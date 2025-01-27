Кабмин одобрил отказ в гражданстве России иностранцам без присяги

Правительство РФ одобрило отказ в гражданстве при непринесении присяги

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство России поддержало законопроект, запрещающий предоставление гражданства РФ иностранцам, которые отказываются приносить присягу. Об этом пишет ТАСС. Согласно новому документу, минимальный возраст для принесения присяги предлагается снизить с 18 до 14 лет.

В официальном отзыве кабмина, который имеется в распоряжении ТАСС, говорится: «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект». Это решение предполагает внесение изменений в закон «О гражданстве Российской Федерации».

На данный момент, по действующему законодательству, присягу обязаны приносить все вступающие в гражданство РФ иностранцы, за исключением несовершеннолетних и недееспособных лиц. Законопроект предполагает, что решение о приеме в гражданство вступает в силу только после принесения присяги и считается недействительным, если она не принесена в течение одного года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала изменять подход к мигрантам, ужесточая требования к получению гражданства и работе в стране, а также предупредила, что иностранцы, не принесшие присягу до 22 ноября, лишатся гражданства России.