  • Новость часаГлава МИД Ирана прибыл в Россию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пиар-удар Трампа по Ирану грозит миру тяжелыми последствиями
    Опубликовано видео смертоносного удара «Искандера» по полигону ВСУ
    Медведев: После удара США ряд стран готовы передать Ирану ядерные боезаряды
    Зеленский потребовал от «стран-партнеров» выделять Украине 0,25% ВВП
    Россия и Китай предложили Совбезу ООН осудить нападение США на Иран
    США призвали Китай убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив
    Лукьянов: После ударов по Ирану Трамп может попасть в незатейливую ловушку
    Bloomberg: Удары США по Ирану могут привести к скачку цен на нефть
    Путин сказал, что стало фундаментом Победы над нацистской Германией
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский В июне 1941-го на СССР напала вся Европа

    22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. Но в этой страшной, решающей для всего человечества войне, она была повержена силой и волей нашего народа.

    14 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

    30 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    20 комментариев
    22 июня 2025, 21:57 • Новости дня

    Захарова заявила о нежелании России и Китая терпеть вмешательство США

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия и Китай выступают категорически против внешнего вмешательства США в свои внутренние вопросы.

    Россия и Китай не хотят вмешательства США в свои внутренние дела в каком бы то ни было виде, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Комментарий Захаровой прозвучал в ответ на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия и позиции России и Китая по этому поводу.

    «Во-первых, Россия и Китай не хотят вмешательства США в свои внутренние дела в каком бы то ни было виде. И всем, кто делает заявления от имени, но без поручения наших двух стран, было бы неплохо начать именно с этого. Например, не поставлять киевскому террористическому режиму смертоносные ракеты, не милитаризировать Тайвань», – написала Захарова. Она также отметила, что любые заявления без согласования с Россией и Китаем не отражают их официальную позицию.

    Сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс заявил, что Россия и Китай, как и США, не заинтересованы в появлении у Ирана ядерного оружия. Вэнс подчеркнул, что распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке может привести к катастрофическим последствиям.

    Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени.  Иран пообещал отреагировать на удары США по ядерным объектам и указал на свое право защиты национальных интересов.

    20 июня 2025, 08:26 • Новости дня
    Кремль назвал катастрофой возможный тактический ядерный удар США по Ирану
    Кремль назвал катастрофой возможный тактический ядерный удар США по Ирану
    @ McPHOTO/M.xGannx/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сообщения о возможном применении США тактического ядерного оружия против Ирана являются спекуляциями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что такое развитие событий было бы катастрофическим.

    Песков подчеркнул: «Много сейчас спекуляций. Такое развитие событий было бы катастрофическим, но спекуляций такое количество, что на самом деле их комментировать невозможно». Представитель Кремля отметил, что не считает возможным давать оценку этим публикациям из-за их численности и недостоверности, передает ТАСС.

    Поводом для комментария Пескова стала информация, озвученная журналисткой телеканала Fox News Джеки Хайнрик. Она сообщила, что Вашингтон не исключает применение тактического ядерного оружия для удара по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

    Ранее сообщалось, что национальная разведка США не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    В среду Washington Post сообщал, что президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах. Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






    Результаты
    26 комментариев

    Комментарии (33)
    21 июня 2025, 14:26 • Новости дня
    СМИ сообщили о размещении США пяти эсминцев с ПРО в Средиземном море
    СМИ сообщили о размещении США пяти эсминцев с ПРО в Средиземном море
    @ Bernd Waestneck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Средиземном море были размещены пять эсминцев военно-морских сил США, вооруженных противоракетными системами, пишет USNI News со ссылкой на военный источник.

    По словам собеседника издания, два корабля USS Paul Ignatius и USS Oscar Austin, которые раньше находились на базе Рота в Испании, вошли в Средиземное море и присоединились к трем другим эсминцам – USS Arleigh Burke, USS Thomas Hudner и USS The Sullivans, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что все эти корабли способны перехватывать баллистические ракеты. Кроме того, по информации USNI News, еще два американских ракетных эсминца – USS Forrest Sherman и USS Truxtun – действовали в Красном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в район Персидского залива к границам Саудовской Аравии и Кувейта, рядом с Ираном, были переброшены два крупнейших военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy, способных перевозить тяжелую технику.

    Ранее США разместили 12 истребителей F-22 на авиабазе Лейкенхит в Британии для возможной переброски на Ближний Восток из-за растущей напряженности.

    Президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана.

    Комментарии (3)
    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    Комментарии (0)
    21 июня 2025, 04:07 • Новости дня
    Кнайсль: ЕС намерен свергнуть власть в России и действует как Израиль с Ираном
    Кнайсль: ЕС намерен свергнуть власть в России и действует как Израиль с Ираном
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Евросоюз жаждет смены власти в России и проводит такую же политику в отношении России, как Израиль в отношении Ирана, заявила на полях ПМЭФ экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «На последнем совещании профильных министров австрийская госсекретарь по энергетике Элизабет Цехетнер заявила, что после «смены режима в России»,  если президент [России Владимир] Путин уйдет, можно будет вновь рассматривать возможность поставок российского газа. То есть, по сути, то, что делает Европейский союз, то же самое, что Израиль делает в отношении Ирана. Они работают над свержением власти в стране», – передает ее слова ТАСС.

    Кнайсль добавила, что для нее события в Иране давно были «одной большой диверсией», так как в этой стране царит сплошной шпионаж.

    «Мне всегда было ясно, что в Иране ведется шпионаж и что британцы, американцы, израильтяне имеют там свое влияние. Но то, что происходит сейчас, – это одна огромная диверсия. Многое из этого было бы невозможно, если бы сотни, тысячи иранцев не сотрудничали с израильтянами, с американцами», – сказала Кнайсль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025 подчеркнул, что попытки навредить стране обернулись проблемами для самих инициаторов. Так, отказ Евросоюза от российского газа обернулся потерями почти 200 млрд евро.

    Комментарии (11)
    21 июня 2025, 14:13 • Новости дня
    Лукашенко провел встречу со спецпосланником США Келлогом в Минске
    Лукашенко провел встречу со спецпосланником США Келлогом в Минске
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом состоялась во Дворце Независимости, сообщает Пул первого.

    В Дворце Независимости в Минске прошли переговоры между Александром Лукашенко и Китом Келлогом, представляющим США по украинскому вопросу, передает РИА «Новости».

    В переговорах приняли участие делегации обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Москву посетил евродепутат Фернан Картайзер для «восстановления диалога между Евросоюзом и Россией» в условиях высокой напряженности.

    Комментарии (4)
    20 июня 2025, 23:55 • Новости дня
    Глава МИД Ирана Арагчи объявил о встрече с президентом России в понедельник
    Глава МИД Ирана Арагчи объявил о встрече с президентом России в понедельник
    @ Thomas Trutschel/imago-images.de//Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    После четырех часов переговоров с европейскими лидерами в Женеве министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выразил глубокий скептицизм относительно намерений США в беседе с Андреа Митчелл на телеканале NBC News.

    На вопрос о том, может ли дипломатия дать результаты в течение двух недель, как предполагал президент США Дональд Трамп, Арагчи ответил, что это зависит от того, действительно ли Вашингтон привержен переговорам или просто использует дипломатию в качестве прикрытия для нападения на Иран, пишет портал  Breakingthenews.

    Глава МИД Ирана охарактеризовал недавние действия США по поддержке Израиля как «предательство дипломатии», что ставит под сомнение дальнейшие переговоры.

    «Мы не знаем, как мы можем им доверять», – сказал Арагчи.

    «Он подчеркнул, что Иран не будет напрямую взаимодействовать с США, пока продолжаются израильские атаки. Он также объявил о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 23 июня», – сказано в материале портала.

    40-минутное интервью Арагчи было опубликовано частично на канале NBC News, который заявил, что журналист Андреа Митчелл после окончания интервью с иранским министром узнала о запланированной у него встрече с российским президентом.

    Напомним, президент США заявил, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил после переговоров с европейскими коллегами о том, что дипломатия по вопросу ядерной программы возможна, если «агрессор» будет привлечен к ответственности.

    Ранее в пятницу Дональд Трамп опубликовал пост, в котором дал понять, что бывший президент Барак Обама должен нести ответственность за развитие ядерной программы Ирана.

    Президент России Путин заявил, что нужно обеспечить как интересы Ирана, включая мирную атомную деятельность, так и интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.

    Комментарии (0)
    20 июня 2025, 14:03 • Новости дня
    Даванков объяснил идею о политическом убежище для Маска
    Даванков объяснил идею о политическом убежище для Маска
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предоставление убежища американскому миллиардеру Илону Маску могло бы быть полезным для страны, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

    «Убежище для Маска может принести России огромную пользу. Даже больше, чем помощь [экс-аналитику ЦРУ Эдварду] Сноудену», – сказал депутат ТАСС.

    Он призвал МИД России серьезно отнестись к этой идее.

    До этого Даванков заявил, что в МИД якобы поступила просьба о предоставлении Маску политического убежища в России. В министерстве, комментируя это сообщение, заявили, что Даванков не работает в МИД.

    Отец Маска усомнился в истинности сообщения о том, что его сын якобы запросил убежища в России.

    Комментарии (6)
    20 июня 2025, 00:44 • Новости дня
    Песков предупредил о негативной реакции России на возможное убийство Хаменеи

    Tекст: Антон Антонов

    Возможное убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи вызовет крайне негативную реакцию Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о реакции России, Песков заявил: «Очень отрицательно». По его словам, Москва решительно осудит такие действия, если они произойдут, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    Он также отметил, что поддержка США возможного убийства Хаменеи приведет к росту экстремизма внутри Ирана и откроет «ящик Пандоры». По его словам, иранское общество считается очень хорошо организованным и консолидированным, поэтому подобные действия вызовут соответствующее противодействие со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что недопустимо не только пытаться свергнуть власть в Иране, но даже обсуждать подобные темы. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац допустили возможность попытки устранения верховного лидера Ирана.

    Комментарии (2)
    20 июня 2025, 13:13 • Новости дня
    Отец Маска не поверил, что сын запросил убежище в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информация о том, что американский миллиардер Илон Маск якобы запросил убежища в России, вряд ли может соответствовать действительности, заявил его отец Эррол Маск.

    «Нет, я не думаю, что это правда», – заявил он «Известиям».

    До этого в прессе сообщили, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил о поступлении в МИД просьбы предоставить Илону Маску политическое убежище в России.

    В самом МИД, комментируя это сообщение, заявили, что Даванков в МИД не работает.

    Комментарии (0)
    20 июня 2025, 22:38 • Новости дня
    Госдеп заявил, что решения в США по Украине и России примет только Трамп

    Tекст: Вера Басилая

    США наблюдают за ситуацией вокруг конфликта между Россией и Украиной, однако решения по этому вопросу в Вашингтоне будет принимать исключительно президент Дональд Трамп, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

    По словам Брюс, решения по ситуации между Россией и Украиной в США будет принимать исключительно президент Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

    Брюс сообщила, что США продолжают пристально следить за ходом переговоров между Москвой и Киевом и не исключают собственного участия в этом процессе. Она также подчеркнула, что, по мнению Вашингтона, завершить конфликт можно лишь путем достижения соглашения между сторонами.

    В ответ на вопрос о санкциях против России Брюс пояснила, что Дональд Трамп, вероятно, располагает большей информацией о ситуации, чем представители прессы. Представитель Госдепа также указала, что переговорный процесс осложнен и многие детали обсуждений не становятся достоянием общественности.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

    Путин на пленарной сессии ПМЭФ подчеркнул, что считает украинцев и русских единым народом, назвав при этом всю Украину «нашей».

