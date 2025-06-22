МАГАТЭ заявило о невозможности оценить масштабы ущерба ядерному объекту в Фордо

Tекст: Антон Антонов

МАГАТЭ подтвердило разрушения на иранских ядерных объектах в Исфахане, Фордо и Натанзе. В Исфахане был нанесен значительный дополнительный ущерб, отмечается в официальном релизе ведомства. На объекте Фордо масштабы разрушений оценить не удалось из-за подземного расположения и характера примененных боеприпасов, передает РИА «Новости».

«Другой иранский объект по обогащению урана в Натанзе, который ранее уже был значительно поврежден, был вновь атакован в ходе ударов прошлой ночью с применением наземных проникающих боеприпасов», – говорится в сообщении.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время выступления в Совбезе ООН по видеосвязи заявил: «В настоящее время никто, включая МАГАТЭ, не может оценить степень повреждений под землей на Фордо». Он подчеркнул, что на площадке Фордо видны воронки, свидетельствующие об использовании проникающих боеприпасов, что соответствует заявлениям Соединенных Штатов.

Гросси напомнил, что вооруженные атаки на ядерные объекты недопустимы и могут привести к радиоактивным выбросам с серьезными последствиями. Он призвал к максимальной сдержанности и прекращению боевых действий, чтобы инспекторы МАГАТЭ могли безопасно выполнять свои функции.

Гендиректор отметил, что путь дипломатии остается открытым и выразил готовность отправиться в Иран для содействия мирному использованию ядерных технологий. Он заявил, что необходимо «провести учет запасов урана», особенно 400 кг урана, обогащенного до 60%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стратегические бомбардировщики США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана в ночь на воскресенье. МАГАТЭ заявило, что повышение уровня радиации за пределами ядерных объектов Ирана не фиксируется.