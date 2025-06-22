Захарова заявила, что «Иран создавал мирный атом и не создавал ядерное оружие»

Захарова заявила о праве Ирана определять стратегию развития атомной энергетики

Tекст: Антон Антонов

«Россия и Китай полагают, что Иран (как и любая другая страна) сам может и должен определять свою стратегию развития атомной энергетики в соответствии с международным правом, в частности с ДНЯО, а другие государства могут выстраивать свое отношение к этому также на международноправовой основе», – заявила Захарова в Telegram.

Захарова подчеркнула, что «Иран создавал мирный атом, на что имеет полное право, и не создавал ядерное оружие». Это не раз подтверждалось как иранской стороной, так и МАГАТЭ.

В своем заявлении Захарова напомнила, что идея свободного от ядерного оружия Ближнего Востока впервые прозвучала в 1958 году в заявлении ТАСС, «выполнявшего тогда роль официального голоса Москвы». В 1974 году Иран инициировал обсуждение Генассамблеей ООН данной темы. Идея была поддержана большинством стран.

По словам Захаровой, на сегодняшний день единственным государством региона, «обладающим ядерным оружием», остается Израиль, который системно игнорирует международные инициативы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, комментарий Захаровой прозвучал в ответ на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия и позиции России и Китая по этому поводу. В ночь на воскресенье стратегические бомбардировщики США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана.

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