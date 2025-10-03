Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.6 комментариев
МВД предложило расширить перечень документов на получение гражданства России
В перечень обязательных документов для получения российского гражданства хотят включить официальную справку о несудимости, оформленную «компетентным органом иностранного государства».
МВД опубликовало проект президентского указа с изменениями в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства России, передает «Коммерсант». Документ, утвержденный в ноябре 2023 года, описывает требования к иностранцам, желающим получить российское гражданство.
В обновленном списке обоснованных документов предлагается добавить бумажную справку о несудимости, выданную «компетентным органом» страны заявителя по местному законодательству. В справке должны быть указаны сведения о наличии или отсутствии судимости, а при наличии – перечислены совершенные преступления, форма вины и подтверждение отсутствия уголовного преследования на момент обращения.
Справка должна быть оформлена не ранее чем за три месяца до подачи заявления о гражданстве. Общественное обсуждение изменений продлится до 18 октября.
Ранее правительство России поддержало инициативу о запрете на получение гражданства для иностранцев, отказывающихся от принесения присяги, и предложило снизить минимальный возраст для присяги до 14 лет.