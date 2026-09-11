Путин: Страны БРИКС доказали способность отвечать на любые вызовы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Путин выступил на Деловом форуме БРИКС, где подчеркнул способность объединения эффективно реагировать на современные угрозы, передает ТАСС. «Наши правила опираются на новаторские подходы бизнеса, на прорывные технологические решения, ставят во главу угла национальные интересы государств, интересы наших народов. Да, речь идет о сложной, кропотливой работе, но страны БРИКС доказали, что умеют упорно трудиться, честно работать, на равных сотрудничать, видеть общую картину и взаимовыгодные перспективы. Могут дать ответы на любые вызовы, а значит, нашим начинаниям будет сопутствовать успех», – заявил российский лидер.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индии с нетерпением ожидали приезда российского лидера на это ежегодное мероприятие. А индийские дипломаты отметили важность данной поездки для укрепления многостороннего взаимодействия стран.