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WP: Суд разрешил Трампу депортировать мигрантов в третьи страны
Washington Post: Суд разрешил Трампу депортировать мигрантов в третьи страны
Верховный суд США временно разрешил администрации Дональда Трампа депортировать мигрантов в страны, гражданами которых они не являются, включая Южный Судан, пишет Washington Post.
Решение суда заблокировало предыдущее постановление федерального судьи из Массачусетса, который требовал предоставить мигрантам возможность оспорить депортацию до момента высылки, передает Washington Post.
Апелляция поступила после того, как группа мигрантов, находящихся под угрозой отправки в третьи страны, подала иск, заявив, что им не дают достаточно времени или информации для подачи заявлений на основании страха преследования.
Федеральный судья Брайан Мерфи прежде запретил подобные депортации, но, по его словам, администрация нарушила этот запрет, проведя депортационный рейс в Южный Судан. В результате некоторые мигранты были помещены в изолятор на военно-морской базе США в Джибути, где, по словам их защитников, они столкнулись с угрозами для жизни.
Судьи-либералы Верховного суда, включая Соню Сотомайор, Елену Каган и Кетанджи Браун Джексон, в своем особом мнении подвергли критике администрацию Трампа за нарушение судебного приказа и отправку людей в страну, которую Госдепартамент США считает опасной.
Они отметили, что большинство Верховного суда «вознаграждает беззаконие», отменяя решение, которое, по их мнению, администрация неоднократно игнорировала. Несогласные судьи также выразили мнение, что разрешение депортаций подвергает тысячи людей риску насилия в удаленных регионах.
Официальное заявление Белого дома и Министерства внутренней безопасности после решения Верховного суда гласит о победе администрации, и в соцсетях был опубликован мем* с президентом, исполняющим праздничный танец, а также призыв «Запускайте самолеты для депортации».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп призвал к массовым депортациям нелегальных мигрантов в крупнейших городах США.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента