  • Новость часаИран отверг обвинения Израиля в нарушении перемирия
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ссора с Россией и профсоюзы губят национальную гордость Финляндии
    Лукьянов оценил прочность перемирия Израиля и Ирана
    Bloomberg посчитал стоимость войны России и НАТО
    Медведев ответил на предостережение Трампа о передаче Ирану ядерного оружия
    Трамп предрек бессрочное прекращение огня между Израилем и Ираном
    Армия Израиля заявила о перехвате двух ракет Ирана после перемирия
    Украина перебросила в Сумскую область «элитные» подразделения ГУР
    Сербия объявила о приостановке экспорта вооружений
    На границе России и Казахстана введена добровольная регистрация
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как снять экономику с аппарата искусственного дыхания

    Сейчас у России есть шанс перейти от модели, основанной на бюджетных вливаниях, к экономике, где главным двигателем роста станут технологии и инновации. Но для этого нужны не только деньги, но и политическая воля, стратегическое видение и готовность к сложным решениям.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

    3 комментария
    24 июня 2025, 11:49 • Новости дня

    WP: Суд разрешил Трампу депортировать мигрантов в третьи страны

    Washington Post: Суд разрешил Трампу депортировать мигрантов в третьи страны

    Tекст: Александра Юдина

    Верховный суд США временно разрешил администрации Дональда Трампа депортировать мигрантов в страны, гражданами которых они не являются, включая Южный Судан, пишет Washington Post.

    Решение суда заблокировало предыдущее постановление федерального судьи из Массачусетса, который требовал предоставить мигрантам возможность оспорить депортацию до момента высылки, передает Washington Post.

    Апелляция поступила после того, как группа мигрантов, находящихся под угрозой отправки в третьи страны, подала иск, заявив, что им не дают достаточно времени или информации для подачи заявлений на основании страха преследования.

    Федеральный судья Брайан Мерфи прежде запретил подобные депортации, но, по его словам, администрация нарушила этот запрет, проведя депортационный рейс в Южный Судан. В результате некоторые мигранты были помещены в изолятор на военно-морской базе США в Джибути, где, по словам их защитников, они столкнулись с угрозами для жизни.

    Судьи-либералы Верховного суда, включая Соню Сотомайор, Елену Каган и Кетанджи Браун Джексон, в своем особом мнении подвергли критике администрацию Трампа за нарушение судебного приказа и отправку людей в страну, которую Госдепартамент США считает опасной.

    Они отметили, что большинство Верховного суда «вознаграждает беззаконие», отменяя решение, которое, по их мнению, администрация неоднократно игнорировала. Несогласные судьи также выразили мнение, что разрешение депортаций подвергает тысячи людей риску насилия в удаленных регионах.

    Официальное заявление Белого дома и Министерства внутренней безопасности после решения Верховного суда гласит о победе администрации, и в соцсетях был опубликован мем* с президентом, исполняющим праздничный танец, а также призыв «Запускайте самолеты для депортации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп призвал к массовым депортациям нелегальных мигрантов в крупнейших городах США.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    22 июня 2025, 12:27 • Новости дня
    Лукьянов: После ударов по Ирану Трамп может попасть в незатейливую ловушку
    Лукьянов: После ударов по Ирану Трамп может попасть в незатейливую ловушку
    @ Carlos Barria/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    После авиаударов по территории Ирана президент США Дональд Трамп может оказаться в своеобразной политической ловушке, заявил политолог Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    Лукьянов в своем Telegram-канал отметил: «Ловушка, в которую может теперь попасть Трамп, незатейлива, но эффективна», подразумевая, что дальнейшие шаги Вашингтона будут определяться реакцией Тегерана.

    Политолог Лукьянов считает, что если Иран нанесет ответный удар по американским объектам, Соединенным Штатам придется глубже втягиваться в конфликт. В случае слабой или формальной реакции со стороны Ирана, израильское руководство и американские неоконсерваторы будут усиливать давление на Белый дом с целью добиться смены власти в Иране, тогда как Трамп, по мнению автора, к такому сценарию не готов, добавил он.

    Лукьянов предполагает, что иранские власти вряд ли решатся на прямую атаку по объектам США, чтобы не провоцировать масштабного военного вовлечения американской армии. Вместо этого Тегеран, вероятно, расширит удары по Израилю. «В ответ на это Нетаньяху активизирует усилия, чтобы убедить Вашингтон в необходимости смены иранского режима, на что пока Трамп не готов, само это понятие ему мировоззренчески чуждо. Но логика втягивания в конфликты редко преодолима», – заявил он.

    В воскресенье в Конгрессе США заявили, что Трампу может грозить импичмент после удара по Ирану, который был нанесен без разрешения Конгресса, что является нарушением конституции.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон готовится к возможному ответному удару Тегерана после атаки на иранские атомные объекты.

    Напомним, в ночь на 22 июня США ударили по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран заявил, что оставляет за собой право сопротивляться американской военной агрессии для защиты национальных интересов.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



    Результаты
    26 комментариев

    Комментарии (19)
    23 июня 2025, 18:30 • Новости дня
    Племянница Трампа назвала причину удара США по Ирану

    Племянница Трампа назвала Трампа «безрассудной черной дырой потребности»

    Племянница Трампа назвала причину удара США по Ирану
    @ Stefani Reynolds/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мэри Трамп, племянница президента США и психолог, предположила, что Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Ирану из-за насмешек, связанных с прозвищем TACO, сообщили СМИ.

    Как пишет HuffPost, по ее словам, акроним TACO, расшифровывающийся как Trump Always Chickens Out (Трамп всегда сдает назад - прим. ВЗГЛЯД), стал популярным среди оппонентов после того, как Трамп изначально отказался от эскалации в ответ на действия Израиля против Ирана.

    В своей рассылке The Good in Us Мэри Трамп написала: «Давно пора перестать приписывать Дональду Трампу какие-либо более глубокие или разумные мотивы. Несмотря на свою жестокость, он руководствуется исключительно примитивными импульсами, связанными с защитой своего хрупкого эго от унижения и желанием отвлечься от реальности собственной несостоятельности».

    Она отметила, что Трамп болезненно воспринял прозвище TACO и решил продемонстрировать решимость после критики со стороны сторонников, таких как Марджори Грин, Алекс Джонс и Стив Бэннон. Она напомнила, что еще несколько дней назад глава Белого дома обещал принять решение по Ирану в течение двух недель.

    «Всего двумя днями позже он отдал приказ об атаке на Иран. Его союзники хотят, чтобы мы поверили, что Дональд — блестящий стратег и просто всех обманул. Ну да, конечно. Гораздо более правдоподобное объяснение в том, что, с одной стороны, он терпеть не может, когда ему возражают или бросают вызов — особенно те, кто обычно беспрекословно подчиняется. Поэтому он почувствовал необходимость удвоить свои угрозы, воплотив их в действие. С другой стороны, Дональд — это безрассудная черная дыра потребности: изменив повестку, он мог снова вернуть внимание к себе», – заявила племянница президента.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



    Результаты
    26 комментариев

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что действия США против Ирана имеют беспрецедентный характер и могут привести к непредсказуемым последствиям.

    В понедельник Песков заявил, что президент США не информировал президента России Владимира Путина о планах нанести удар по Ирану, а детали ситуации с ядерными объектами в Иране после ударов США еще предстоит выяснить.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов сказал газете ВЗГЛЯД, что удар США по Ирану напоминает скорее пиар-акцию, чем военную операцию.

    Комментарии (12)
    23 июня 2025, 19:44 • Видео
    Трамп осознал свое слабое место

    «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    Комментарии (0)
    22 июня 2025, 03:10 • Новости дня
    Трамп объявил об ударах США по ядерным объектам Ирана
    Трамп объявил об ударах США по ядерным объектам Ирана
    @ Ron Sachs/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени, объявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

    «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Самолеты США покинули воздушное пространство Ирана», – написал он.

    По словам американского президента, полный комплект бомб был выпущен на объект в Фордо.

    «Поздравляю великих американских воинов! В мире нет других военных, которые могли бы это сделать. Настало время для мира!» – завершил Трамп свой пост.

    Решение Трампа напрямую вмешаться в поддержку усилий Израиля по разрушению ядерной программы Ирана знаменует собой эскалацию на Ближнем Востоке.

    Это вмешательство сопряжено с рисками и неопределенностью – тем, чего Трамп и многие его предшественники пытались избежать, в том числе посредством дипломатии с Ираном, пишет портал Axios.

    Атака, которая произошла на девятую ночь войны между Израилем и Ираном, может спровоцировать ответные действия Тегерана против США.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






    Результаты
    27 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Американский президент призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В пятницу Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон отказывается влиять на Израиль и вмешиваться в его конфликт с Ираном, добавив, что якобы взял двухнедельную паузу, в течение которой будет думать и наблюдать за ситуацией.

    Комментарии (24)
    22 июня 2025, 13:02 • Новости дня
    Эксперт назвал удар США по ядерным объектам Ирана пиар-акцией

    Эксперт Анпилогов: Удар США не мог нанести критического урона ядерным объектам Ирана

    Эксперт назвал удар США по ядерным объектам Ирана пиар-акцией
    @ Gene Blevins/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Удар США по Ирану напоминает скорее пиар-акцию, чем военную операцию. В Белом доме не могут не понимать, что несколько бомб GBU-57 не способны разрушить ядерные объекты, расположенные в толще горы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его цель – уничтожение иранских мощностей по обогащению урана.

    «Проникающая способность GBU-57 – примерно 60 метров. Но речь идет об обычном грунте. Если же говорить о железобетонных укрытиях, то этот показатель падает до примерно трех метров. Очевидно, этого не хватит, чтобы разрушить ядерные объекты в Натанзе и тем более в Фордо, расположенном в толще горы», – объяснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Судя по всему, американской стороной даже не ставилась задача по уничтожению подземных комплексов, они пытались вывести из строя вентиляцию и завалить вход. Но на таких объектах всегда есть разветвленная система запасных выходов, которые не используются и всячески маскируются, а также резервные системы энергоснабжения и вентиляции», – продолжил он.

    «Все это понимаем мы, а значит, осознают и в Белом доме. Таким образом, я вижу в этой атаке США скорее символический жест, пиар-акцию и демонстрацию возможностей, чем реальную попытку нанести критический урон иранской ядерной отрасли. Признаков того, что это действительно военная операция, ставящая перед собой решительные и серьезные цели, пока нет», – подчеркнул спикер.

    Ранее США нанесли массированные точечные удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. «Наша цель – уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы, исходящей от главного государства – спонсора террора», – сказал он.

    В CBS News со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Минобороны США сообщили, что для ударов использовались бомбардировщики B-2 с противобункерными бомбами GBU-57, а также ракеты Tomahawk, запущенные с подводных лодок.

    Международное агентство по атомной энергии ООН (МАГАТЭ) заявило об «отсутствии повышения уровня радиации» после ударов США. Организация по атомной энергии Ирана подтвердила факт атак, но заявила, что удары не остановят ее от развития ядерной программы.

    Корпус стражей исламской революции заявил о своем «праве на самооборону за пределами понимания и расчетов агрессора». В Тегеране пообещали, что в Вашингтоне пожалеют об атаках на Иран, а также провели новые удары по Израилю ракетами Kheibar Shekan третьего поколения с несколькими боеголовками. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в ситуации с Ираном Трамп предал «миротворцев» ради «ястребов».


    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



    Результаты
    26 комментариев

    Комментарии (6)
    22 июня 2025, 05:23 • Новости дня
    Гутерреш призвал «избежать спирали хаоса» на Ближнем Востоке после авиаударов США

    Гутерреш выразил обеспокоенность эскалацией конфликта после авиаударов США по Ирану

    Гутерреш призвал «избежать спирали хаоса» на Ближнем Востоке после авиаударов США
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после ударов США по Ирану призвал к деэскалации во избежание «спирали хаоса» в и без того проблемном регионе Ближнего Востока.

    «Я серьезно встревожен сегодняшним применением силы Соединенными Штатами против Ирана. Это опасная эскалация в регионе, который и без того находится на грани, и прямая угроза международному миру и безопасности», – отметил генсек ООН в своем заявлении.

    Гутерреш отметил, что есть нарастающий риск выхода конфликта из–под контроля, что приведет к катастрофическим последствиям для гражданского населения, региона и всего мира.

    «Я призываю государства-члены к деэскалации и выполнению своих обязательств по Уставу ООН и другим нормам международного права. В этот опасный час крайне важно избежать спирали хаоса. Военного решения не существует. Единственный путь вперед – это дипломатия. Единственная надежда – это мир», – призвал он.

    Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени. По данным Fox News, США использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



    Результаты
    26 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявляла о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    Президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

    СМИ сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран и после этого. В своем видеообращении решение президента США нанести удар по ядерным объектам Ирана Нетаньяху назвал «меняющим историю».

    Комментарии (27)
    23 июня 2025, 04:58 • Новости дня
    Трамп заявил о возможной «смене режима» в Иране
    Трамп заявил о возможной «смене режима» в Иране
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп предложил «Сделать Иран снова великим» через «смену режима».

    В соцсети Truth Social Трамп отметил, что термин «смена режима» является «неполиткорректным». «Но если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран снова великим, почему бы не произойти смене режима?» – заявил он.

    Трамп закончил свое сообщение возгласом: «MIGA!». «MIGA», то есть «Make Iran great again» является аналогом девиза предвыборной кампании Трампа «MAGA – Мake America great again».

    Напомним, США атаковали ключевые ядерные объекты Ирана. Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль может попытаться полностью поменять правящий режим в Тегеране.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



    Результаты
    26 комментариев


    Комментарии (14)
    22 июня 2025, 12:27 • Новости дня
    WP: Ударом по Ирану Трамп поставил на карту президентские полномочия
    WP: Ударом по Ирану Трамп поставил на карту президентские полномочия
    @ Ken Cedeno/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение президента США Дональда Трампа о нанесении удара по иранским ядерным объектам может стать судьбоносным для его президентства, пишет Washington Post.

    Решение Трампа нанести удар по трем атомным объектам Ирана стало необычным и рискованным шагом, сообщает Washington Post.

    Президент США так рассчитывает устранить иранскую ядерную угрозу, которая оставалась нерешенной проблемой для предыдущих американских лидеров.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



    Результаты
    26 комментариев

    Трамп делает ставку на то, что Иран не сможет нанести значимый ответный удар. Если этот расчет оправдается, президент США сможет продемонстрировать свою решимость не только Тегерану, но и другим глобальным соперникам – Китаю и России.

    По мнению авторов материала, это решение может существенно повлиять на положение Трампа внутри страны и на международной арене.

    В ночь на 22 июня США ударили по атомным иранским объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

    Сам Иран указал, что вправе сопротивляться американской военной агрессии для защиты национальных интересов. В Конгрессе США заявили, что удар наносился без разрешения конгрессменов, что нарушает конституцию и может стать поводом для импичмента Трампу.

    Комментарии (7)
    22 июня 2025, 10:09 • Новости дня
    США приготовились к возможному ответу Ирана в течение 48 часов
    США приготовились к возможному ответу Ирана в течение 48 часов
    @ Ken Cedeno/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон готовится к возможному ответному удару Тегерана после атаки на иранские атомные объекты, сообщили неназванные американские чиновники в СМИ.

    Администрация президента США Дональда Трампа готовится к потенциальному ответному удару со стороны Ирана, последующие 48 часов вызывают особую обеспокоенность, сообщили собеседники NBC, передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



    Результаты
    26 комментариев

    Также они отметили, что пока неизвестно, будут целью ответных ударов зарубежные или внутренние объекты.

    Напомним, в ночь на 22 июня США ударили по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран заявил, что оставляет за собой право сопротивляться американской военной агрессии для защиты национальных интересов.

    Комментарии (16)
    22 июня 2025, 13:26 • Новости дня
    Каллас потребовала от США после удара по Ирану сделать шаг назад
    Каллас потребовала от США после удара по Ирану сделать шаг назад
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американской стороне следует отказаться от дальнейшей эскалации ситуации с Ираном и вернуться к переговорам после ударов по иранским ядерным объектам, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Каллас в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) заявила, что Ирану нельзя позволить создавать ядерное оружие.

    «Я призываю все стороны отступить, вернуться к переговорному столу и избегать дальнейшей эскалации», – добавила она.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



    Результаты
    26 комментариев

    По словам Каллас, главы МИД Евросоюза обсудят американскую атаку на Иран в понедельник.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что удар США по Ирану больше напоминает пиар-акцию, чем военную операцию.

