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В Ковеле прогремели взрывы
В Ковеле Волынской области Украины прогремели взрывы
В Волынской области Украины в Ковеле зафиксированы взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, охватившей часть региона.
В городе Ковеле Волынской области прозвучали взрывы во время действия режима воздушной тревоги, передает РИА «Новости». Информацию об инциденте распространил украинский телеканал «Общественное».
«В Ковеле были слышны взрывы», – говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале украинского вещателя. Детали произошедшего и возможные последствия пока не уточняются.
Согласно информации с официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на части территории Волынской области продолжает звучать сигнал, предупреждающий об угрозе с воздуха.
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