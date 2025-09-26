МИД Индии заявил о недопустимости двойных стандартов по закупкам нефти

Tекст: Валерия Городецкая

Дипломат подчеркнул, что в вопросе закупки российских энергоносителей не должно быть места двойным стандартам, передает РИА «Новости». По его словам, Евросоюз, НАТО и страны «Большой семерки» также получили призыв рассмотреть прекращение импорта энергоносителей из России.

«Что касается российской нефти и наших источников энергии, мы очень четко сформулировали свою позицию. Что касается комментариев ЕС по поводу российской нефти, позвольте мне обратить ваше внимание на некоторые высказывания ряда лидеров, включая президента Трампа, о том, что ЕС, НАТО и страны «Большой семерки» также должны рассмотреть возможность прекращения импорта энергоносителей из России. Я имею в виду, что в этом вопросе не может быть никаких двойных стандартов», – сказал Джайсвал.

В августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии. Решение было принято в ответ на продолжающиеся закупки Индией нефти у России.

Ранее Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти.