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Стало известно о планах Трампа на судей для отмены ограничений действий Белого дома
Washington Post сообщил о планах Трампа оспорить десятки судебных ограничений
Белый дом намерен активно оспаривать постановления, мешающие реализации инициатив президента США Дональда Трампа, включая вопросы миграции и роспуска международного агентства USAID.
Администрация президента США Дональда Трампа собирается оказывать давление на судей с целью отмены многочисленных судебных запретов, мешающих внедрению президентских инициатив. Представитель Белого дома сообщил Washington Post, что правительственные юристы добиваются скорейшей отмены десятков масштабных постановлений, ограничивающих планы Белого дома, передает РИА «Новости».
Собеседник издания, пожелавший остаться анонимным, отметил, что администрация Трампа вдохновлена недавним решением Верховного суда США, ограничившим полномочия федеральных судей на запреты в отношении Белого дома. Администрация собирается активно оспаривать действующие ограничения, в частности, связанные с министерством образования, департаментом эффективности госуправления, а также судебным приказом о прекращении роспуска Агентства США по международному развитию (USAID).
По подсчетам Washington Post, федеральные судьи выпустили около 50 различных постановлений, замораживающих или запрещающих ряд инициатив Трампа. Эти меры касаются сокращения внешней помощи, порядка предоставления гражданства по рождению, массовых сокращений государственных служащих и вопросов, связанных с нелегальными мигрантами.
В пятницу Верховный суд США постановил, что федеральные окружные суды должны ограничивать действие своих запретов только истцами и ответчиками по конкретному делу. Ранее суды могли распространять свои запреты на более широкие группы лиц.
Трамп, комментируя это решение, заявил: «Теперь мы сможем реализовать политику, которую суды низшей инстанции блокировали».
В Конгрессе США продолжают настаивать на ограничении военных полномочий Дональда Трампа.
Суд в США приостановил действие запрета, который администрация Трампа ввела на прием иностранных студентов Гарвардским университетом.
Верховный суд США разрешил администрации Трампа временно депортировать мигрантов в страны, гражданами которых они не являются, включая Южный Судан.