Депутат Толстой: Поставкой нефти на Кубу Россия показала миру образец надежной дружбы
Поставка российской нефти на Кубу стала наглядным примером надежной дружбы и партнерства между странами, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Петр Толсто. Несмотря на блокаду и риск для отечественных судов, Москва продолжает поддерживать свободолюбивый кубинский народ, отмечает сенатор Александр Карелин. Ранее российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил на остров 100 тыс. тонн нефти.
«Доставка нефти на танкере «Анатолий Колодкин» важна не только для Кубы, но и для самой России. Москва в очередной раз продемонстрировала приверженность принципам международного права. Кроме того, этот шаг показал: мы – надежный партнер, на которого можно положиться», – сказал зампред Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).
«Особенно радует контраст с 90-ми. Тогда, напомню, наша страна фактически отвернулась от Кубы. Сегодня же сотрудничество с Гаваной продолжается даже несмотря на американскую энергетическую блокаду острова. Подобные действия США, кстати, и ранее оборачивались для Вашингтона негативными последствиями. Думаю, текущая ситуация также не станет исключением», – продолжил Толстой.
Никакая сиюминутная политическая конъюнктура не способна разорвать давние и теплые отношения Москвы и Гаваны, акцентирует сенатор Александр Карелин («Единая Россия»). «Даже на фоне блокады и рисков для отечественных судов мы продолжаем поддерживать свободолюбивый кубинский народ, – отмечает он. – И доказываем это не словом, а делом».
«Важно понимать: в данном случае речь идет не просто о партнерах «на бумаге», а о настоящих друзьях Москвы. За дипломатией нашей страны всегда стоит четкая готовность принять на себя реальные обязательства, которые будут выполнены при любых обстоятельствах», – акцентирует собеседник.
«В США хорошо понимают эту особенность России. В Вашингтоне понимают, что самые жесткие требования к Гаване будут малоэффективны, пока Куба опирается на поддержку со стороны Москвы. Ведь когда речь идет о наших союзниках, на кону стоит не только их безопасность, но и репутация России в глазах всего мира – и Штатов в частности», – заключил Карелин.
Ранее российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу. Об этом сообщило министерство транспорта России. «В настоящее время судно ожидает разгрузку в порту Матансас», – говорится в заявлении ведомства. «Анатолий Колодкин» стал первым судном, доставившим нефть на Остров свободы за последние три месяца.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в условиях жесточайшей блокады Гавана нуждается в нефти и нефтепродуктах для генерации электричества, оказания медицинских и других услуг населению. «Конечно, Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям», – добавил он.
В Кремле отметили, что тема поставок на Кубу заблаговременно обсуждалась с США. Накануне Дональд Трамп заявил, что не против, если какая-то страна, включая Россию, хочет отправить нефть на Кубу. «Я бы предпочел пропустить его (танкер), потому что людям нужно тепло, охлаждение и все те вещи, которые необходимы для жизни», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, проживающие на Кубе россияне сообщили о регулярных перебоях с электроснабжением. Правительство республики ввело чрезвычайные меры для экономии топлива.