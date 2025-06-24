Трамп заявил о согласии Израиля и Ирана прекратить огонь

Tекст: Антон Антонов

«Поздравляю всех! Израиль и Иран в полной мере договорились о том, что будет объявлено полное и тотальное прекращение огня», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

Прекращение огня ожидается примерно через шесть часов – к этому времени обе стороны должны «завершить свои последние миссии». При этом отмечается, что прекращение огня объявят на 12 часов. «На этом война будет считаться законченной», – заявил Трамп.

Как сообщил Трамп, планируется, что первым огонь прекратит Иран, «на 12-й час» к нему присоединится Израиль, а «на 24-й час мир отпразднует официальное окончание 12-дневной войны»

Трамп подчеркнул, что обе стороны должны «сохранять миролюбие и уважение». «Если предположить, что все пройдет как надо, а так оно и будет, я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с тем, что у них хватило выдержки, мужества и ума закончить то, что следует назвать «12-дневной войной», – заявил он.

Президент США отметил, что конфликт мог бы затянуться на годы, уничтожив регион, но этого удалось избежать.

«Да благословит Бог Израиль, да благословит Бог Иран, да благословит Бог Ближний Восток, да благословит Бог Соединенные Штаты Америки, и да благословит Бог весь мир!» – заявил Трамп.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес первые ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана .