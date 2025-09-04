  • Новость часаМИД Венгрии назвал принудительную мобилизацию на Украине позором Европы
    Зачем США угрожают вторжением в Мексику
    СВР объяснила жажду мести России у Мерца
    Политолог: Украина Зеленского ближе к экономической модели Прибалтики, а не Южной Кореи
    Медведев пригрозил изъятием «ценностей британской короны»
    Путин пообещал решить задачи на Украине мирно или военным путем
    Российские войска освободили днепропетровскую Новоселовку
    Фон дер Ляйен пожелала превратить Украину в стального дикобраза
    Ведущий Fox News не исключил подрыва «Силы Сибири 2»
    Путин поручил проработать строительство новых ГЭС на Дальнем Востоке
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    4 сентября 2025, 14:59

    WP: Трамп отклонил сделку с Индией из-за российской нефти

    WP: Трамп отклонил торговое соглашение с Индией из-за закупки российской нефти

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп не поддержал проект торгового соглашения с Индией из-за требования к Нью-Дели сократить закупку российской нефти, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

    Президент США Дональд Трамп отказался одобрить проект торгового соглашения с Индией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Washington Post.

    Госсекретарь США Марко Рубио и торговый представитель Джеймисон Грир представили главе государства соглашение, предусматривающее значительное снижение пошлин на американские товары со стороны Индии и серьезные уступки в торговом споре.

    Однако, как уточнил источник издания, Трамп отклонил предложение, указав на необходимость обязательства со стороны Нью-Дели сократить закупки российской нефти. Именно это требование стало главным препятствием для заключения соглашения, несмотря на готовность Индии пойти на уступки в вопросах пошлин.

    В публикации отмечается, что такой шаг президента США стал неожиданным для участников переговоров, так как ранее обсуждение сделки между двумя странами рассматривалось как один из способов разрядки давних торговых разногласий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели 50% тарифы на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире. В МИД Индии назвали новые пошлины США несправедливым шагом. Дональд Трамп поставил под угрозу отношения с Индией своими тарифными решениями.

    1 сентября 2025, 18:10
    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине

    Ушаков: Путин и Трамп на Аляске договорились о новых шагах по Украине

    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли договоренностей о дальнейших шагах по урегулированию украинского кризиса на саммите, который прошел на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков уточнил, что разговор на высшем уровне стал логическим продолжением диалога, который ранее российская сторона вела со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, передает ТАСС.

    «Эти договоренности – это продолжение контактов, которые мы и, в частности, президент проводили со спецпосланником президента Трампа господином Уиткоффом», – сказал Ушаков. Он добавил, что именно накопленный опыт пяти визитов Уиткоффа, а особенно последний, стал основой для переговоров между российским и американским лидерами.

    В результате встречи президенты определили, каким образом будут осуществлять дальнейшие действия по урегулированию кризиса на Украине.

    Ранее Путин на совещании по итогам российско-американского саммита отметил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям.

    Трамп отмечал наличие множества договоренностей с Путиным.

    2 сентября 2025, 22:27
    Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине

    Трамп: Я узнал интересные вещи о конфликте на Украине

    Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине.

    «Я узнал интересные вещи. Думаю, в ближайшие дни узнаете и вы», – заявил Трамп в ответ на вопрос о том, говорил ли он с президентом России Владимиром Путиным за последнюю неделю.

    Он сказал журналистами на площадке Белого дома, что продолжает внимательно отслеживать события в связи с украинским конфликтом, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопросы о том, какими могут быть последствия, если не состоится встреча президента России с главой киевского режима Владимиром Зеленским, Трамп сказал: «Мы увидим, что будет. Увидим, что они делают и что произойдет», – передает ТАСС.

    Кроме того, в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу Трамп заявил: «Я могу сказать, что мы будем что-то делать, чтобы помочь людям жить».

