Депутат Толстой: Поставкой нефти на Кубу Россия показала миру образец надежной дружбы

Tекст: Олег Исайченко

«Доставка нефти на танкере «Анатолий Колодкин» важна не только для Кубы, но и для самой России. Москва в очередной раз продемонстрировала приверженность принципам международного права. Кроме того, этот шаг показал: мы – надежный партнер, на которого можно положиться», – сказал зампред Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Особенно радует контраст с 90-ми. Тогда, напомню, наша страна фактически отвернулась от Кубы. Сегодня же сотрудничество с Гаваной продолжается даже несмотря на американскую энергетическую блокаду острова. Подобные действия США, кстати, и ранее оборачивались для Вашингтона негативными последствиями. Думаю, текущая ситуация также не станет исключением», – продолжил Толстой.

Никакая сиюминутная политическая конъюнктура не способна разорвать давние и теплые отношения Москвы и Гаваны, акцентирует сенатор Александр Карелин («Единая Россия»). «Даже на фоне блокады и рисков для отечественных судов мы продолжаем поддерживать свободолюбивый кубинский народ, – отмечает он. – И доказываем это не словом, а делом».

«Важно понимать: в данном случае речь идет не просто о партнерах «на бумаге», а о настоящих друзьях Москвы. За дипломатией нашей страны всегда стоит четкая готовность принять на себя реальные обязательства, которые будут выполнены при любых обстоятельствах», – акцентирует собеседник.

«В США хорошо понимают эту особенность России. В Вашингтоне понимают, что самые жесткие требования к Гаване будут малоэффективны, пока Куба опирается на поддержку со стороны Москвы. Ведь когда речь идет о наших союзниках, на кону стоит не только их безопасность, но и репутация России в глазах всего мира – и Штатов в частности», – заключил Карелин.

Ранее российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу. Об этом сообщило министерство транспорта России. «В настоящее время судно ожидает разгрузку в порту Матансас», – говорится в заявлении ведомства. «Анатолий Колодкин» стал первым судном, доставившим нефть на Остров свободы за последние три месяца.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в условиях жесточайшей блокады Гавана нуждается в нефти и нефтепродуктах для генерации электричества, оказания медицинских и других услуг населению. «Конечно, Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям», – добавил он.

В Кремле отметили, что тема поставок на Кубу заблаговременно обсуждалась с США. Накануне Дональд Трамп заявил, что не против, если какая-то страна, включая Россию, хочет отправить нефть на Кубу. «Я бы предпочел пропустить его (танкер), потому что людям нужно тепло, охлаждение и все те вещи, которые необходимы для жизни», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, проживающие на Кубе россияне сообщили о регулярных перебоях с электроснабжением. Правительство республики ввело чрезвычайные меры для экономии топлива.