    Комментарии (16)
    22 июня 2025, 06:55 • Новости дня
    В Иране заверили в отсутствии утечки радиации после ударов США

    Tекст: Ирма Каплан

    Специалисты-атомщики незамедлительно провели необходимые замеры на предмет возможной утечки радиоактивных веществ после авиаударов США по ядерным объектам Ирана и подтверждают отсутствие угрозы для людей.

    «Центр ядерной безопасности Ирана незамедлительно провел исследование возможного распространения ядерного загрязнения вокруг ядерных объектов. Никаких признаков загрязнения не зарегистрировано. Таким образом, никакой опасности для жителей, проживающих вокруг этих объектов, нет», – приводит агентство IRNA сообщение организации.

    Там добавили, что Организация по атомной энергии Ирана в своем заявлении, подчеркивая беспочвенность некоторых слухов после атак на ядерные объекты.

    «Ложные сообщения и анализы, проводимые неспециалистами и опубликованные ненадежными источниками, не должны быть основанием для суждений и беспокойства», – предупреждают в организации.

    Жителей Ирана призывают проверять информацию и ориентироваться на данные  Организации по атомной энергии Ирана и Центр ядерной безопасности страны.

    Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени. По данным Fox News, США использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






    Результаты
    27 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

    СМИ сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран и после этого. В своем видеообращении решение президента США нанести удар по ядерным объектам Ирана Нетаньяху назвал «меняющим историю».

    Генсек ООН Антонио Гутерреш призвал «избежать спирали хаоса» на Ближнем Востоке после авиаударов США. А Трамп в обращении к нации назвал Иран «задирой» Ближнего Востока и потребовал «заключить мир».

    По словам советника председателя парламента Ирана Махди Мохаммади, для Ирана нет ничего удивительного в авиаударах США, страна ожидала нападения на ядерный объект в Фордо и провела необходимую эвакуацию.

    Комментарии (19)
    22 июня 2025, 15:08 • Новости дня
    Эксперт назвал удар США по Ирану большой ошибкой Трампа

    Политолог Ткаченко: Удар США по Ирану усилит позиции России на Ближнем Востоке

    Эксперт назвал удар США по Ирану большой ошибкой Трампа
    @ Ken Cedeno/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ударив по Ирану, глава Белого дома Дональд Трамп совершил большую ошибку, сделав себя гарантом безопасности Израиля. США будут вынуждены увязнуть в регионе или выйти из конфликта, оставив Тель-Авив один на один с Тегераном, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Россия заявила, что американские удары по иранским объектам грозят международной безопасности.

    «Удар США по Ирану – это повышение градуса противостояния Тегерана с Тель-Авивом и эскалация для всего Ближнего Востока. Конфликт будет долгим. Трамп начал новую страницу американского присутствия в регионе, где у Вашингтона давно ничего не получалось и, скорее всего, не получится», – объяснил Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, американский лидер, по сути, записал США в гаранты планируемого успеха Тель-Авива, что очень рискованно в первую очередь для самого израильского государства. Мы видим масштабы влияния иранских ракет на экономику и демографию Израиля. У страны очень грустные перспективы с точки зрения сохранения привлечения инвестиций и удержания населения», – детализировал аналитик.

    «В свою очередь, Иран не собирается сдаваться. Поэтому американской стороне придется увязнуть в регионе для продолжения и углубления помощи Израилю в этом противостоянии. Это создает политические угрозы нынешней администрации США. В общем, Трамп совершил серьезную ошибку, и Россия, думаю, уже оценивает, как может этим воспользоваться для усиления своих позиций на Ближнем Востоке», – продолжил политолог.

    «Впрочем, Трамп, осознавая все риски, может пойти в обратном направлении, заявив: «Мы нанесли удар, разгромили иранскую ядерную программу, давайте договариваться о мире». И если Иран ничего не ответит или откажется, Белый дом скажет: «Мы сделали все, что могли, и выходим из ситуации». Это ударит по репутации США, а для Израиля вообще станет катастрофой», – спрогнозировал эксперт.

    Ранее США нанесли массированные точечные удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, сообщил Трамп. «Наша цель – уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы, исходящей от главного государства – спонсора террора», – сказал он.

    Корпус стражей исламской революции заявил о своем «праве на самооборону за пределами понимания и расчетов агрессора». В Тегеране пообещали, что в Вашингтоне пожалеют об атаках на Иран, а также провели новые удары по Израилю ракетами Kheibar Shekan третьего поколения с несколькими боеголовками.

    Россия осудила США, указав, что американская операция наносит существенный урон глобальному режиму нераспространения, основанному на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), нарушает международное право, Устав ООН и резолюции Совбеза ООН, говорится в сообщении МИД.

    Ударом по Ирану Трамп поставил на карту президентские полномочия, пишет издание Washington Post. В Москве тоже указали на ловушку, в которую себя загнал глава Белого дома вчерашней атакой. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в ситуации с Тегераном американский лидер предал «миротворцев» ради «ястребов».

    Комментарии (3)
    23 июня 2025, 18:23 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп поставил интересы Тель-Авива выше приоритетов США

    Американист Дробницкий: Противники Трампа получили повод называть его диктатором

    Дробницкий: Трамп поставил интересы Тель-Авива выше приоритетов США
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп ударами по иранским ядерным объектам переиграл сам себя: либеральные элиты получили новый повод называть президента США «диктатором», а лозунг MAGA-крыла «Америка прежде всего» оказался в тени интересов Израиля, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в Конгрессе раскритиковали Трампа за удары по Ирану, а в администрации США разошлись в оценках операции.

    «Дональд Трамп надеялся ударами по иранским ядерным объектам удовлетворить интересы двух лагерей Белого дома. С одной стороны, ястребов – тем, что все-таки провел операцию против Исламской республики. А с другой, участников MAGA-крыла, представив удар как отказ Штатов вступать в полномасштабную войну», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    По его оценкам, президент США в итоге «переиграл сам себя», а победителями в сложившейся ситуации оказались либералы. Собеседник указал, что в прессе уже проводят сравнительные анализы действий Трампа и Джорджа Буша-младшего. Последний в марте 2003 года в телеобращении к нации сообщил о начале военной операции «в целях разоружения Ирака, освобождения народа этой страны и защиты мира от серьезной опасности».

    «Сейчас либеральные элиты отмечают, что Буш-младший, по крайней мере, обратился в Конгресс за одобрением операции. Нынешний глава США этим пренебрег, а значит, как они считают, покусился на права законодательного органа. В этой связи ему припоминают и действия по подавлению беспорядков в Лос-Анджелесе. После ударов по Ирану у противников Трампа появился еще один повод называть его «диктатором», – детализировал политолог.

    Кроме того, операция «Полуночный молот» нанесла чувствительный удар по MAGA-крылу, продолжил Дробницкий. Он напомнил, что представители движения выступали против вмешательства в ирано-израильский конфликт. «Их главный посыл: заниматься Штатами, а не всем миром. В итоге же на первое место вышли интересы Тель-Авива», – пояснил эксперт.

    «Чем теперь Трамп отличается от других республиканских политиков? При этом важно помнить, что на каждого Буша найдется Барак Обама», – подчеркнул политолог. По его оценкам, внутриполитическая ситуация для Белого дома ухудшается, и в сентябре у президента США попытаются отобрать власть, передав основные полномочия Конгрессу.

    Напомним, демократы в Конгрессе осудили решение президента США нанести удары по иранским ядерным объектам без консультаций с Сенатом и Палатой представителей. Некоторые из них призвали к радикальным мерам, в частности к импичменту Дональда Трампа.

    «Ни один президент не имеет полномочий бомбить другую страну, которая не представляет неминуемой угрозы для США, без одобрения Конгресса», – считает член Палаты представителей Шон Кастен. В схожем ключе высказалась его коллега Александрия Окасио-Кортес.

    «Катастрофическое решение президента бомбить Иран без санкции Конгресса – это грубое нарушение конституции», – подчеркнула она. По словам законодательницы, Трамп поставил страну на грань войны, которая может затронуть несколько поколений. «Это является абсолютно ясным и недвусмысленным основанием для импичмента», – полагает Окасио-Кортес.

    Сенатор-демократ Марк Уорнер также раскритиковал Трампа. «Президент пришел к власти, пообещав «положить конец бесконечным зарубежным войнам». В итоге он сделал шаг, чтоб втянуть США в еще одну, без консультаций с Конгрессом, без точной стратегии, не принимая во внимание выводы разведки и не объяснив американскому народу, что поставлено на карту», – сказал Уорнер.

    Республиканцы в основном выразили слова поддержки главе Белого дома. Однако отличился конгрессмен Томас Масси. Он, как и демократы, поставил под сомнение конституционность ударов США по Ирану. По его мнению, «когда две страны бомбят друг друга в активной войне, и третья страна присоединяется, то это – акт войны».

    После этого Трамп назвал однопартийца «простодушным выскочкой» и «жалким неудачником», а также исключил его из числа сторонников движения MAGA («Сделаем Америку снова великой»). Американский лидер отметил, что Масси в своем штате Кентукки сталкивается с сильной конкуренцией и, по его прогнозу, не сможет вновь попасть в Конгресс.

    Как отмечает NBC News, до атаки на иранские объекты представители MAGA были расколоты по вопросу эскалации против Ирана, но после того, как Трамп санкционировал удары, большинство влиятельных фигур движения публично поддержали его.

    Ранее политолог Станислав Ткаченко назвал удар США по Ирану большой ошибкой Трампа. Газета ВЗГЛЯД писала, какую угрозу для всего Ближнего Востока и мира создала американская операция «Полуночный молот».

    Комментарии (6)
    22 июня 2025, 04:38 • Новости дня
    Fox News: США использовали до шести противобункерных бомб при ударе по Ирану
    Fox News: США использовали до шести противобункерных бомб при ударе по Ирану
    @ Gene Blevins/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Телеведущий Fox News Шон Ханнити заявил в субботу вечером, что президент США Дональд Трамп дал ему подробную информацию об ударах США по Ирану, по его словам, при ударе по Ирану были использованы шесть бомб.

    «США использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн. При ударах по ядерному объекту Ирана в Фордо использовали их. Бомбы были сброшены с американских бомбардировщиков-невидимок B-2», – сообщает Fox News.

    Кроме того, 30 ракет «Томагавк», запущенных с американских подводных лодок, были использованы при атаках на объекты в Нанаце и Исфахане, добавил телеканал.

    В материале уточняется, что главный зарубежный корреспондент Fox News Трей Ингст вечером субботы сообщал из Израиля, что страна готовится к американскому вмешательству.

    «Это было основным разговором в Израиле в течение последних нескольких дней», –  отметил Ингст, пока израильские чиновники ждали, будут ли действовать США.

    Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






    Результаты
    27 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявляла о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    Президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

    СМИ сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран и после этого.

    Комментарии (9)
    22 июня 2025, 06:10 • Новости дня
    Трамп в обращении к нации назвал Иран «задирой» и потребовал «заключить мир»
    Трамп в обращении к нации назвал Иран «задирой» и потребовал «заключить мир»
    @ CNP/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Некоторое время назад американские военные нанесли массированные точные удары по трем ключевым ядерным объектам иранского режима. Фордо, Натанз и Исфахан. Все слышали эти названия в течение многих лет, пока они строили это ужасно разрушительное предприятие.

    «Наша цель состояла в уничтожении ядерного потенциала Ирана по обогащению и прекращении ядерной угрозы, исходящей от государства номер один в мире – спонсора террора. Сегодня я могу сообщить миру, что удары были впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью и окончательно уничтожен», – сказал Трамп, стенограмму его речи приводит Associated Press.

    Он отметил, что Иран, «задира Ближнего Востока», теперь обязан заключить мир.

    «Если они этого не сделают. Будущие атаки будут гораздо масштабнее и намного проще для нас», – предупредил глава Белого дома.

    Трамп выразил благодарность и поздравил Биби Нетаньяху, с которым он работал  «как команда, как, возможно, ни одна команда никогда не работала раньше».

    «Мы прошли долгий путь, чтобы устранить эту ужасную угрозу Израилю. Я хочу поблагодарить израильских военных за прекрасную работу, которую они проделали. И самое главное, я хочу поздравить великих американских патриотов, которые сегодня вечером управляли этими великолепными машинами, и всех военных США с операцией, подобной которой мир не видел уже много-много десятилетий», – добавил американский президент.

    Трамп заметил, что продолжаться сложившаяся ситуация не может: либо наступит мир, либо «для Ирана наступит трагедия, гораздо большая, чем мы видели за последние восемь дней». По его словам, осталось много целей, но та, которую США поразили в Иране, была самой сложной из всех.

    «Если мир не наступит быстро, мы займемся другими целями с точностью, скоростью и мастерством. Большинство из них можно уничтожить за считанные минуты. В мире нет военных, которые могли бы сделать то, что мы сделали сегодня вечером», – заявил Трамп, завершив обращение благодарностью Богу и просьбами благословить Израиль и США.

    Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени. По данным Fox News, США использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



    Результаты
    26 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявляла о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    Президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

    СМИ после авиаударов США сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран и после этого. В своем видеообращении решение президента США нанести удар по ядерным объектам Ирана Нетаньяху назвал «меняющим историю».

    Комментарии (29)
    24 июня 2025, 08:35 • Новости дня
    Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем

    Трамп сообщил о начале действия режима прекращения огня между Ираном и Израилем

    Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Ираном и Израилем уже вступило в силу, и выразил призыв к его соблюдению.

    Трамп объявил о вступлении в силу прекращения огня между Ираном и Израилем.

    В своем сообщении в социальной сети Truth Social он заявил: «Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!»

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу прекращения огня между Ираном и Израилем.

    Иранский чиновник подтвердил согласие Тегерана на предложенное США прекращение огня с Израилем. Тегеран и Вашингтон пообещали не наносить новые удары после эскалации.

    Между тем в ночь на 24 июня глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что на данный момент между Ираном и Израилем нет договоренности о прекращении огня.

    Комментарии (11)
    Главное
    Вице-президент США похвастался уничтожением ядерной программы Ирана
    Российские войска вошли в Серебрянку на севере ДНР
    В Банке России отметили ускоренный рост ряда отраслей экономики
    Зеленский предупредил о возможном «нападении» России на НАТО
    Украина и Британия договорились о совместном производстве БПЛА
    Верховный суд США разрешил Трампу депортировать мигрантов в третьи страны
    Изучение украинского языка в российских школах решили сделать факультативным

    Мир остановился в шаге от сильнейшего энергетического кризиса

    Авиаудары США по Ирану требовали жесткого ответа со стороны Ирана. Самый страшный сценарий был, если Тегеран решится заблокировать Ормузский пролив. В этом случае встанет почти треть экспорта нефти и нефтепродуктов и 20% экспорта СПГ. Цены моментально взлетят до небес. Что остановило Иран от шага, который погрузит мир в энергетический и экономический кризис? И какой сценарий выгоден России? Подробности

    Перейти в раздел

    Белград евроинтегрировался в поставки оружия Украине

    Российская разведка повторно уличила Сербию в передаче Украине боеприпасов через третьи страны НАТО. В докладе СВР отмечается, что Белград через Чехию и Болгарию направлял Киеву сборные комплекты ракет для РСЗО «Град», а также наборы для создания 120-мм мин. Как этот скандал скажется на отношениях Москвы и Белграда? Подробности

    Перейти в раздел

    Самовар и смартфон. Как живут и блюдут традиции современные молокане

    Одна из самых закрытых русских общин – молокане, чьи предки почти 200 лет назад были изгнаны из Тамбовской губернии в Закавказье, – постепенно открывается окружающему миру. Строгость устоев молокан привлекает в село Фиолетово все больше туристов. Как духовные христиане в Армении стали одной из витрин русского мира в целом? И что делает Россия для сохранения этой уникальной общины? Подробности

    Перейти в раздел

    Ссора с Россией и профсоюзы губят национальную гордость Финляндии

    Национальная гордость Финляндии, принадлежащий государству авиаперевозчик Finnair переживает крупнейший финансовый кризис. И дело не только в том, что авиакомпания несет убытки из-за лишения доступа к российскому воздушному пространству. Компанию фактически добивают собственные сотрудники. Каким образом? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп осознал свое слабое место

      «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации