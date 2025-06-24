Axios: В Конгрессе продолжили настаивать на ограничении военных полномочий Трампа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент США Дональд Трамп заявил о скором полном прекращении огня между Ираном и Израилем, что может поставить под угрозу попытки Конгресса ограничить его полномочия на проведение односторонних военных ударов по Ирану, передает Axios.

Трамп сообщил в Truth Social, что Израиль и Иран согласовали «полное и окончательное прекращение огня», которое должно вступить в силу примерно через шесть часов и продлится 12 часов – после чего, по его словам, война будет считаться завершённой. Переговоры о прекращении огня проходили при посредничестве Катара и США, после того как Иран уведомил Белый дом о намерении не наносить новых ударов после атаки на американскую базу в Катаре.

Тем временем лидер республиканцев по вопросу ограничений военных полномочий Томас Мэсси заявил, что, по его мнению, в случае прекращения огня нет необходимости выводить войска из конфликта. «Если есть прекращение огня, нам не нужно выходить из войны», – заявил он журналистам после обращения Трампа. Мэсси сообщил, что говорил спикеру Майку Джонсону о своей позиции и не будет настаивать на голосовании по резолюции, если перемирие сохранится.

Однако демократы, придерживающиеся антивоенной позиции, считают, что Конгресс должен проголосовать по этому вопросу ради восстановления баланса полномочий. «Мы, возможно, снова столкнемся с конфликтом в будущем, и нам нужно зафиксировать нашу позицию: никакой наступательной войны с Ираном без предварительного одобрения», – сказал конгрессмен Ро Ханна. Его поддерживают и другие демократы, такие как Джим Макговерн, который напомнил, что критиковал как Барака Обаму, так и Джо Байдена за военные действия без разрешения Конгресса.

В свою очередь, представитель демократов в комитете по иностранным делам Палаты представителей Грег Микс внес свою резолюцию о военных полномочиях, которая предписывает Трампу отозвать американские войска из боевых действий против Ирана. К резолюции присоединились главы ключевых комитетов по вооруженным силам и разведке.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем. Гостелеканал Ирана подтвердил начало режима прекращения огня с Израилем. Армия Израиля зафиксировала шестую волну ракетных пусков с территории Ирана.