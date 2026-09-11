Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?5 комментариев
Путин сфотографировался с участницами Женского делового альянса БРИКС
Президент России Владимир Путин сфотографировался с участницами Женского делового альянса БРИКС в ходе рабочего визита в Нью-Дели.
Путин сфотографировался с участницами Женского делового альянса БРИКС перед началом пленарного заседания Делового форума. Соответствующие кадры были опубликованы в официальном канале Кремля в Max.
На видеозаписи запечатлено, как женщины обратились к Путину с просьбой сделать совместный снимок перед началом официальной части мероприятия.
Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом.
Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
По прибытии на саммит БРИКС в Индии российский лидер пожал руку бортпроводнице, что вызвало активное обсуждение в местных социальных сетях.
В центре Нью-Дели к началу саммита БРИКС появились приветственные баннеры с портретом российского лидера.