    Комментарии (0)
    21 июня 2025, 09:30 • Новости дня
    Замглавы МИД заявил о бесполезности пошлин США для торговли России

    Tекст: Александра Юдина

    Проект закона о 500% пошлинах, внесенный в сенат США, не станет причиной остановки торговли других стран с Россией, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

    По мнению дипломата, даже при широкой поддержке документа и наличии необходимых американских процедур для его принятия, такой жесткий шаг не отвечает интересам нефтяного рынка, поэтому «вряд ли это наступит», передает РИА «Новости».

    Панкин также отметил, что даже в руководстве США уже высказывались опасения по поводу серьезных негативных последствий для самих Соединенных Штатов и для мирового рынка, если законопроект будет реализован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенат США откладывает планы по введению санкций против России и ее торговых партнеров как минимум до июля, поскольку конфликт между Ираном и Израилем, а также законопроект республиканцев о массовом снижении налогов требует корректировки приоритетов законодателей.

    Комментарии (0)
    20 июня 2025, 10:48 • Новости дня
    Песков не стал обсуждать слухи о предоставлении убежища Илону Маску

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал давать комментариев по поводу прозвучавших в СМИ или якобы поступивших в МИД предложений о предоставлении политического убежища американскому бизнесмену Илону Маску.

    Пресс-секретарь президента России отметил, что прежде чем что-либо высказывать по этому поводу, необходимо дождаться официальных комментариев от Министерства иностранных дел или самого Илона Маска, передает ТАСС.

    Он пояснил, что не будет обсуждать подобные слухи до появления заявлений от упомянутых сторон.

    Ранее отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск заявил, что западные страны пугают население Россией, чтобы держать людей «в узде».

    Комментарии (0)
    21 июня 2025, 14:00 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии переговоров России и США по вооружениям

    Tекст: Александра Юдина

    Россия и США в настоящий момент не проводят переговоры по стратегическим наступательным вооружениям, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия и США в настоящее время не ведут переговоры по стратегическим наступательным вооружениям, вопросам ракет средней и меньшей дальности, противоракетной обороне и договору по открытому небу, передает ТАСС.

    Ранее Кремль сообщал, что между Москвой и Вашингтоном сохраняются определенные коммуникации на уровне специальных служб, но масштабное сотрудничество между двумя странами отсутствует.

    Комментарии (0)
    22 июня 2025, 12:14 • Новости дня
    Bloomberg: США могут существенно сократить военное присутствие в Европе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В преддверии саммита НАТО страны ЕС обеспокоены вероятным значительным сокращением американских войск на континенте и отсутствием прозрачности со стороны Вашингтона.

    После саммита НАТО 24–25 июня в Гааге, где страны альянса должны пообещать тратить 5% ВВП на оборону, США должны опубликовать специальный военный документ, в котором будет прописано существенное сокращение военного контингента США в Европе, пишет Bloomberg.

    Пока там дислоцированы около 80 тыс. американских военных, однако европейские власти уже учли возможность вывода 20 тысяч – возвращения к уровню до президентства Джо Байдена.

    Европейские дипломаты опасаются, что сокращение может быть даже больше, сообщили источники. Эти опасения усилились после недавних ударов США по ядерным объектам в Иране и возможного втягивания США в новый ближневосточный конфликт.

    Вопрос обсуждается на закрытых переговорах, по словам собеседников, европейцев держат в неведении относительно подробностей и сроков сокращения военного присутствия.

    Высокопоставленный представитель минобороны Германии Штефан Шульц заявил, что европейцам потребуется время для наращивания собственных оборонных возможностей, особенно в вопросах дальнобойных высокоточных ударов.

    По его мнению, вывод войск должен происходить поэтапно, чтобы Европа могла восполнить дефицит сил.

    Оптимальным вариантом будет постепенное перераспределение сил в НАТО в пользу Европы в течение примерно 10 лет, заявил бывший помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гранд.

    По его словам, если США резко снизят присутствие до уровня ниже 65 тыс. человек, альянс столкнется с «неизведанной территорией» и новыми рисками в сфере безопасности.

    В мае СМИ сообщали, что Пентагон формирует план переброски примерно 4,5 тыс. американских военных из Южной Кореи на другие базы в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Комментарии (0)
    20 июня 2025, 14:57 • Новости дня
    Силуанов сообщил об отсутствии заявок на возвращение иностранных компаний

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Антон Силуанов отметил на полях Петербургского международного экономического форума, что несмотря на рост интереса, заявки от иностранных компаний на возвращение на рынок России пока не поступали.

    Силуанов отметил, что пока никаких заявок на вход нет, однако, по его словам, ситуация начинает меняться и интерес к инвестициям в Россию со стороны иностранных компаний растет, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что особенно внимание проявляют американские и европейские компании.

    В Кремле сообщали, что президент Владимир Путин проводит встречи с представителями иностранного бизнеса на полях ПМЭФ.

    Глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ отметил важность конкуренции и поддержал участие иностранных игроков в российском бизнесе, подчеркнув пользу для потребителей.

    Комментарии (0)
    22 июня 2025, 15:23 • Новости дня
    МИД России заявил о готовности продолжать диалог с США об устранении раздражителей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном по вопросам устранения взаимных раздражителей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Да, и мы ведем этот разговор. Было два раунда консультаций по взаимным раздражителям. Вот должен был быть третий раунд. Американцы его перенесли, ждем от них сроков», – отметила Захарова на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что пока у российской стороны нет конкретной информации о новых датах переговоров. Она добавила, что как только появятся свежие сведения, Москва обязательно о них сообщит.

    Ранее Захарова сообщила, что переговоры между Москвой и Киевом движутся в правильном направлении.

    В воскресенье пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после недавних американских ударов по Ирану пока не запланирован.

    Американский лидер сообщил о небольшом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, не уточнив, в чем именно он его заметил.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Петровское в Харьковской области и Перебудово в ДНР
    Британия и Франция заявили о непричастности к удару США по Ирану
    Нетаньяху оставил записку у Стены плача после ударов США по Ирану
    WP: Ударом по Ирану Трамп поставил на карту президентские полномочия
    NYT: Десятки тысяч военных США на Ближнем Востоке уязвимы перед Ираном
    Белгородского вице-губернатора Зайнуллина задержали по делу о мошенничестве
    Из «Азовстали» решили сделать курорт

    Желание Европы навредить России уперлось в интересы США

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин объяснил отказ Евросоюза снижать ценовой потолок на российскую нефть до 45 долларов. По его мнению, против планов ЕС выступили США, которые защищают рентабельность своего нефтяного экспорта. Эксперты считают, что свою роль мог сыграть и конфликт Израиля с Ираном, толкающий вверх нефтяные котировки и делающий снижение потолка бессмысленным. Впрочем, отмечают они, введение потолка изначально было ошибочной идеей. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию

    Москва намерена выйти из соглашения с Берлином о военно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан еще в 90-е годы, когда ФРГ требовалось обслуживать доставшиеся ей от ГДР советские самолеты. Теперь же отношения между странами испортились. Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Москва и вовсе рассматривает ФРГ как соучастницу боевых действий на Украине. Почему договор продолжал действовать до этого времени и к каким последствиям приведет отказ от него? Подробности

    Перейти в раздел

    Как советский десант побеждал в самом начале Великой Отечественной

    Наступление немецко-фашистских войск и их союзников на территорию СССР, начатое 22 июня 1941 года, было стремительным на всем протяжении государственной границы – за одним исключением. Более того, на этом участке советские войска не только не дали противнику перейти границу, но даже высадили десант на его территории и создали крупный плацдарм. О чем идет речь и как такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Пиар-удар Трампа по Ирану грозит миру тяжелыми последствиями

    В ночь на воскресенье стратегические бомбардировщики США ударили по ключевым ядерным объектам Ирана. Пентагон объявил, что «ядерные амбиции Ирана были полностью уничтожены». Однако эксперты не разделяют оптимизм американских военных. Многие мировые державы осудили нападение США на Иран. Какую угрозу для всего Ближнего Востока и мира создала американская операция «Полуночный молот»? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации