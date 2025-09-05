  • Новость часаИндия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Британия начала возвращаться в состояние нищего острова XVII века
    CNN: Трамп и Путин единогласно обвинили Европу в провале мира на Украине
    Эксперт оценил сообщения об азербайджанских МиГ-29 у ВВС Украины
    Прилетевшую из Израиля актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Домодедово
    Импортозамещенный серийный SJ-100 совершил первый полет
    Путин назвал любые войска на Украине законными целями
    Песков высказался за сохранение Telegram и WhatsApp в России
    Еврокомиссия предложила полностью запретить импорт российского газа
    Эксперт объяснил превосходство России над США в сжижении газа
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    0 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    7 комментариев
    5 сентября 2025, 16:52 • Новости дня

    Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти

    Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Официальные власти Индии заявили о намерении продолжить импорт российской нефти, несмотря на введенные США тарифы.

    Индия официально отвергла требование бывшего президента США Дональда Трампа о прекращении закупок российской нефти, сообщает Bloomberg. Министр финансов Нирмала Ситхараман подчеркнула, что страна продолжит импорт этого ресурса, несмотря на введение Вашингтоном 50% тарифов на российскую нефть.

    В ходе выступления министр отметила: «Откуда мы покупаем нефть, особенно такой крупный товар, за который мы платим больше всего в импорте, мы должны решать, учитывая, что нам выгоднее всего. Мы, безусловно, будем покупать».

    По словам Ситхараман, Индия будет исходить из своих экономических интересов при выборе поставщиков энергоносителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва отметила позицию Индии, которая отказалась следовать требованиям США.

    Президент Дональд Трамп отклонил проект торгового соглашения с Индией из-за того, что Нью-Дели не стала сокращать закупку российской нефти. Трамп заявил, что Америка потеряла Россию и Индию, и сопроводил публикацию совместным фото Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина.

    5 сентября 2025, 01:01 • Новости дня
    Трамп сделал загадочную публикацию из двух фото с саммита на Аляске
    Трамп сделал загадочную публикацию из двух фото с саммита на Аляске
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский лидер Дональд Трамп снова заставил всех гадать о тайных смыслах своих действий, когда выложил в соцсети Truth Social два фото с саммита на Аляске без каких либо комментариев или смайлов.

    На первом фото запечатлены президент России Владимир Путин и его американский коллега в аэропорту на базе Элмендорф-Ричардсон в момент, когда они вышли из своих самолетов идут по красной дорожке.

    В небе пролетают бомбардировщики и истребители, приветствуя политиков в небе, а те, в свою очередь, синхронно, полуобернувшись, смотрят вверх.

    На втором фото – американские самолеты, выполнявшие воздушное приветствие президентам России и США.

    Напомним, в этот день Трамп провел телефонные переговоры по украинскому вопросу с «коалицией желающих», после чего немецкий таблоид Bild написал, что европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после саммита на Аляске Трамп назвал Путина сильным лидером и отверг необходимость санкций против России. При этом 2 сентября он заявил, что если итоги встречи с президентом России Путиным в Анкоридже не оправдают ожиданий Вашингтона, США изменят позицию по конфликту на Украине.

    Комментарии (12)
    5 сентября 2025, 07:06 • Новости дня
    WSJ: Европейские генералы подготовили план размещения контингента на Украине
    WSJ: Европейские генералы подготовили план размещения контингента на Украине
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейские военные при поддержке США разработали проект развертывания многотысячного контингента на территории Украины, сообщил источник Wall Street Journal.

    План развертывания европейского военного контингента на Украине подготовлен главами армий стран Европы при участии американских генералов, сообщает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal. Численность контингента, согласно данным, должна превысить 10 тыс. военнослужащих.

    Сухопутная часть сил планируется разделить на две группы: одна займется обучением и поддержкой украинских войск, а отдельная «сила сдерживания» будет предназначена для предотвращения возможного российского наступления. Воздушное патрулирование собираются осуществлять военными самолетами, базирующимися за пределами Украины.