    При этом он не уточнил, о каких конкретно шагах идет речь. Трамп назвал происходящее на Украине «бессмысленной войной» и выразил уверенность, что конфликт не начался бы, если бы он был президентом в 2022 году. Глава Белого дома также сказал, что «разочарован» в президенте России, с которым у него «всегда были прекрасные отношения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа по московскому времени президенты России и США провели переговоры на военной базе на Аляске. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон ведут диалог, который сосредоточен на вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    4 сентября 2025, 12:00
    Итоги визита Путина в Китай

    Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    2 сентября 2025, 10:19
    Мексика отказалась подчиняться США

    Axios: Мексика отказалась подчиняться США

    Мексика отказалась подчиняться США
    @ Carlos Santiago/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум заявила о недопустимости подчинения Мексики при заключении соглашений с США по безопасности и миграции.

    Мексика согласна на сотрудничество с США в вопросах борьбы с наркокартелями и миграции, однако любые соглашения будут заключаться исключительно на принципах взаимного уважения и без подчинения, заявила Шейнбаум во время ежегодного послания, сообщает Axios.

    В ходе выступления Шейнбаум особо отметила, что основой новых договоренностей должна стать «совместная ответственность, взаимное доверие, уважение суверенитета и территориальной целостности, а также сотрудничество без подчинения».

    Она подчеркнула, что Мексика не останется в стороне в случае введения новых тарифов со стороны Вашингтона и уже близка к достижению рамочного торгового соглашения с США.

    Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность военных ударов по наркокартелям на территории Мексики.

    В прошлом месяце Мексика экстрадировала 26 подозреваемых в причастности к деятельности наркокартелей в США, среди которых были представители группировок, признанных властями США террористическими организациями, в том числе картеля Синалоа. Эти шаги последовали после давления со стороны Трампа, который угрожал введением тарифов в случае недостаточных усилий по борьбе с наркотрафиком.

    В Мексике угрозы военных действий со стороны США воспринимаются как возможное вторжение с учетом исторического конфликта 1846 года, когда Штаты оккупировали значительную часть мексиканской территории.

    СМИ сообщали, что Трамп якобы отдал секретный приказ американским военным подготовить применение военной силы против латиноамериканских наркокартелей.

    Трамп также допускал возможность отправки вооруженных сил в Мексику для борьбы с наркокартелями. Он подписал указ о признании их иностранными террористическими организациями.

    2 сентября 2025, 22:54
    Трамп пригрозил изменить политику США по конфликту на Украине

    Трамп: США изменят позицию по конфликту на Украине в случае отсутствия прогресса

    Tекст: Антон Антонов

    Если итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже не оправдают ожиданий Вашингтона, США изменят позицию по конфликту на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, встреча с российским президентом прошла «очень хорошо». «Посмотрим, приведет ли она к чему-то. Если нет, то мы займем иную позицию», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на вопрос о том, говорил ли он с президентом России за последнюю неделю, Трамп заявил, что «узнал интересные вещи», и пообещал, что новые подробности станут известны в ближайшие дни. Президенты России и США в августе провели переговоры на военной базе на Аляске.

    3 сентября 2025, 12:32
    Эксперт объяснил слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США

    Политолог Ткаченко: Слова Трампа о заговоре подтвердили уход США на «евразийскую обочину»

    Эксперт объяснил слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент Дональд Трамп беспочвенными обвинениями Москвы, Пекина и Пхеньяна в некоем «заговоре», по сути, зафиксировал потерю влияния США в Евразии. Но у Вашингтона почти нет вариантов изменения ситуации, в том числе в рамках украинского конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Трамп, комментируя военный парад в Пекине, заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США.

    «У заявления Трампа о «заговоре» есть два измерения. Первое – личное, вызванное обидой на то, что его не позвали на парад. Второе – содержательное, геополитическое, говорящее о том, что мы видим, по сути, фиксацию американской стороной потери весомой доли влияния в Евразии», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Трамп наблюдает, как Россия, Китай, КНДР, Индия и другие члены и партнеры ШОС налаживают отношения, восстанавливают глобальный диалог, решают торгово-экономические проблемы и строят инклюзивную архитектуру безопасности. Неучастие американской стороны в этих процессах автоматически отбрасывает США на «евразийскую обочину», – продолжил аналитик.

    «Слова Трампа о некоем «заговоре» также можно считать ответом на фактическое решение Пекина увеличить закупки российской нефти и одобрить строительство магистрального газопровода «Сила Сибири – 2» между сибирскими месторождениями и Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Это пощечина американцам с их давлением на Россию, Индию и Китай в сфере энергетики», – полагает собеседник.

    «Вероятно, под заговором американский лидер имел в виду еще и негласное, но фактическое разделение глобальных компетенций. Я также обратил внимание на слово «conspire», использованное американским лидером. Оно обозначает не заговор в чистом виде, а тайную, не афишируемую деятельность с умыслом, которая может иметь негативные последствия. Думаю, Трамп считает, что евразийские партнеры консолидируются не только ради собственной выгоды, но и для того, чтобы «уколоть» Вашингтон и уязвить лично президента США», – предположил аналитик.

    Но ждать попыток слома американской стороной переговорного трека по Украине на этом фоне не стоит, уверен спикер. «Трампу совершенно точно не нужна война в Европе. Он бизнесмен с большими планами на Арктику, Дальний Восток, энергетику. Поэтому США будут делать все возможное для урегулирования украинского кризиса», – спрогнозировал он.

    Ткаченко также напомнил про сообщения The New York Post о том, что администрация Трампа хочет, чтобы Европа прекратила покупать российскую нефть и присоединилась к санкциям в отношении стран, которые продолжают это делать. «Требование Вашингтона вызвано именно попытками американской стороны продвигать свои энергетические проекты, а не пустыми тезисами о якобы «подпитке российской военной машины», о которых любит говорить Европа», – резюмировал спикер.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп в своей странице соцсети Truth Social пожелал «отличного и длинного праздничного дня» председателю КНР Си Цзиньпину и «замечательному народу Китая». Также он передал «самые теплые пожелания» президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну и обвинил троих политиков в «заговоре против США».

    «Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли Си Цзиньпин о пролитой «крови» и огромном объеме поддержки, которую США оказали Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне недружелюбного иностранного захватчика», – добавил президент США.

    У Москвы, Пекина и Пхеньяна не было никаких мыслей о «заговоре» против США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину, выложенному в Telegram-канале журналиста. «Надеюсь, Трамп сказал это не без иронии», – добавил Ушаков. «Все понимают, какую роль играют Соединенные Штаты, нынешняя администрация президента Трампа и лично президент в нынешних международных раскладах», – добавил он.

    В среду Путин, Си и Ким с трибуны на площади Тяньаньмэнь в Пекине посмотрели военный парад китайских вооруженных сил. Кроме того, китайский лидер в своем выступлении поблагодарил все страны за вклад в победу над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны.

    Со своей стороны, Путин поприветствовал присутствовавших на параде родственников ветеранов Советской армии, принимавших участие в военных действиях против интервентов. Среди них – потомки маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Василия Чуйкова.

    На самом параде группа морских операций китайских вооруженных сил продемонстрировала лазерное оружие и ракеты HQ-16C, были показаны новейшие истребители, вертолеты и беспилотники. Смотр войск провел сам Си из машины с открытом верхом. При этом издание New York Times назвало торжества «дерзким предупреждением противникам» Китая и обвинило Пекин в использовании 80-летия окончания Второй мировой войны «для разжигания национализма».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему прошедший недавно саммит ШОС стал вехой в смене американоцентричного миропорядка и усилил авторитет России в Евразии, а также создал дополнительные треки для развития интеграции евразийских партнеров.

    2 сентября 2025, 12:46
    Эксперты оценили неверие США в партнерство России, Индии и Китая

    Американист Дудаков: Политический класс США не готов признать новый миропорядок

    Эксперты оценили неверие США в партнерство России, Индии и Китая
    @ Pib/Press Information/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Администрация Дональда Трампа пытается убедить всех в «показушном» характере ШОС и не верит в способность России, Индии и Китая договориться о новом миропорядке, однако сами американские власти сомневаются в обоснованности своих заявлений, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Борис Межуев и Малек Дудаков. Ранее глава минфина США Скотт Бессент назвал ШОС «показушной».

    «В США наблюдается парадоксальная ситуация: политико-деловой истеблишмент и СМИ, ранее призывавшие Трампа к давлению на Россию, Индию и Китай, теперь критикуют его за эти же действия. Все эксперты, не связанные напрямую с администрацией Белого дома, признают: итоги саммита ШОС нанесли серьёзный удар по американоцентричной модели мира», – заявил политолог Борис Межуев.

    «Бессент пытается убедить американцев в якобы «показушном характере» ШОС и в перспективах Вашингтона договориться с Москвой, Дели и Пекином, но, полагаю, даже он сам не полностью верит в свои слова. Тем более активизация Индии придает Шанхайской организации сотрудничества политическое измерение, существенно расширяя ареал перспективных направлений для взаимодействия стран-партнеров», – указал он.

    «Я допускаю, что Трамп как реалист может махнуть рукой на «ястребов» и публично признать, что система сдерживания России и Китая рухнула. Однако не исключаю, что США попытаются нанести точечные удары по перспективным – на их взгляд – направлениям. Например, Вашингтон может нарастить военную помощь Украине или осуществить военно-политическую интервенцию в Венесуэлу. Администрация Трампа может преподнести это как вытеснение пророссийских и прокитайских сил из «американского подбрюшья», – спрогнозировал спикер.

    «Впрочем, это не спасет главу Белого дома от обвинений со стороны большинства американцев, в том числе – консервативного крыла, в поражении от евразийских оппонентов», – отметил аналитик.

    В свою очередь, американист Малек Дудаков считает, что американский политический класс пока не готов признать свое поражение и все еще рассматривает США как единственную мировую сверхдержаву. По его мнению, Вашингтон продолжает считать себя вправе использовать любые инструменты – военные, тарифные, санкционные – для принуждения других государств к следованию своей воле, тем самым сохраняя прежний миропорядок.

    «При этом очевидно, что эффективность этих мер быстро снижается. Саммит ШОС подтвердил, что все больше стран готовы к кооперации друг с другом в обход США. Рано или поздно Вашингтону – при Трампе или уже после него – придется договариваться со всем миром, включая Россию, Индию и Китай, о сотрудничестве на более реалистичных и взаимовыгодных условиях», – спрогнозировал спикер.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на текущей неделе он с президентом Дональдом Трампом будет рассматривать варианты санкций против России и расчет российского лидера Владимира Путина «скрыться за дипломатической игрой» не поможет, как ничто не спасло Индию от тарифов в 50%.

    «Это давнее собрание, называется Шанхайская организация сотрудничества, и я думаю, она в значительной степени носит показушный характер. В конечном счете, я думаю, Индия как самая густонаселенная демократия в мире ближе по ценностям к нашим и китайским, чем к российским», – заявил глава минфина в интервью Fox Business.

    Однако Запад обеспокоен жестами единения и сплоченности, которые лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали на саммите ШОС. Все это стало вызовом для внешней политики Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

    «Мягкое обращение президента Трампа с Владимиром Путиным никак не отдалило Россию от Китая. С другой стороны, его грубое обращение с Нарендрой Моди подталкивает Индию к сближению с Россией и укрепляет ее отношения с Китаем», – говорится в материале WSJ.

    В схожем ключе высказываются авторы издания Axios. По их мнению, образ трех лидеров, которые держались за руки на саммите ШОС, является как минимум «символическим ударом», который показал неудачу Трамп в попытке отдалить друг от друга Россию, Индию и Китай.

    На этом фоне председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что двустороннее всеобъемлющее стратегическое партнерство стало образцом межгосударственных дружественных связей. Он указал, что участие лидеров двух государств в торжественных мероприятиях 9 Мая и 3 Сентября уже стало доброй традицией двусторонних отношений. Также, Си отметил, что Пекин готов поддерживать Москву по множеству направлений.

