер может достичь запланированного пункта назначения – города Матансас на Кубе – к вечеру понедельника.

    Аналитики считают, что прибытие российского судна изменит траекторию обостряющегося кризиса на Кубе, обеспечив островному государству как минимум несколько недель до того, как закончатся запасы топлива.

    Это также снизит давление на кубинское правительство, столкнувшееся с надвигающимся экономическим коллапсом и эскалацией угроз со стороны Вашингтона, и покажет, что, по крайней мере на данный момент, остров еще может рассчитывать на своего давнего союзника, Россию, отметила газета.

    Напомним, ситуация с энергоносителями обострилась на Кубе после военной операции США в Венесуэле и захвата президента Николаса Мадуро. Американский лидер запретил поставки нефти из Каракаса в Гавану и ввел дополнительные пошлины для поставщиков топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проживающие на Кубе россияне сообщили о регулярных перебоях с электроснабжением. Правительство республики ввело чрезвычайные меры для экономии топлива. Куба пообещала защищать суверенитет любой ценой.

    Комментарии (10)
    28 марта 2026, 22:55 • Новости дня
    Самолет с российской парламентской делегацией покинул Вашингтон

    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские депутаты завершили визит в США, вылетев из Вашингтона в Нью-Йорк после встреч с американскими коллегами и чиновниками, следует из полетных данных.

    Самолет, на борту которого находятся пятеро депутатов Госдумы, вылетел из международного аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне и взял курс на Нью-Йорк, передает РИА «Новости».

    Полет проходит согласно заранее утвержденному маршруту.

    Делегация российских парламентариев находилась в США в течение двух дней, проводя встречи с представителями Конгресса и чиновниками американской администрации.

    В состав делегации вошли пять законодателей, которые обсуждали вопросы межпарламентского взаимодействия и двусторонних отношений.

    Визит российских депутатов стал первым за последние годы после длительного перерыва подобных поездок. После завершения программы делегация направилась в Нью-Йорк, откуда планируется возвращение парламентариев на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская парламентская делегация провела  продуктивные переговоры с членами конгресса Соединенных Штатов во время первого за 12 лет визита. Стороны обсудили возможность восстановления межпарламентских контактов между странами. Члены Конгресса США получили приглашение в Москву.

    Комментарии (2)
    28 марта 2026, 22:23 • Новости дня
    Фицо пригрозил Еврокомиссии блокировкой санкций против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с напоминанием о том, как не надо выстраивать доверительные отношения между государствами-членами ЕС и Европейской комиссией, приведя пример взаимодействия ЕК со Словакией.

    «Вместо того чтобы помочь и оказать давление на президента Украины с целью возобновления эксплуатации газопровода «Дружба», вы направили нам письмо с угрозой, что из-за вашего бездействия и приоритета интересов Украины над интересами государств-членов ЕС Словакия была вынуждена принять меры для защиты своего внутреннего топливного рынка», – говорит Фицо в видеообращении, выложенном в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной в России как  экстремистская и запрещенной).

    Словакия, по его словам, не поддержит 20-й пакет санкций против России, если Европейская комиссия будет отстаивать интересы Украины в вопросе поставок нефти.

    «Если Европейская комиссия собирается отдавать предпочтение Украине перед Словакией, то может забыть о поддержке 20-го пакета санкций против России или нашей готовности пойти на встречу при быстром вступлении Украины в Евросоюз без выполнения необходимых требований», – приводит слова премьера Фицо РИА «Новости».

    Он отметил, что ситуация с возобновлением прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба», остановленной по инициативе Киева, затрагивает не только Словакию и Венгрию, но и всю Центральную Европу. По словам Фицо, если бы нефтепровод продолжал работу, не возникало бы проблем с высокими ценами на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Словакии приняло решение о немедленном прекращении соглашения с Украиной по аварийным поставкам электроэнергии. До этого Фицо объявил о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.

    Также газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в Европе началась битва за топливо.

    Комментарии (0)
    29 марта 2026, 00:18 • Новости дня
    Борт летного отряда «Россия» с депутатами Госдумы приземлился в Нью-Йорке

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолет с делегацией российских парламентариев по пути из США в Россию приземлился в Нью-Йорке, о чем сообщили в диспетчерской службе аэропорта имени Кеннеди.

    «Самолет специального летного отряда «Россия», вылетевший ранее из Вашингтона, сделал промежуточную посадку в Нью-Йорке», – цитирует источник ТАСС.

    Он пояснил, что при полете в Вашингтон российский самолет совершал двухчасовую остановку в Нью-Йорке.

    Ранее стало известно, что самолет с российской парламентской делегацией покинул Вашингтон.

    Напомним, в конце октября 2025 конгрессвуман Луна подтвердила планы встречи делегаций Конгресса США и Госдумы. В январе она сообщила о приглашении в Вашингтон депутатов Госдумы. Перед отлетом источник «Ведомостей» сообщал, что делегацию возглавит Вячеслав Никонов, заместитель председателя комитета по международным делам и внук советского министра иностранных дел Вячеслава Молотова,

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская парламентская делегация провела  продуктивные переговоры с членами конгресса Соединенных Штатов во время первого за 12 лет визита. Стороны обсудили возможность восстановления межпарламентских контактов между странами. Члены Конгресса США получили приглашение в Москву.

    Комментарии (2)
    30 марта 2026, 05:54 • Новости дня
    Депортации россиян из США резко выросли за два года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество депортаций россиян из Соединенных Штатов за два последних финансовых года кратно увеличилось, превысив отметку в 400 высланных человек.

    Число депортаций россиян из США в последние годы заметно увеличилось. Если в 2021 финансовом году было выслано 80 человек, а в 2022 финансовом году – 68, то в 2023 финансовом году показатель вырос до 229 случаев, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные американского правительства.

    В следующем финансовом году количество депортаций достигло уже 464 человек. Больше всего россиян выслали из штата Калифорния, затем следуют Филадельфия и Пенсильвания, говорится в проанализированной статистике.

    Окончательных данных за 2025 финансовый год пока нет: выборка показывает 137 депортаций, при этом уточняется, что информация актуальна на январь 2025 года.

    Ранее генеральный консул России в Нью-Йорке Алексей Марков заявил о тревоге российских релокантов из-за ужесточения миграционной политики США и риска принудительной депортации.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 17:42 • Новости дня
    Саудовская Аравия до максимума нарастила прокачку нефти в обход Ормуза

    Саудовская Аравия увеличила прокачку по нефтепроводу Восток–Запад до максимума

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нефтепровод «Восток–Запад» выведен на рекордную мощность, позволяя Саудовской Аравии экспортировать 7 млн баррелей нефти в сутки, минуя Ормузский пролив, сообщают западные информагентства.

    Саудовская Аравия вывела на максимальную мощность нефтепровод «Восток–Запад», который теперь транспортирует 7 млн баррелей нефти в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Этот стратегический трубопровод соединяет восточную и западную части страны, позволяя доставлять нефть к Красному морю и миновать Ормузский пролив, закрытый Ираном.

    По информации агентства, примерно 2 млн баррелей ежедневно поступают на внутренние нефтеперерабатывающие заводы, остальные 5 млн баррелей отправляются на экспорт через порт Янбу. Таким образом, поставки через Янбу достигли рекордных значений, обеспечив Саудовской Аравии устойчивость экспорта даже в условиях блокады Ормузского пролива.

    В рамках антикризисных мер саудовские власти переориентировали танкерные перевозки именно на этот порт, который теперь стал ключевым центром вывоза нефти из страны. Это позволяет Саудовской Аравии обеспечивать стабильные поставки сырья на внешний рынок, несмотря на осложнения в Персидском заливе.

    Ранее в субботу танкер с нефтью из Саудовской Аравии впервые с начала атак на Иран достиг порта в японской префектуре Эхимэ.

    До этого завод Samref в Янбу, который является единственным экспортным портом нефти в Саудовской Аравии, подвергался воздушной атаке, но серьезных разрушений не было. А вот на другом нефтеперерабатывающем заводе Aramco в порту Рас-Таннура временно останавливали производство после удара беспилотника.


    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 21:36 • Новости дня
    Дмитриев сравнил осознание энергокризиса ЕС с отложенным будильником

    Tекст: Вера Басилая

    Осознание энергетического кризиса в Евросоюзе приходит к европейцам медленно и похоже на нажатую кнопку «отложить». заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сравнил реакцию Евросоюза на энергетический кризис с действием отложенного будильника. По его словам, спустя месяц осознание проблемы постепенно начинает доходить до европейцев, передает РИА «Новости».

    Дмитриев отметил: «Это похоже на то, как если бы кто-то нажал кнопку »отложить« на оглушительно громком будильнике – он прекрасно понимает, что проблема существует, но пока не готов с ней справиться».

    Он также предположил, что европейским бюрократам стоит ознакомиться с его публикациями для лучшего понимания масштабов энергетического шока.

    Дмитриев предрек Евросоюзу гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе.

    Также Дмитриев назвал отказ от русофобии и пересмотр политики в отношении России условием преодоления энергетического кризиса в Европе.

    Ранее Дмитриев призвал бюрократов Евросоюза либо приспособиться к энергетическому кризису, вызванному отказом от российских энергоносителей, либо сдаться под его давлением.

    Комментарии (0)
    29 марта 2026, 15:29 • Новости дня
    Ушаков сообщил об интересных предложения США по решению конфликта на Украине

    Ушаков: Выдвинутые интересные предложения США по Украине пока не реализуются

    Tекст: Дарья Григоренко

    Несмотря на то что США предложили несколько полезных идей для урегулирования конфликта на Украине, ни одна из них пока не нашла практического применения, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

    По его словам, «США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений, – но вот пока они не реализуются». Помощник президента отметил, что хотя идеи заслуживают внимания, на практике никаких шагов по их воплощению пока не последовало, передает ТАСС.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент поддержал идею скорейшего переговорного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США связывают предложение гарантий безопасности для Киева с отказом от всего восточного Донбасса в пользу России.

    В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что руководство Евросоюза выразило обеспокоенность возможным давлением со стороны США на Украину с целью уступки территорий России в ходе переговоров.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 02:26 • Новости дня
    МИД заявил о содействии защите экстрадированных из Болгарии в США россиян

    Tекст: Антон Антонов

    Российское внешнеполитическое ведомство уделяет пристальное внимание содействию защите прав россиян Сергея Ивина и Олега Ольшанского, экстрадированных из Болгарии в США, сообщил МИД России.

    «МИД России уделяет пристальное внимание вопросу содействия защите законных прав Ивина и Ольшанского», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Отмечается, что посольство России в Болгарии предоставляло задержанным необходимую консульскую помощь и поддерживало постоянный контакт с их адвокатами. Российские дипломаты регулярно навещали Ивина и Ольшанского в местах содержания, добивались улучшения условий их пребывания и присутствовали на судебных заседаниях по их делам.

    Российские дипломаты также информировали родственников задержанных о ходе контактов и предпринимаемых мерах поддержки, отметили в ведомстве.

    МИД России направлял в МИД Болгарии ноту с призывом воздержаться от экстрадиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, болгарский суд утвердил экстрадицию россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина в Соединенные Штаты. Экстрадицию провели 26 марта. В США Ольшанскому и Ивину инкриминируют нарушение американских санкций и отмывание денег.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 15:41 • Новости дня
    В Японию впервые с начала конфликта в Иране прибыла ближневосточная нефть

    Японский порт Эхимэ впервые с начала конфликта принял ближневосточную нефть

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Танкер с нефтью из Саудовской Аравии впервые с начала атак на Иран достиг порта в японской префектуре Эхимэ, сообщили местные СМИ.

    Первый танкер с ближневосточной нефтью после начала атак США и Израиля на Иран прибыл в Японию. Судно прошло маршрут от западного побережья Саудовской Аравии, пересекло Красное море и пришвартовалось в порту японской префектуры Эхимэ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.

    По информации телеканала, это стало первым случаем с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке, когда танкер с нефтью из этого региона достиг Японии. До этого доставка нефти в страну была осложнена из-за остановки судоходства через Ормузский пролив, через который проходит почти весь поток нефти в Японию.

    Напомним, что Япония крайне зависит от поставок топлива из стран Персидского залива. На данный момент 94% ввозимой нефти поступает из ближневосточных стран. В связи с перебоями в поставках с 16 марта Япония начала использовать стратегические резервы – за месяц было выпущено 80 млн баррелей нефти, что эквивалентно 45 дням нормального потребления.

    Ранее, уже после начала конфликта на Ближнем Востоке два связанных с Японией судна получили повреждения в Оманском заливе после начала конфликта на Ближнем Востоке.

    Однако Токио заявил, что не намерен отправлять корабли для разминирования Ормузского пролива из-за риска трактовки этого шага как применения военной силы. Позже министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги все же заявил о готовности рассмотреть участие в разминировании, но только после прекращения боевых действий.


    Комментарии (0)
    Главное
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации