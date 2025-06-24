  • Новость часаТрамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем
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    NYT: Иран предупредил Катар о планируемой атаке на базу США
    Дробницкий: Трамп поставил интересы интересы Тель-Авива выше приоритетов США
    Иран повторил количество ракет США при ударе по базе Аль-Удейд
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война на Ближнем Востоке угрожает Центральной Азии

    Если в Иране радикально сменится политическая система или страна погрузится во внутреннюю смуту, ее территория станет источником иностранного проникновения в Центральную Азию.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как снять экономику с аппарата искусственного дыхания

    Сейчас у России есть шанс перейти от модели, основанной на бюджетных вливаниях, к экономике, где главным двигателем роста станут технологии и инновации. Но для этого нужны не только деньги, но и политическая воля, стратегическое видение и готовность к сложным решениям.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

    3 комментария
    24 июня 2025, 08:23 • Новости дня

    Гостелеканал Ирана сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем

    Press TV объявил о прекращении огня между Ираном и Израилем

    Гостелеканал Ирана сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, сообщил иранский телеканал Press TV.

    По данным иранского канала, прекращение огня между Ираном и Израилем началось, передает РИА «Новости».

    Телеканал отмечает, что перед этим с территории Ирана было нанесено четыре волны ракетных ударов по Израилю.

    Официальные подтверждения о достигнутой договоренности между странами пока не поступали.

    Израильская армия зафиксировала шестую волну ракетных пусков из Ирана во вторник утром. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что военные операции иранских вооруженных сил против Израиля продолжались до 4.00 по местному времени.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

    США заявили, что уничтожили ядерную программу Ирана, и теперь Тегеран не способен создать ядерное оружие.

    23 июня 2025, 18:30 • Новости дня
    Племянница Трампа назвала причину удара США по Ирану

    Племянница Трампа назвала Трампа «безрассудной черной дырой потребности»

    Племянница Трампа назвала причину удара США по Ирану
    @ Stefani Reynolds/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мэри Трамп, племянница президента США и психолог, предположила, что Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Ирану из-за насмешек, связанных с прозвищем TACO, сообщили СМИ.

    Как пишет HuffPost, по ее словам, акроним TACO, расшифровывающийся как Trump Always Chickens Out (Трамп всегда сдает назад - прим. ВЗГЛЯД), стал популярным среди оппонентов после того, как Трамп изначально отказался от эскалации в ответ на действия Израиля против Ирана.

    В своей рассылке The Good in Us Мэри Трамп написала: «Давно пора перестать приписывать Дональду Трампу какие-либо более глубокие или разумные мотивы. Несмотря на свою жестокость, он руководствуется исключительно примитивными импульсами, связанными с защитой своего хрупкого эго от унижения и желанием отвлечься от реальности собственной несостоятельности».

    Она отметила, что Трамп болезненно воспринял прозвище TACO и решил продемонстрировать решимость после критики со стороны сторонников, таких как Марджори Грин, Алекс Джонс и Стив Бэннон. Она напомнила, что еще несколько дней назад глава Белого дома обещал принять решение по Ирану в течение двух недель.

    «Всего двумя днями позже он отдал приказ об атаке на Иран. Его союзники хотят, чтобы мы поверили, что Дональд — блестящий стратег и просто всех обманул. Ну да, конечно. Гораздо более правдоподобное объяснение в том, что, с одной стороны, он терпеть не может, когда ему возражают или бросают вызов — особенно те, кто обычно беспрекословно подчиняется. Поэтому он почувствовал необходимость удвоить свои угрозы, воплотив их в действие. С другой стороны, Дональд — это безрассудная черная дыра потребности: изменив повестку, он мог снова вернуть внимание к себе», – заявила племянница президента.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что действия США против Ирана имеют беспрецедентный характер и могут привести к непредсказуемым последствиям.

    В понедельник Песков заявил, что президент США не информировал президента России Владимира Путина о планах нанести удар по Ирану, а детали ситуации с ядерными объектами в Иране после ударов США еще предстоит выяснить.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов сказал газете ВЗГЛЯД, что удар США по Ирану напоминает скорее пиар-акцию, чем военную операцию.

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    23 июня 2025, 20:59 • Новости дня
    СМИ: По базе США в Катаре зафиксировано попадание шести иранских ракет
    СМИ: По базе США в Катаре зафиксировано попадание шести иранских ракет
    @ Mamoun Wazwaz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате удара по американской базе Аль-Удейд на территории Катара были зафиксированы попадания как минимум шести иранских ракет, сообщили СМИ.

    По информации NourNews, ранее различные источники сообщали о трех точных ракетных ударах по этому объекту, передает ТАСС.

    Иранская гостелерадиокомпания передавала, что три ракеты поразили базу США в Катаре в ходе операции Тегерана. Также отмечалось, что после удара американские самолеты и корабли начали покидать регион Персидского залива.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    В понедельник иранские военные начали операцию против американской военной базы Аль-Удейд в Катаре. Позже вооруженные силы Ирана объявили о нанесении удара по базе США Аль-Удейд в Катаре в ответ на действия американских военных против иранских ядерных объектов.

    Силы ПВО Катара успешно отразили ракетную атаку, направленную на авиабазу Аль-Удейд, заявило катарское Министерство обороны.

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    23 июня 2025, 19:44 • Видео
    Трамп осознал свое слабое место

    «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

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    23 июня 2025, 13:47 • Новости дня
    Военная база США на севере Сирии подверглась атаке

    Иранское агентство Mehr сообщило о нападении на базу США на севере Сирии

    Военная база США на севере Сирии подверглась атаке
    @ U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В районе Касрук западной части провинции Эль-Хасака на севере Сирии зафиксирована атака на американский военный объект.

    Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась нападению, сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на информированные источники. Уточняется, что нападение произошло на базу, расположенную в районе Касрук, в западной части сирийской провинции Эль-Хасака.

    В сообщении агентства отмечается: «Информированные источники сообщили в понедельник, что американская военная база в Сирии подверглась нападению». По данным источников, целью атаки стала именно база США в Касруке.

    Детали инцидента, а также информация о возможных пострадавших или ущербе на данный момент не уточняются.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Как писала газета ВЗГЛЯД, после американской операции «Полуночный молот» Тегеран не торопится к деэскалации.

    Международные инспекторы до сих пор не находят 400 килограммов обогащенного урана на ядерных объектах Ирана.

    Высшее военное руководство страны пообещало дать решительный ответ на действия США.

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    23 июня 2025, 20:28 • Новости дня
    Иран подтвердил ракетный удар по американской базе в Катаре

    Иран признал запуск ракет по базе США Аль-Удейд

    Иран подтвердил ракетный удар по американской базе в Катаре
    @ Nidal Eshtayeh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Вооруженные силы Ирана объявили о нанесении удара по базе США Аль-Удейд в Катаре в ответ на действия американских военных против иранских ядерных объектов.

    Атака стала ответом на военную операцию США, направленную против мирных ядерных объектов в Иране, сообщили иранские вооруженные силы, передает РИА «Новости».

    Корпус стражей исламской революции заявил, что операция под названием «Хорошая весть о победе» включала разрушительные и мощные ракетные удары по объекту США.

    Иранские военные назвали свой шаг решительным и подчеркнули, что любые попытки нарушить территориальную целостность и безопасность страны не останутся без ответа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, главнокомандующий армией Ирана пообещал США жесткий ответ на удар. А израильский эксперт назвал три возможных варианта реакции Ирана на действия Америки.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    23 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    Китай заявил о подрыве авторитета США после удара по Ирану

    NYT: Китайские дипломаты заявили о потере доверия к США после атаки по Ирану

    Китай заявил о подрыве авторитета США после удара по Ирану
    @ Kena Betancur/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Китайские власти резко осудили воздушные удары США по ядерным объектам Ирана и заявили о потере доверия к Вашингтону.

    Власти КНР обвинили США в подрыве своего имиджа мировой державы после авиаударов по иранским ядерным объектам, передает The New York Times.

    По словам представителя КНР в ООН Фу Цуна, действия Вашингтона нанесли ущерб не только Ирану, но и американской репутации как участника международных переговоров. «Иран пострадал, но также пострадала и репутация США – как страны и как стороны любых международных переговоров», заявил Фу Цун.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    На экстренном заседании Совбеза ООН Пекин присоединился к России и Пакистану в подготовке резолюции с требованием немедленного прекращения огня, защиты мирного населения и начала мирных переговоров. Китайские официальные СМИ также раскритиковали США, обвинив их в эскалации насилия на Ближнем Востоке. Издание Xinhua отметило, что текущий кризис показывает провальность политики силы и военных вмешательств.

    Несмотря на резкую риторику, Китай остается одним из главных политических и экономических партнеров Ирана, что позволяет Тегерану сохранять устойчивость и поддерживать союзников, включая организации Хамас, Хезболла и хуситов. В КНР призвали мировое сообщество работать над деэскалацией конфликта, однако отказались обсуждать возможность давления на Тегеран по требованию США.

    Ранее российская, китайская и пакистанская делегации распространили проект резолюции в Совбезе ООН с осуждением ударов Соединенных Штатов по иранским объектам и призывом к прекращению огня.

    Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о призыве к властям Китая убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив.

    Министерство иностранных дел Китая осудило атаку Соединенных Штатов на иранские ядерные объекты.

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    23 июня 2025, 22:16 • Новости дня
    Дипломат: Иран может рассчитывать на помощь России

    Дипломат Долгов: Россия остается для Ирана крепким геополитическим партнером

    Дипломат: Иран может рассчитывать на помощь России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия остается надежным геополитическим партнером Ирана. Именно поэтому Москва будет готова оказать Тегерану любую дипломатическую помощь для урегулирования текущего конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

    «Россия четко сформулировала собственную позицию по текущему конфликту между Израилем и Ираном. Москва осознает всю сложность отношений двух стран, но в то же время отстаивает простую международную максиму: безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Контакты с обоими государствами важны для Москвы. В Израиле живет огромное число выходцев из постсоветских стран, а с Ираном у нас сложились теплые партнерские отношения. Учитывая это, Россия не может не отстаивать приверженности дипломатическим мерам урегулирования конфликта», – отмечает он.

    «Примечательно, что и в Тегеране осознают «стабилизационную» роль Москвы. Визит министра иностранных дел республики Аббаса Аракчи свидетельствует: внешние проблемы не способны разрушить контакты между нашими странами. При этом Россия готова помочь своим союзникам», – добавляет собеседник.

    «Если все стороны придут к выводу, что посреднические услуги Москвы благотворно повлияют на ситуацию, мы будем рады воспользоваться подобным приглашением. Что бы ни говорили украинские провокаторы, попытавшиеся обвинить Москву в нарушении договоренностей с Ираном, наше государство стремится сохранить позиции крепкого геополитического партнера, на которого можно положиться», – рассуждает дипломат.

    «При этом мы четко верны собственным принципам. Если в наших отношениях с Вашингтоном наметились благоприятные тенденции по вопросу разрешения конфликта на Украине, то согласиться с позициями Белого дома по Ирану мы попросту не можем», – добавляет он.

    Собеседник напомнил, что от ряда американских политиков звучат прямые призывы к смене режима в Исламской республике. «Это очень опасные заявления. Они могут обернуться весьма неприятными последствиями не только для региона, но и для всего мира. Прямо сейчас на Ближнем Востоке может быть сломана вся глобальная система нераспространения ядерного оружия. Нельзя этого допустить», – заключил Долгов.

    Ранее в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Глава государства отметил, что дипломат прибыл в Россию на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что «неспровоцированная агрессия» против Тегерана не имеет под собой никаких оснований и оправданий.

    «У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу», – обратился он к главе МИД. Путин добавил, что он уже провел телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также лидером ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном.

    Аракчи в свою очередь отметил, что двусторонние отношения Москвы и Тегерана стали носить стратегический характер. По его словам, Исламская республика регулярно проводит консультации с российскими коллегами по всем направлениям, включая тему мировой безопасности. Также Аракчи оценил помощь РФ в строительстве АЭС в Бушере и в вопросах достижения «ядерных соглашений».

    Дипломат затронул тему ближневосточного конфликта. «Эти агрессивные действия со стороны Израиля и США совершенно не легитимны и нарушают международные правила и международные нормы, и мы сейчас защищаем свои суверенитет и страну – и наша защита носит легитимный характер», – сказал он.

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    23 июня 2025, 13:22 • Новости дня
    Путин: Агрессия против Ирана не имеет никаких оправданий
    Путин: Агрессия против Ирана не имеет никаких оправданий
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

    «Неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Путин передал наилучшие пожелания президенту Ирана Масуду Пезешкиану и верховному лидеру Али Хаменеи через Аббаса Аракчи.

    Глава МИД Ирана, в свою очередь, заявил, что напряженность на Ближнем Востоке усилилась из-за нападений Израиля и США на Иран. Аракчи отметил, что Москва и Тегеран ведут постоянные консультации по вопросам мировой безопасности и выразил удовлетворение встречей с Путиным на фоне сложной ситуации в регионе.

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    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Ранее президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что поддержка Россией Ирана осложнит переговоры по урегулированию на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему операция президента США «Полуночный молот» создала угрозу для всего Ближнего Востока и мира.

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    23 июня 2025, 16:28 • Новости дня
    Десятки израильских истребителей атаковали Тегеран

    Tекст: Евгения Караваева

    Израильские ВВС провели масштабную воздушную операцию, атаковав военную штаб-квартиру и производственные объекты по выпуску ракет в Тегеране.

    Более 50 израильских истребителей нанесли удары по военным и производственным объектам в районе Тегерана, передает ТАСС.

    В официальном заявлении израильской армии отмечается, что целью атаки стали военная штаб-квартира иранского режима, производственные объекты по выпуску ракет и радаров, а также склады для хранения ракет.

    Подчеркивается, что операция стала одной из крупнейших по числу задействованных самолетов за последнее время. Официальных сообщений о последствиях ударов со стороны иранских властей на данный момент не поступало.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Генштаба Израиля заявил о готовности Армии обороны Израиля к длительной кампании. 22 июня израильские ВВС атаковали объекты военной инфраструктуры в Иране, а накануне по Израилю с территории Ирана были выпущены ракеты.

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    23 июня 2025, 18:23 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп поставил интересы Тель-Авива выше приоритетов США

    Американист Дробницкий: Противники Трампа получили повод называть его диктатором

    Дробницкий: Трамп поставил интересы Тель-Авива выше приоритетов США
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп ударами по иранским ядерным объектам переиграл сам себя: либеральные элиты получили новый повод называть президента США «диктатором», а лозунг MAGA-крыла «Америка прежде всего» оказался в тени интересов Израиля, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в Конгрессе раскритиковали Трампа за удары по Ирану, а в администрации США разошлись в оценках операции.

    «Дональд Трамп надеялся ударами по иранским ядерным объектам удовлетворить интересы двух лагерей Белого дома. С одной стороны, ястребов – тем, что все-таки провел операцию против Исламской республики. А с другой, участников MAGA-крыла, представив удар как отказ Штатов вступать в полномасштабную войну», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    По его оценкам, президент США в итоге «переиграл сам себя», а победителями в сложившейся ситуации оказались либералы. Собеседник указал, что в прессе уже проводят сравнительные анализы действий Трампа и Джорджа Буша-младшего. Последний в марте 2003 года в телеобращении к нации сообщил о начале военной операции «в целях разоружения Ирака, освобождения народа этой страны и защиты мира от серьезной опасности».

    «Сейчас либеральные элиты отмечают, что Буш-младший, по крайней мере, обратился в Конгресс за одобрением операции. Нынешний глава США этим пренебрег, а значит, как они считают, покусился на права законодательного органа. В этой связи ему припоминают и действия по подавлению беспорядков в Лос-Анджелесе. После ударов по Ирану у противников Трампа появился еще один повод называть его «диктатором», – детализировал политолог.

    Кроме того, операция «Полуночный молот» нанесла чувствительный удар по MAGA-крылу, продолжил Дробницкий. Он напомнил, что представители движения выступали против вмешательства в ирано-израильский конфликт. «Их главный посыл: заниматься Штатами, а не всем миром. В итоге же на первое место вышли интересы Тель-Авива», – пояснил эксперт.

    «Чем теперь Трамп отличается от других республиканских политиков? При этом важно помнить, что на каждого Буша найдется Барак Обама», – подчеркнул политолог. По его оценкам, внутриполитическая ситуация для Белого дома ухудшается, и в сентябре у президента США попытаются отобрать власть, передав основные полномочия Конгрессу.

    Напомним, демократы в Конгрессе осудили решение президента США нанести удары по иранским ядерным объектам без консультаций с Сенатом и Палатой представителей. Некоторые из них призвали к радикальным мерам, в частности к импичменту Дональда Трампа.

    «Ни один президент не имеет полномочий бомбить другую страну, которая не представляет неминуемой угрозы для США, без одобрения Конгресса», – считает член Палаты представителей Шон Кастен. В схожем ключе высказалась его коллега Александрия Окасио-Кортес.

    «Катастрофическое решение президента бомбить Иран без санкции Конгресса – это грубое нарушение конституции», – подчеркнула она. По словам законодательницы, Трамп поставил страну на грань войны, которая может затронуть несколько поколений. «Это является абсолютно ясным и недвусмысленным основанием для импичмента», – полагает Окасио-Кортес.

    Сенатор-демократ Марк Уорнер также раскритиковал Трампа. «Президент пришел к власти, пообещав «положить конец бесконечным зарубежным войнам». В итоге он сделал шаг, чтоб втянуть США в еще одну, без консультаций с Конгрессом, без точной стратегии, не принимая во внимание выводы разведки и не объяснив американскому народу, что поставлено на карту», – сказал Уорнер.

    Республиканцы в основном выразили слова поддержки главе Белого дома. Однако отличился конгрессмен Томас Масси. Он, как и демократы, поставил под сомнение конституционность ударов США по Ирану. По его мнению, «когда две страны бомбят друг друга в активной войне, и третья страна присоединяется, то это – акт войны».

    После этого Трамп назвал однопартийца «простодушным выскочкой» и «жалким неудачником», а также исключил его из числа сторонников движения MAGA («Сделаем Америку снова великой»). Американский лидер отметил, что Масси в своем штате Кентукки сталкивается с сильной конкуренцией и, по его прогнозу, не сможет вновь попасть в Конгресс.

    Как отмечает NBC News, до атаки на иранские объекты представители MAGA были расколоты по вопросу эскалации против Ирана, но после того, как Трамп санкционировал удары, большинство влиятельных фигур движения публично поддержали его.

    Ранее политолог Станислав Ткаченко назвал удар США по Ирану большой ошибкой Трампа. Газета ВЗГЛЯД писала, какую угрозу для всего Ближнего Востока и мира создала американская операция «Полуночный молот».

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    23 июня 2025, 23:57 • Новости дня
    Глава МИД Ирана рассказал о переговорах с Путиным

    Аракчи сообщил об обсуждении с Путиным дипломатии в связи с нападением на Иран

    Tекст: Антон Антонов

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве обсуждались дипломатические шаги в связи с нападением Израиля и США на Иран, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Аракчи сообщил, что встреча «была серьезной и хорошей», она продолжалась «около двух часов». «Мы обсудили нападения (на Иран), а также дипломатические шаги», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    В частности, Аракчи проинформировал Путина о переговорах с «евротройкой» (Франция, Германия, Британия) в Женеве. Рассматривались «имеющиеся идеи» российской стороны и шаги, «которые можно предпринять».

    Позднее по прибытии в Туркменистан Аракчи заверил, что его страна не желает эскалации, но готова «повторно ответить» на возможную новую агрессию США.

    Напомним, Путин на встрече с главой МИД Ирана заявил, что любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Москве стороны сосредоточились на поиске дипломатических решений конфликта вокруг исламской республики.

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    23 июня 2025, 21:11 • Новости дня
    Иран повторил количество ракет США при ударе по базе Аль-Удейд

    Иран повторил количество американских ракет при ударе по базе Аль-Удейд

    Tекст: Евгения Караваева

    Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил о равном количестве примененных ракет при ударах по военным объектам США.

    Количество иранских ракет, выпущенных по американской военной базе Аль-Удейд, совпало с числом бомб, которые США применили при атаке на иранские ядерные объекты, передает ТАСС со ссылкой на заявление Высшего совета национальной безопасности Ирана.

    «Количество ракет, использованных в этой успешной операции, было таким же, как количество бомб, использованных США для атаки на ядерные объекты Ирана, а база, которая была атакована иранскими силами, находилась далеко от городских объектов и жилых районов Катара», – говорится в информации.

    Иранские власти подчеркнули, что операция не несла угрозы для Катара. Тегеран намерен сохранить теплые и дружеские отношения с Дохой, отмечается в документе.