    В создании детального плана участвовали американские генералы, в том числе глава объединенного командования НАТО в Европе.

    «Силы сдерживания не будут задействованы в боевых действиях, их задачей станет предотвращение дальнейшей эскалации», – сказал собеседник издания.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Москва не станет обсуждать иностранную интервенцию на Украине в любой форме.

    Напомним, несколько стран Европы продолжают обсуждать возможность размещения на Украине европейских военных.

    Комментарии (9)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 14:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил превосходство России над США в сжижении газа

    Эксперт Юшков: Арктические технологии позволили России превзойти США в производстве СПГ

    Эксперт объяснил превосходство России над США в сжижении газа
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские проекты СПГ эффективнее и рентабельнее американских за счет использования арктических технологий и расположения рядом с месторождениями, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Владимир Путин заявил о превосходстве России над США в методах добычи и сжижении природного газа.

    «В России действует несколько проектов по добыче, сжижению и поставкам природного газа. Это и «Сахалин-2», и «Ямал СПГ», и «Арктик СПГ», – перечислил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

    По его оценкам, они более эффективны по сравнению с американскими проектами по целому ряду причин. Первая – расположение. Российские заводы расположены непосредственно на самих месторождениях – в Арктике и на шельфе острова Сахалин в субарктических условиях, указал собеседник.

    «Проектная мощность, скажем, «Ямал СПГ» составляет 17,4 млн тонн в год, производит он 20-21 млн тонн сжиженного природного газа. Причем эти объемы – не предел. Если бы было больше газовозов ледового класса, вероятно, речь шла о еще больших цифрах», – рассуждает аналитик. Он отметил, что основные американские заводы находятся в Мексиканском заливе. Отсюда вытекает и вторая причина превосходства России над США в СПГ – это климат.

    «Одно дело сжижать газ там, где среднегодовая температура воздуха колеблется в районе плюс 20 градусов. А другое – в Арктике. Сжижение – это охлаждение до минус 162 градусов. Поэтому чем ниже температура окружающей среды, тем более эффективнее производство: в частности, меньше затрат на энергию. Ниже, кстати, и себестоимость», – детализировал Юшков.

    «Россия зарегистрировала свои технологии для среднетоннажного и даже крупнотоннажного производства сжиженного природного газа, например, «Арктический каскад модифицированный». Но теперь нам предстоит научиться самим производить все оборудование для подобного СПГ-завода. Я бы назвал это задачей стратегической важности», – резюмировал аналитик.

    В пятницу российский лидер Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума, что Россия имеет более эффективные, чем США, технологии добычи и сжижения газа.

    По словам главы государства, российская компания «Новатэк» достигла технологий, которых «в мире не существует». «Это высокотехнологичная сфера», – подчеркнул Путин. Он также предложил использовать эти компетенции для освоения месторождений на Аляске, сообщает РИА «Новости».

    «У нас есть хорошие предложения по работе с компаниями США на Аляске», – отметил он. «На уровне участников экономической деятельности компании готовы к сотрудничеству. Не от нас зависит, мы тоже готовы. Но если там будут политические решения, мы будем двигаться и по этому направлению», – пояснил президент. Кроме того, в Азиатско-Тихоокеанском регионе есть много тех, кто заинтересован в возобновлении сотрудничества с Россией, добавил он.

    Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия намерена наращивать сотрудничество с Китаем по экспорту СПГ, что позволит ускорить газификацию российских регионов. Общий потенциал газопроводной инфраструктуры между двумя странами в перспективе составит 100 млрд кубометров.

    Кроме того, Москва и Пекин подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай и транзитного газопровода через Монголию «Союз-Восток». Газета ВЗГЛЯД объясняла обоюдную важность этого проекта.

    Комментарии (5)
    4 сентября 2025, 17:30 • Новости дня
    Трамп потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти

    Reuters: Трамп потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидерами европейских стран выдвинул требование прекратить закупки нефти российского происхождения, пишет Reuters.

    Как заявил Reuters неназванный представитель американской администрации, в ходе состоявшегося в четверг разговора Трамп настаивал на необходимости полного отказа Европы от импорта российской нефти, передает РИА «Новости».

    Кроме того, президент США потребовал от европейских государств усилить экономическое давление на Китай. По словам источника агентства, эти меры должны быть реализованы из-за предполагаемой «поддержки Пекином России в контексте конфликта на Украине».

    Газета New York Post сообщала, что Вашингтон настаивает, чтобы европейские страны полностью отказались от импорта российской нефти, однако в Евросоюзе до сих пор продолжают закупать это сырье у России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США не смогут закрыть Европу для российской нефти.

    Комментарии (7)
    5 сентября 2025, 08:25 • Новости дня
    Песков объяснил приглашение Путиным Зеленского в Москву

    Песков: Путин звал Зеленского в Москву на переговоры, а не для капитуляции

    Песков объяснил приглашение Путиным Зеленского в Москву
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин звал Владимира Зеленского в Москву, чтобы провести разговор, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Он был приглашен в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать», – цитирует Пескова ТАСС.

    Отвечая на вопрос, почему же в качестве места для переговоров была избрана Москва, Песков сказал, что «это было предложение Путина».

    «Это было его предложение, и мы видим, что оно было отвергнуто Зеленским лично через его главу МИД», – пояснил представитель Кремля.

    Напомним, Путин приглашал главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву, однако тот отказался от такой двусторонней встречи.

    Президент США Дональд Трамп указывал, что Путин и Зеленский пока не готовы заключать перемирие.

    Комментарии (2)
    5 сентября 2025, 03:55 • Новости дня
    Трамп собрался подписать указ о переименовании Минобороны США
    Трамп собрался подписать указ о переименовании Минобороны США
    @ Saudi Press Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: ирма

    Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении в пятницу подписать указ о переименовании оборонного ведомства так, как они с главой минобороны Питом Хегсетом хотели прежде – вместо Министерства обороны станет Военное министерство или Министерство войны.

    Это одна из нескольких инициатив, выдвинутых администрацией Трампа в рамках кампании «дух воина» в Пентагоне. Представитель Белого дома подтвердил Fox News Digital в четверг, что Трамп объявит о смене названия в пятницу.

    Согласно информационному бюллетеню Белого дома, в указе содержится призыв использовать Военное министерство в качестве дополнительного названия для Министерства обороны, наряду с такими фразами, как «военный министр» для Хегсета. 

    Указ предписывает Хегсету предложить как законодательные, так и исполнительные меры, чтобы название навсегда осталось за Военным министерством США.

    Аналогичным образом, выполнение этого указа потребует внесения изменений в общедоступные веб-сайты и офисные вывески в Пентагоне, включая переименование зала совещаний по связям с общественностью в «Военное бюро  Пентагона», по словам представителя Белого дома.

    «Всем нравится, что у нас была невероятная история побед, когда это было военное ведомство. Затем мы сменили его на Министерство обороны», – сказал Трамп журналистам 25 августа.

    Хегсет, которого Трамп уже иногда называл военным министром, также сказал, что это изменение будет отражать более широкий культурный сдвиг в Пентагоне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, одним из первых нововведений Трампа в военной сфере стало увольнение трансгендеров из армии США. Затем Пентагон вернул на службу уволенных за отказ вакцинироваться военнослужащих.

    А 2 сентября стало известно, что Трамп собирается выступить с заявлением, посвященным Министерству обороны США.

    Комментарии (5)
    5 сентября 2025, 13:30 • Новости дня
    Американист объяснил намерение Трампа переименовать Минобороны США

    Американист Дудаков: Переименовать Минобороны США гораздо проще, чем проводить реформы

    Американист объяснил намерение Трампа переименовать Минобороны США
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп обещал провести аудит военного бюджета США и сократить его, пересмотреть большое количество военных контрактов. Но его администрация сосредоточена на косметических изменениях. Возвращение Минобороны название «министерство войны» – очередная полумера, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее СМИ узнали о намерении главы Белого дома подписать указ о переименовании Минобороны США.

    «У Дональда Трампа имеется некая предрасположенность к переименованию всего и вся. Так, он сменил название Мексиканского залива на «Залив Америки», пытался переименовать Персидский залив в Арабский. Теперь руки главы Белого дома дотянулись до Пентагона, который, по его задумке, вновь станет «министерством войны», – отметил американист Малек Дудаков.

    Такой шаг собеседник назвал попыткой Трампа скрыть собственную неспособность проводить реальные реформы. «Он ранее обещал провести аудит военного бюджета США и сократить его, пересмотреть большое количество военных контрактов, уволить неэффективных чиновников. Пока особого прогресса на этом направлении американский президент не достиг», – напомнил собеседник.

    «Да, в Штатах расторгли некоторые контракты, начали увольнять военных-трансгендеров из армии. Но речь идет все же о косметических изменениях, но никак не о структурном преобразовании. Решение о переименовании укладывается в эту логику: сделать такое гораздо проще, чем проводить реформы Пентагона, которые давным-давно назрели», – подчеркнул Дудаков.

    По его мнению, отсутствие решительных действий со стороны команды Трампа связано со страхом. «Администрация США, вероятно, опасается прибегать к радикальному подходу, потому что американская военная машина может просто рухнуть. Поэтому они стараются действовать полумерами или использовать инструменты пиара вроде этого самого переименования», – заключил спикер.

    Ранее телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома сообщил, что Дональд Трамп подпишет в пятницу указ о переименовании американского министерства обороны в «министерство войны». Это одна из нескольких инициатив, выдвинутых администрацией США в рамках кампании «дух воина» в Пентагоне.

    Согласно информационному бюллетеню Белого дома, указ предписывает использовать «министерство войны» в качестве дополнительного названия для министерства обороны, наряду с такими терминами, как «военный министр» для главы ведомства Пита Хегсета, уточняет телеканал. При этом неясно, потребуется ли для этого одобрение Конгресса.

    Министерство войны США существовало с 1789 по 1947 год. В 1949 году оно было переименовано в министерство обороны США. В июне Трамп уже высказывался за возвращение прежнего названия. «Если посмотреть на старое здание рядом с Белым домом, можно увидеть, что там раньше было написано «министр войны». Потом мы стали политкорректными и назвали его министром обороны. Не знаю, может, нам стоит задуматься о том, чтобы снова это изменить», – сказал тогда американский лидер.

    Комментарии (4)
    5 сентября 2025, 13:28 • Новости дня
    CNN сообщил о страхе Трампа сорвать переговоры по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп выражал опасения, что ужесточение политики в отношении России способно затормозить переговоры по Украине, сообщил канал CNN.

    Президент США Дональд Трамп опасается, что принятие жестких мер против России может привести к срыву переговоров по Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

    По информации канала, американский лидер считает, что усиление давления на Москву может «подорвать переговоры», несмотря на требования ужесточить политику в отношении России.

    CNN отмечает, что после саммита Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске прошло уже почти три недели, однако заметного прогресса в мирном процессе не достигнуто. Источник подчеркивает, что Трамп «все больше расстраивается из-за отсутствия прогресса», а также задумывается о степени своего личного участия в организации встречи между Путиным и Владимиром Зеленским.

    Телеканал напоминает, что ранее Трамп публично угрожал Путину «серьезными последствиями» в случае продолжения конфликта, но в частных беседах он выражает опасение, что подобные заявления могут навредить диалогу. Кроме того, США уже дали понять союзникам, что готовы сыграть ограниченную роль в предоставлении гарантий безопасности Украине в случае достижения мирного соглашения с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом опубликовал фотографию телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Киеву пообещали предоставить гарантии безопасности только после достижения мира с Россией. Произошедшее в Белом доме потребовало пересмотра стратегии России на Западе.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 13:36 • Новости дня
    Трамп заявил, что США потеряли Россию и Индию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что Америка потеряла Россию и Индию, он прикрепил к своей публикации совместное фото российского президента Владимира Путина, премьера Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Похоже, мы потеряли Индию и Россию глубоко-глубоко в Китае. Пусть ждет их долгое и процветающее совместное будущее», – написал Трамп в соцсети Truth.

    Ранее Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в «заговоре» против Вашингтона.

    При этом он заявил, что у него сложились хорошие отношения с Путиным, Си Цзиньпином и с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

    Комментарии (3)
    4 сентября 2025, 21:24 • Новости дня
    Bild: Лидеры ЕС не ожидают введения Трампом новых санкций против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США после телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом, пишет Bild.

    Источники Bild отмечают, что после беседы среди участников европейской «коалиции желающих» возникли «недовольство и разочарование», передает ТАСС.

    Во время разговора европейцы предложили в течение 48 часов отправить представителей в Вашингтон для создания общей рабочей группы, чтобы обсудить возможные новые санкции. Издание уточняет, что согласие Трампа на это предложение пока не подтверждено.

    По данным издания, глава Белого дома также обвинил ЕС в продолжающемся импорте российской нефти.

    Агентство Reuters писало, что Трамп в разговоре с лидерами европейских стран выдвинул требование прекратить закупки нефти российского происхождения.

    Ранее Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 02:55 • Новости дня
    Трамп пообещал обязательно созвониться с Путиным в ближайшем будущем

    Трамп пообещал обязательно созвониться с Путиным

    Трамп пообещал обязательно созвониться с Путиным в ближайшем будущем
    @ Скриншот с видео C-span.оrg

    Tекст: Ирма Каплан

    На званом ужине в Белом доме, куда американский президент Дональд Трамп и его супруга Меланья пригласили видных деятелей технологической сферы, гости имели возможность задать главе государства вопросы, один из которых касался Украины.

    «Кем я стану? Ах, это, да, конечно, обязательно позвоню Путину! У нас очень хороший диалог. Вы же знаете, я уладил семь войн, а одна из них, как мне казалась, одна из легких. Вам знакомо это чувство, когда вы думаете, что-то одно уж точно будет легким. Но это оказалось немного сложнее, хотя я думал, что будет проще из-за моих отношений с президентом Путиным, с Украиной и всем остальным», – ответил Трамп на вопрос, намерен ли он в ближайшем будущем созвониться с российским лидером.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп снова заставил всех гадать о тайных смыслах своих действий, когда выложил в соцсети Truth Social два фото с саммита на Аляске без каких либо комментариев или смайлов.

    В четверг Трамп провел телефонные переговоры по украинскому вопросу с «коалицией желающих», после чего немецкий таблоид Bild написал, что европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 12:27 • Новости дня
    Песков высказался о цинизме Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп циничен в хорошем смысле этого слова, он воспринимает ситуацию с точки зрения бизнеса, потому с ним проще договариваться, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Позиция Трампа отличается от позиции стран ЕС, американский лидер гораздо более конструктивен, сказал Песков в интервью «Аргументам и Фактам».

    «Он, в хорошем смысле этого слова, достаточно циничен. В плане того, что зачем воевать, если можно торговать. И исходя из этих интересов Америки, он делает все, чтобы прекратить войны», – пояснил представитель Кремля.

    В этом плане интересы главы американской администрации совпадают с интересами России, поскольку российская сторона пытается достичь своих целей предпочтительно мирными средствами.

    Однако пока это невозможно, Россия продолжит добиваться целей с помощью спецоперации.

    Также представитель Кремля отмечал, что новую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут организовать быстро, как это было с переговорами на Аляске.

    Ранее президент России указывал, что у него существует договоренность с Трампом созваниваться в случае необходимости телефонных переговоров.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 04:54 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    О возможном новом разговоре президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа подробностей нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока никаких наработок нет», – ответил Песков ТАСС на вопрос о словах Трампа вскоре переговорить с Путиным.

    Напомним, на званом ужине в Белом доме, куда американский президент Дональд Трамп и его супруга Меланья пригласили видных деятелей технологической сферы, хозяин Белого дома заявил, что вскоре обязательно снова переговорит с российским лидером.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп снова заставил всех гадать о тайных смыслах своих действий, когда выложил в соцсети Truth Social два фото с саммита на Аляске без каких либо комментариев или смайлов.

    В четверг Трамп провел телефонные переговоры по украинскому вопросу с «коалицией желающих», после чего немецкий таблоид Bild написал, что европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 09:48 • Новости дня
    Белый дом анонсировал заявление Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп планирует выступить с заявлением для прессы в пятницу в 16.00 по местному времени (23.00 мск), сообщили в пресс-службе Белого дома.

    Белый дом не называет тему выступления президента США, передает ТАСС.

    Между тем источники в американской прессе сообщали, что Трамп планирует объявить о подписании указа о переименовании Минобороны страны в «министерство войны».

    Министерство войны в США существовало с 1789 по 1947 год. После этого его преобразовали в национальное военное ведомство. В 1949 году оно получило современное название – Министерство обороны США.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 06:32 • Новости дня
    Песков сообщил о ценности усилий Трампа для Путина

    Песков рассказал о признательности Путина Трампу за мирные инициативы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин ценит конструктивный характер отношений с американским лидером Дональдом Трампом и его дипломатические инициативы.

    Президент России Владимир Путин выражает признательность главе США Дональду Трампу за его мирные усилия и конструктивные отношения в целом, передает ТАСС.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью на Восточном экономическом форуме.

    Песков подчеркнул, что у Путина нет разочарования в американском коллеге. «Путин высоко ценит усилия президента Трампа. Он ценит конструктивный характер их отношений», – заявил представитель Кремля.

    Песков также сообщил, что разговоры между Путиным и Трампом проходят непросто, поскольку каждый из президентов отстаивает интересы своей страны. По его словам, российский лидер ценит принципиальность американского коллеги и признает значимость такого диалога.

    Ранее Дональд Трамп пообещал обязательно созвониться с Владимиром Путиным в ближайшем будущем.

    Песков заявил, что подробностей о возможном новом разговоре между российским и американским президентами пока нет.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Марково в ДНР
    Путин заявил о слезах Януковича из-за сделки с ЕС
    Американист объяснил намерение Трампа переименовать Минобороны США
    Убийцы российского туриста в Грузии осуждены на 18 лет
    «Калашников» начал производство новых АК натовского калибра
    Флаг ВМФ подняли на патрульном корабле «Иван Папанин»
    Каладзе сравнил грузинских радикалов с героинями индийского фильма

    Рубль взял курс на долгое ослабление

    Российская валюта весь 2025 год удивляла своей крепостью. Однако с конца августа рубль взял курс на ослабление. Глава Сбербанка считает, что этот тренд продолжится вплоть до конца года. Что заставило рубль развернутся и от чего зависят темпы его ослабления? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Перейти в раздел

    Российский мессенджер стал частью общемирового процесса

    Уже свыше 30 млн человек зарегистрировались в новом российском мессенджере Мах. Одновременно с этим приходят сообщения о том, что ряд других стран продолжает внедрение национальных цифровых услуг и продуктов. Откуда возникла эта тенденция и почему собственный мессенджер критически важен и для безопасности граждан России, и для национальной безопасности всей страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия начала возвращаться в состояние нищего острова XVII века

    Целый ряд макроэкономических показателей демонстрирует глубокие проблемы в экономике Великобритании. Перед нами системный кризис финансов Соединенного Королевства и всей британской экономической модели. Корни этого кризиса уходят в далекое прошлое – куда, похоже, возвращается и сама эта страна, бывшая когда-то самой могущественной в мире империей. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации