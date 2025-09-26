Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
МИД Индии заявил о недопустимости двойных стандартов по закупкам нефти
Нью-Дели последовательно и четко формулирует свою позицию по нефтяному вопросу, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
Дипломат подчеркнул, что в вопросе закупки российских энергоносителей не должно быть места двойным стандартам, передает РИА «Новости». По его словам, Евросоюз, НАТО и страны «Большой семерки» также получили призыв рассмотреть прекращение импорта энергоносителей из России.
«Что касается российской нефти и наших источников энергии, мы очень четко сформулировали свою позицию. Что касается комментариев ЕС по поводу российской нефти, позвольте мне обратить ваше внимание на некоторые высказывания ряда лидеров, включая президента Трампа, о том, что ЕС, НАТО и страны «Большой семерки» также должны рассмотреть возможность прекращения импорта энергоносителей из России. Я имею в виду, что в этом вопросе не может быть никаких двойных стандартов», – сказал Джайсвал.
В августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии. Решение было принято в ответ на продолжающиеся закупки Индией нефти у России.
Ранее Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти.