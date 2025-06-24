Вице-президент США заявил об уничтожении ядерной программы Ирана

Tекст: Антон Антонов

Вэнс заявил, что неделю назад Тегеран был близок к созданию ядерного оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

«Теперь Иран не способен создать ядерное оружие с тем оборудованием, которое у него есть, потому что мы его уничтожили, – заявил Вэнс. – Мы уничтожили иранскую ядерную программу».

Вашингтон надеется, что иранская сторона не будет пытаться восстановить уничтоженную программу. Вэнс добавил, что миссией США было именно уничтожение иранских ядерных объектов, а не смена режима в стране, хотя Вашингтон и «поддерживает борцов за свободу по всему миру».

По его мнению, Иран заранее предупредил США о готовящемся ударе по американской базе в Катаре, чтобы избежать эскалации и жертв среди американцев.

Вэнс также выразил желание американской администрации вести прямые переговоры с Тегераном, а не общаться через посредников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье стратегические бомбардировщики США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил о «монументальном» ущербе, нанесенном американским ракетно-бомбовым ударом по иранским объектам. МАГАТЭ сообщило о невозможности оценить масштабы ущерба объекту в Фордо.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что «Иран создавал мирный атом и не создавал ядерное оружие».