Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.0 комментариев
Кабмин одобрил отказ в гражданстве России иностранцам без присяги
Правительство РФ одобрило отказ в гражданстве при непринесении присяги
Правительство России поддержало инициативу о запрете на получение гражданства для иностранцев, отказывающихся от принесения присяги, и предложило снизить минимальный возраст для присяги до 14 лет.
Правительство России поддержало законопроект, запрещающий предоставление гражданства РФ иностранцам, которые отказываются приносить присягу. Об этом пишет ТАСС. Согласно новому документу, минимальный возраст для принесения присяги предлагается снизить с 18 до 14 лет.
В официальном отзыве кабмина, который имеется в распоряжении ТАСС, говорится: «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект». Это решение предполагает внесение изменений в закон «О гражданстве Российской Федерации».
На данный момент, по действующему законодательству, присягу обязаны приносить все вступающие в гражданство РФ иностранцы, за исключением несовершеннолетних и недееспособных лиц. Законопроект предполагает, что решение о приеме в гражданство вступает в силу только после принесения присяги и считается недействительным, если она не принесена в течение одного года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала изменять подход к мигрантам, ужесточая требования к получению гражданства и работе в стране, а также предупредила, что иностранцы, не принесшие присягу до 22 ноября, лишатся гражданства России.