    Силы ПВО Катара успешно отразили ракетную атаку, направленную на авиабазу Аль-Удейд, заявило катарское Министерство обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские удары по иранским ядерным объектам поставили Тегеран перед трудным выбором между ответной атакой и поиском компромисса.

    Главнокомандующий армией Ирана пообещал США жесткий ответ на удар Америки.

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    23 июня 2025, 20:04 • Новости дня
    Цены на нефть начали снижение

    Августовские фьючерсы Brent вечером опустились до 76,19 доллара

    Tекст: Денис Тельманов

    Стоимость нефти Brent снизилась к вечеру понедельника, достигнув отметки ниже 77 долларов за баррель на фоне ослабления рыночных опасений.

    Стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures вечером упала на 0,82 доллара (1,06%), и составила 76,19 доллара за баррель на 18:10 по московскому времени. Об этом сообщает Telegram-канал «Интерфакс. Рынки».

    Контракты на американскую нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились на 0,87 доллара, или 1,18%, до 72,97 доллара за баррель.

    Падение цен произошло на фоне снижения опасений участников рынка относительно возможных перебоев в поставках, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подчеркнул важность сдерживания роста цен на нефть, чтобы не усиливать позиции соперников. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе превысила 81 доллар впервые с января. Мировые цены на нефть утром в пятницу начали снижаться.

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    23 июня 2025, 20:10 • Новости дня
    Иран начал военную операцию против базы США в Катаре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранские военные начали операцию против американской военной базы Аль-Удейд в Катаре, об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания.

    Операция получила название «Известие победы». Подробности нанесенного удара, а также информация о возможных последствиях пока не раскрываются, передает ТАСС.

    Ранее в районе Касрук западной части провинции Эль-Хасака на севере Сирии зафиксирована атака на американский военный объект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после американской операции «Полуночный молот» Тегеран не торопится к деэскалации. Высшее военное руководство страны пообещало дать решительный ответ на действия США.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    23 июня 2025, 22:50 • Новости дня
    CNN: Трамп не будет отвечать на удары Ирана по базам США в Катаре

    CNN: Трамп отказался от военного ответа на удары Ирана по базам США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп не намерен отвечать военной силой на удары Ирана по базам США, однако готов рассмотреть эскалацию конфликта при необходимости, сообщает CNN.

    Дональд Трамп не собирался отвечать военным путем на удары Ирана по американским базам, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

    По данным источника телеканала в администрации США, президент хотел избежать дальнейшего военного вмешательства на Ближнем Востоке. Однако, по информации CNN, Трамп был готов к эскалации конфликта, если это станет необходимым.

    Чиновник администрации США сообщил, что Белый дом ожидал ответных действий со стороны Ирана на удары США по иранским ядерным объектам.

    В беседе с телеканалом он отметил, что реакция Тегерана напомнила события после убийства генерала Касема Сулеймани. В 2020 году по приказу Трампа в аэропорту Багдада был ликвидирован иранский генерал Касем Сулеймани.

    Его гибель стала причиной обострения американо-иранских отношений и привела к ракетному удару по двум военным объектам США в Ираке спустя пять дней после инцидента.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Ранее стратегические бомбардировщики США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана в ночь на воскресенье.

    В понедельник иранские военные провели операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре.

    Министр обороны США Пит Хегсет координировал действия американских военных во время атаки на базы США без участия Трампа.

    Кремль назвал удары по ядерным объектам Ирана опасным прецедентом.

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    24 июня 2025, 07:41 • Новости дня
    Израильская армия зафиксировала шестую волну пусков ракет из Ирана

    Tекст: Александра Юдина

    Армия обороны Израиля зафиксировала новый пуск ракет с иранской территории. Это уже шестой подобный инцидент за сутки.

    В заявлении военных отмечается, что ракеты были выпущены с территории Ирана по направлению к Израилю, а системы противовоздушной обороны задействованы для перехвата угрозы, передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    26 комментариев

    Израильские военные порекомендовали жителям страны оставаться в укрытиях и не покидать безопасные места до новых указаний. Новых данных о разрушениях и жертвах на данный момент нет. Обстановка в регионе остается напряженной.

    Утром во вторник ЦАХАЛ сообщил о запуске Ираном ракет по Израилю. Сообщалось о прямом попадании в семиэтажное здание в Беэр-Шеве.

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