    Путин в ответном слове согласился, что тесное российско-китайское общение отражает стратегический характер двусторонних связей, которые находятся на беспрецедентном высоком уровне. «Память о боевом братстве, доверие, взаимовыручка, твердость в защите общих интересов легли в основу отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем в новую эпоху», – сказал он.

    По итогам встречи Москва и Пекин подписали свыше 20 документов о сотрудничестве. Среди них соглашения в энергетике, искусственном интеллекте, а также в таких сферах, как аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, научные исследования, система образования и СМИ.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС, и как создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой.

    2 сентября 2025, 13:28
    Кадыров показал «чеченца» Трампа
    Кадыров показал «чеченца» Трампа
    @ RKadyrov_95

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал сгенерированное нейросетью видео, в котором действующий президент Соединенных Штатов разговаривает на чеченском языке.

    В опубликованном видео «Трамп» говорит на чеченском, также он одет в национальные одежды. Ролик Кадыров разместил в своем Telegram-канале.

    При этом политик в ролике выступает на фоне здания, похожего на Белый дом в Вашингтоне, над зданием развевается флаг, похожий на флаг Соединенных Штатов.

    Ранее сам Трамп опубликовал в соцсетях изображение себя Дональда Трампа с фразой «никто не сможет остановить то, что грядет» и символикой движения QAnon. Последователи движения убеждены в существовании могущественной тайной группы, управляющей США и миром, они ожидают решительных шагов Трампа в будущем.

    3 сентября 2025, 05:30
    Трамп заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США

    Трамп: Россия, Китай и КНДР строят заговор против США

    Трамп заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп, комментируя военный парад в Пекине, заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США.

    По словам Трампа, ключевой вопрос заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин о «поддержке и крови», которые США «предоставили Китаю» для освобождения от «иностранного захватчика», передает РИА «Новости».

    «Отличного и длинного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая. Передайте мои самые теплые пожелания (президенту России) Владимиру Путину и (лидеру КНДР) Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын прибыли на трибуну на площади Тяньаньмэнь в Пекине для совместного просмотра военного парада. Си Цзиньпин, выступая на параде, поблагодарил все страны за вклад в победу, но не упомянул отдельно США.

    Трамп заявил, что не видит угрозы в возможном формировании союза Китая и России против интересов Вашингтона.

    В Пекине проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне, включая масштабный военный парад.

    2 сентября 2025, 19:49
    Пентагон озвучил тему выступления Трампа

    Пентагон сообщил о предстоящем заявлении Трампа по Космическому командованию

    Пентагон озвучил тему выступления Трампа
    @ EPA/WILL OLIVER/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп планировал обратиться к нации по вопросу местоположения новой штаб-квартиры Космического командования страны.

    Анонс о заявлении Дональда Трампа был опубликован службой распространения визуальной информации министерства обороны США, передает РИА «Новости». В сообщении уточняется, что выступление главы государства назначено на 21.00 мск и пройдет в Овальном кабинете Белого дома.

    Тема обращения, как отмечено в анонсе, касается определения штаб-квартиры Космического командования Соединенных Штатов. В описании трансляции отдельно подчеркивается: «Объявление о штаб-квартире Космического командования США».

    По информации Пентагона, трансляция речи запланирована с 20.50 до 22.00 по московскому времени, что соответствует 13.50-15.00 по восточному времени США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп готовится выступить с заявлением, посвященным министерству обороны.

    Между тем пастор Марк Бернс призвал к молитве за президента США.

    2 сентября 2025, 00:13
    WSJ заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров России, Китая и Индии
    WSJ заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров России, Китая и Индии
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидеры Китая, России и Индии на саммите ШОС пообещали прочно сотрудничать, что стало негласным сигналом президенту США Дональду Трампу. Несмотря на то, что остается много нерешенных проблем, этот саммит подчеркивает трудности попыток Вашингтона перекроить мировой порядок, пишет WSJ.

    «Лидеры Китая, России и Индии взялись за руки на саммите и пообещали сотрудничать, демонстрируя единство, которое отчасти было направлено против президента Трампа и подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается его неортодоксальный подход к мировым делам», – интерпретирует итоги саммита Wall Street Journal (WSJ).

    При этом газета заявляет, что на Тяньцзиньском саммите Шанхайской организации сотрудничества, в котором также приняли участие лидеры Ирана, Пакистана, Турции, Беларуси и государств Центральной Азии и Кавказа, не было принято никаких важных решений.

    WSJ рассматривает рукопожатия лидеров трех держав как символ единства, который прозвучал как укор Трампу, который пытался сдерживать Пекин, ослабить связи  России и Китая, переубедить Индию покупать российскую нефть.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия и Индия в 2025 году заключили ряд новых оборонных контрактов в авиационной сфере, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

    Председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине предложил инициативу по созданию новой системы глобального управления.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, к каким переменам миропорядка приведет саммит ШОС.

    1 сентября 2025, 18:25
    Трамп лично прокомментировал слухи о своей смерти

    Президент США лично прокомментировал слухи о своей смерти и здоровье

    Tекст: Евгения Караваева

    Американский лидер публично ответил на распространяющиеся в соцсетях домыслы о его смерти, отметив отличное самочувствие и готовность к новым активностям.

    Президент США Дональд Трамп через соцсеть Truth Social впервые прокомментировал слухи о своей смерти, передает «Газета.ру». Глава Белого дома написал: «Никогда не ощущал себя так хорошо в своей жизни».

    В последнее время в соцсетях распространились теории о якобы произошедшей кончине президента Америки. Пользователи указывали на отсутствие публичных выступлений у Трампа, а также на синяк на правой руке, что сравнивали с признаками незадолго до смерти королевы Елизаветы II. Отмечался также так называемый «индекс пиццы» – рост заказов еды в районе Пентагона, который связывали с возможными международными кризисами.

    На фоне слухов о здоровье президента вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о готовности занять место главы государства в случае трагических событий, отметив, что за время работы получил необходимый опыт.

    Официальный представитель Белого дома вскоре опроверг слухи о смерти Трампа, подчеркнув, что с президентом все в порядке и утром он планирует сыграть в гольф. Ранее администрация уже объясняла появление синяков у американского лидера.

    1 сентября 2025, 17:46
    Ушаков опроверг договоренность Путина и Трампа о встрече с Зеленским

    Ушаков: Путин и Трамп не договаривались о встрече с Зеленским

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Договоренностей между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о проведении трехсторонней или отдельной двухсторонней встречи с Владимиром Зеленским пока нет, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что конкретных предложений о повышении уровня представителей на российско-украинских переговорах пока не поступало, передает ТАСС. Он подчеркнул, что на данный момент между Путиным и Трампом не существует никаких договоренностей о проведении как трехсторонней, так и отдельной двухсторонней встречи с Зеленским.

    «Пока то, что транслируется в прессе, – это не совсем то, о чем мы договаривались. Сейчас говорят, там, о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было», – отметил он.

    Он также пояснил, что информация, распространяемая в СМИ относительно формата возможных переговоров, не соответствует официальным договоренностям между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит России, США и Украины состоится в будущем.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Путин допускает переговоры с главой киевского режима при условии предварительного согласования повестки и подготовки договоренностей на экспертном уровне.

    3 сентября 2025, 10:22
    Кремль отверг обвинения Трампа в заговоре России, Китая и КНДР против США
    Кремль отверг обвинения Трампа в заговоре России, Китая и КНДР против США
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявление Дональда Трампа о возможном заговоре России, КНР и КНДР против США было воспринято как ирония, а не отражение реальных намерений лидеров этих стран, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    По его словам, слова президента США Дональда Трампа о якобы заговоре России, КНР и КНДР против Соединенных Штатов были сказаны с иронией, передает ТАСС.

    По словам Ушакова, никаких заговоров никто не устраивал и «никто ничего не плел».

    В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Ушаков подчеркнул, что российский президент Владимир Путин, а также лидеры Китая и КНДР Си Цзиньпин и Ким Чен Ын даже не имели подобных мыслей. Он отметил: «Более того, в мыслях даже этого ни у кого не было, ни у кого из этих троих лидеров не было».

    Помощник президента добавил, что в Кремле хорошо понимают роль, которую США, нынешняя администрация Дональда Трампа и сам Трамп играют в глобальной политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США.

    4 сентября 2025, 08:30
    Трамп: Путин и Зеленский пока не готовы заключить перемирие
    Трамп: Путин и Зеленский пока не готовы заключить перемирие
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп уверен, что для готовности лидеров России и Украины к переговорам требуется важное событие, способное изменить их позиции.

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News заявил, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пока не готовы к заключению перемирия, передает ТАСС.

    По словам Трампа, для начала переговоров должно произойти некое событие, которое может повлиять на решение лидеров.

    «Что-то должно произойти, но они еще не готовы к этому. Но что-то определенно должно произойти. Мы собираемся это сделать», – сказал Трамп, отметив, что ждет изменений.

    Также глава Белого дома подчеркнул, что считал украинский конфликт «самым простым» из всех, которые он пытался урегулировать, однако ситуация оказалась сложнее, чем он ожидал. Трамп охарактеризовал свою позицию по ситуации на Украине как «реалистичную и оптимистичную».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин занял безупречную позицию по вопросу возможной встречи с Владимиром Зеленским.

    Киев отверг приглашение Путина провести переговоры с Зеленским в Москве.

    Между тем Путин назвал Зеленского действующим главой администрации Украины.

    1 сентября 2025, 21:48
    Bloomberg узнал о виртуальном саммите лидеров БРИКС по тарифам Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва созывает виртуальную встречу с участием лидеров стран БРИКС, чтобы обсудить торговую политику американского лидера Дональда Трампа.

    Президент Бразилии хочет обсудить торговые тарифы, введенные правительством США, и заручиться многосторонней поддержкой среди коллег – глав крупнейших стран с формирующимся рынком, передает Bloomberg.

    «Луис Инасиу Лула да Силва созывает виртуальную встречу лидеров стран БРИКС в следующий понедельник, 8 сентября, чтобы обсудить торговую политику Дональда Трампа, сообщили четыре человека, знакомые с ситуацией. По словам двух бразильских правительственных чиновников, президент страны хочет обсудить не только торговые тарифы, введенные правительством США, но и сплотить коллег из стран с формирующимся рынком в поддержку многосторонности», – говорится в материале.

    В июле Трамп втянул Бразилию в глобальную торговую войну, пригрозив ввести более высокие тарифы, если Верховный суд страны немедленно не прекратит судебный процесс над бывшим президентом Жаиром Болсонару по обвинению в попытке государственного переворота.

    Напомним, крупнейшая экономика Латинской Америки в настоящее время облагается 50-процентными пошлинами, хотя США освободили от них сотни товаров, таких как самолеты и апельсиновый сок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лула да Силва резко раскритиковал президента США за призыв прекратить судебное расследование против бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару. Да Силва назвал неприемлемым вмешательство США в дела Бразилии.

    Страны БРИКС готовят видеоконференцию для обсуждения мер против американских пошлин. Соединенные Штаты оказывают  давление на ключевых торговых партнеров России санкциями и ограничениями.

    США не смогут закрыть Европу для российской нефти

    На фоне недовольства Дональда Трампа ходом переговоров с Россией по украинскому урегулированию американская пресса заявила о давлении США на Евросоюз, чтобы тот сам перестал покупать российскую нефть и присоединился к санкциям против других ее импортеров. О чем идет речь и чем опасно это давление? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Зачем США угрожают вторжением в Мексику

    Соединенные Штаты находятся на грани ввода войск в очередную страну, и вновь под самым благовидным предлогом – борьба с наркотиками. И действительно, может сложиться впечатление, что другими способами невозможно перекрыть постоянный поток наркотиков из Латинской Америки в США и остановить деятельность наркокартелей. Однако на самом деле США сами вырастили и подкармливают эту угрозу. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

