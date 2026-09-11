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Финский пограничный самолет пролетел вдоль границы с Россией
Самолет пограничной службы Финляндии пролетел над побережьем Финского залива и несколько десятков километров вдоль государственной границы с Россией.
«Самолет, принадлежащий пограничной службе Финляндии, вылетевший с аэродрома в Турку, проследовал вдоль побережья Финского залива, а затем немного углубился на север, пролетев вдоль сухопутной границы с Россией», – сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.
Полет проходил на высоте от 300 до 500 метров. Воздушное судно долетело до района финского населенного пункта Равийоки, после чего развернулось и направилось обратно к побережью.
Одновременно с эстонской стороны залива был замечен самолет-разведчик НАТО Bombardier ARTEMIS II. Он прибыл из румынской Констанцы, прошел над Литвой, Латвией и Эстонией, а затем лег на обратный курс. Подобные маршруты для этого борта стали привычными, ранее он неоднократно летал вокруг Калининградской области.
В августе самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II совершил разворот в районе побережья Финского залива.
В июне аналогичное воздушное судно проследовало вдоль российских границ напротив Пскова.
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов сообщил о регулярных разведывательных полетах западной авиации около финской границы.