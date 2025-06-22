Захарова заявила о нежелании России и Китая терпеть вмешательство США

Tекст: Ольга Иванова

Россия и Китай не хотят вмешательства США в свои внутренние дела в каком бы то ни было виде, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Комментарий Захаровой прозвучал в ответ на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия и позиции России и Китая по этому поводу.

«Во-первых, Россия и Китай не хотят вмешательства США в свои внутренние дела в каком бы то ни было виде. И всем, кто делает заявления от имени, но без поручения наших двух стран, было бы неплохо начать именно с этого. Например, не поставлять киевскому террористическому режиму смертоносные ракеты, не милитаризировать Тайвань», – написала Захарова. Она также отметила, что любые заявления без согласования с Россией и Китаем не отражают их официальную позицию.

Сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс заявил, что Россия и Китай, как и США, не заинтересованы в появлении у Ирана ядерного оружия. Вэнс подчеркнул, что распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке может привести к катастрофическим последствиям.

Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени. Иран пообещал отреагировать на удары США по ядерным объектам и указал на свое право защиты национальных интересов.