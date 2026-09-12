В Ковеле прогремели взрывы

В Ковеле Волынской области Украины прогремели взрывы

Tекст: Вера Басилая

В городе Ковеле Волынской области прозвучали взрывы во время действия режима воздушной тревоги, передает РИА «Новости». Информацию об инциденте распространил украинский телеканал «Общественное».

«В Ковеле были слышны взрывы», – говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале украинского вещателя. Детали произошедшего и возможные последствия пока не уточняются.

Согласно информации с официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на части территории Волынской области продолжает звучать сигнал, предупреждающий об угрозе с воздуха.

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