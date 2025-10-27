Путин упростил процедуру оформлении гражданства России по рождению

Путин подписал закон об оформлении гражданства России по рождению онлайн

Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет оформлять заявление на гражданство РФ по рождению через интернет, сообщает официальный сайт опубликования правовых актов. Согласно новой редакции закона «О гражданстве Российской Федерации», теперь заявление можно будет подать в территориальный орган МВД не только лично, но и в электронной форме.

До этих изменений гражданство по рождению оформлялось только на бумаге, при этом заявитель должен был лично посетить МВД России. Теперь МВД РФ также получило полномочия разрабатывать порядок оформления электронных заявлений.

В пояснительной записке к закону отмечается, что новая схема позволит в том числе военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции воспользоваться возможностью подачи документов дистанционно.

Федеральный закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026-2030 годы.

Также в перечень обязательных документов для получения российского гражданства предложено включить официальную справку о несудимости, оформленную компетентным органом иностранного государства.